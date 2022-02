Speicherplatz satt: Tragbare 5-Terabyte-Festplatte im Angebot

Ob für die Spielekonsole, die Nutzung der Videorekorder-Funktion am Fernseher oder zum Sichern wichtiger Daten: Externe Festplatten sind für Menschen mit Technik-Affinität unverzichtbar. Und wie bei anderen Speicherprodukten wird das Preis-Leistungs-Verhältnis mit der Zeit immer besser. Bestes Beispiel dafür ist das aktuelle Angebot bei Media Markt. Der Technik-Händler verkauft eine mobile 5-Terabyte-Festplatte des bekannten Herstellers Western Digital (WD) für 89 Euro*. Wie immer gilt: Da Media Markt keine Angaben zur Dauer zur Aktion macht, sollten Interessenten so schnell wie möglich zugreifen. Voraussichtlich ist das Gerät schon in Kürze wieder nur zum regulären Preis (109 Euro) zu bekommen.

WD-2,5-Zoll-Festplatte: Das kann das 5-TB-Schnäppchen

Bei den Elements-HDDs handelt es sich um die Standard-Serie von WD. Man bekommt ein solides Speichermedium ohne Extras wie Verschlüsselungssoftware oder Ein-Aus-Schalter. Die geringen Abmessungen (11,1 auf 8,2 Zentimetern Fläche bei 2,1 Zentimetern Höhe) sorgen dafür, dass das Gerät in jede Jackentasche passt und leicht zu transportieren ist.

Der Preis von unter 90 Euro ist ein echtes Schnäppchen. Laut Preissuchmaschine idealo.de* ist Media Markt damit 10 Euro günstiger als die dort derzeit gelisteten Bestpreise - und der Preisverlauf belegt, dass die 5-Terabyte-Festplatte nur zum Black Friday im vergangenen Jahr schon einmal noch billiger zu haben war. Diese Features hat die externe Festplatte laut Hersteller:

Hohe Übertragungsraten: Bei Anschluss an einen USB 3.0-Port bietet die mobile WD Elements maximale Übertragungsraten. Die Übertragung eines HD-Films in voller Länge dauert nur einen Bruchteil der Zeit, die über USB 2.0 benötigt wird.

Kompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0: Arbeitet nahtlos mit den neuesten USB 3.0-Geräten zusammen und ist abwärtskompatibel zu USB 2.0-Geräten.

abwärtskompatibel zu USB 2.0-Geräten.

Hohe Kapazität in einem kompakten Gehäuse: Hohe Speicherkapazität in kompaktem, leichtem Design - damit ist die WD Elements die perfekte Lösung für unterwegs.

Steigern Sie die Leistung Ihres PCs: Wenn die interne Festplatte an ihre Kapazitätsgrenzen stößt, wird der PC immer langsamer. Löschen Sie keine Dateien. Übertragen Sie Dateien auf Ihre WD Elements, schaffen Sie Platz auf Ihrer internen Festplatte und bringen Sie Ihren PC wieder auf Trab.

WD-Qualität innen und außen: Wir wissen, wie wichtig Ihnen Ihre Daten sind. Deshalb erfüllen unsere Festplatten die höchsten Anforderungen hinsichtlich Langlebigkeit, Stoßfestigkeit und langfristiger Zuverlässigkeit. Außerdem schützen wir die Festplatte mit einem robusten Gehäuse, welches eine perfekte Kombination von Stil und Schutz bietet.

Für Windows vorformatiert: NTFS-formatiert und kompatibel mit Windows 10, 8.1 und 7. Für andere Betriebssysteme kann eine Umformatierung erforderlich sein.

Für wen sich welche tragbare HDD eignet

Wichtig zu wissen: Bei dieser tragbaren Festplatte handelt sich um ein 2,5-Zoll-Modell, das keine zusätzliche Stromversorgung benötigt, sondern im Prinzip wie ein USB-Stick verwendet werden kann. Je nach Verwendungszweck kann dies ein Vor- oder ein Nachteil gegenüber externen Festplatten mit 3,5-Zoll-Größe sein. Die kleinere Variante ist wesentlich praktischer: Sie ist handlicher, zudem entfällt das lästige Verbinden mit einer Steckdose (die auch nicht überall in Reichweite ist), weil sie sich den Strom über den USB-Port zieht.

Doch genau das kann auch Probleme bereiten. Gerade bei älteren Fernsehern oder Computern kann es vorkommen, dass der USB-Anschluss nicht genügend Energie liefert. Dann ist eine externe Festplatte mit 3,5 Zoll die bessere Wahl, weil sie über einen eigenen Netzstecker verfügt.

Unsere Empfehlung: Wer eine externe Festplatte sucht, die oft transportiert und an vielen verschiedenen Geräten zum Einsatz kommen soll, ist mit einer 2,5-Zoll-HDD gut beraten. Wer sich in puncto Stromversorgung unsicher ist und die Festplatte hauptsächlich stationär verwenden will (als Zusatzspeicher am Computer oder als Datenlieferant am Fernseher) greift lieber zur 3,5-Zoll-Bauart - hier geht es zur Übersicht bei Amazon*.

Empfehlenswerte Alternativen

Wer auf ein Terabyte verzichten kann, bekommt mit der 4-TB-Festplatte (2,5 Zoll) von Toshiba einen Speicher bei Amazon für aktuell nur 81,90 Euro*. In Sachen Funktionalität und Abmessungen ist die portable Externe aus der Canvio-Basics-Reihe durchaus vergleichbar mit der WD Elements - hat aber bereits den neueren USB 3.2-Anschluss an Bord.

10 Euro teurer und mit der gleichen Kapazität wie die Basics-Variante ausgestattet ist die Toshiba Canvio Flex (4 TB, 2,5 Zoll). Dafür kommt die mobile Festplatte in edlem Silber. Bei Media Markt ist sie für 91,99 Euro (statt 199,99 Euro) zu haben*.

Wer größten Wert auf Geschwindigkeit und Datensicherheit legt, greift vielleicht gleich lieber zur "nächsten Generation" der USB-Speichermedien. Es ist kein Geheimnis, dass externe Festplatten nicht für die Ewigkeit gebaut sind und mittelfristig von tragbaren SSDs abgelöst werden. Diese sind weniger empfindlich und wesentlich schneller bei der Datenübertragung als mechanische Festplatten. Dafür sind sie aber auch ein ganzes Stück teurer - auch wenn die portable 1-TB-SDD von Sandisk aktuell bei Media Markt von 159,99 auf 98,99 Euro reduziert* ist.

