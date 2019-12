expert Bamberg: Tolle Weihnachtsangebote mit satten Rabatten!

Vom 18. Dezember bis zum 26. Dezember haben Sie bei expert Bamberg* noch einmal Gelegenheit, tolle Schnäppchen zu ergattern. Viele tolle Markenprodukte erwarten Sie im Angebot. Hier gilt es wieder schnell zu sein, um sich die letzten Weihnachts-Schnäppchen zu sichern.

Sichern Sie sich diese tollen Produkte und noch viele mehr

Bei diesem tollen Weihnachtsangebot von expert Bamberg gibt es für Sie tolle Produkte zum reduzierten Preis. inFranken.de stellt Ihnen eine kleine Auswahl vor.

Die Oral B Zahnbürste Genius 8100S in silber für nur 86€ statt 179,99 Euro

Einzigartige Positionserkennungstechnologie

fünf verschiedene Reinigungsmodi wie Zahnfleischschutz, Sensitiv und Aufhellen

Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkulaufzeit von zwei Wochen

Visuelle Andruckkontrolle: Schützt das Zahnfleisch

Personalisierbarer SmartRing

Mit dabei: 1x Handstück in silber, 1x Aufsteckbürste, 1x Ladestation, 1x Halterung für zwei Aufsteckbürsten, 1x Smartphone-Halterung und ein Reise-Etui in silber

Direkt zum Angebot: Sehen Sie sich die Oral-B Zahnbürste bei expert an

Die Yamaha Front Surround System Soundbar mit Subwoofer ATS-2090 für nur 333 Euro statt 349 Euro

Integrierte Sprachsteuerung über Amazon Alexa

Kabelloser Subwoofer

Clear Voice für bessere Sprachverständlichkeit

DTS Virtual:X-Technologie für 3D-Surround-Sound

200 Watt Ausgangsleistung: 100 W Soundbar und 100 W Subwoofer

4K Pass-through und 3D Pass-through

per App steuerbar

Direkt zum Angebot: Sehen Sie sich die Yamaha Soundbar bei expert an

Das komplette Angebot finden Sie hier auf der offiziellen Webseite von expert Bamberg. Das Angebot ist auch online gültig.

Aktion vom 18. Dezember bis zum 26. Dezember

Sichern Sie sich tolle Schnäppchen. Die Weihnachtsaktion läuft vom 18. bis zum 26. Dezember. Schauen Sie am besten direkt im Geschäft vorbei.

Anfahrt und Kontakt zur expert-Filiale

expert Bamberg GmbH Michelinstraße 142 96103 Hallstadt https://www.expert.de/hallstadt

Jetzt neu: Schnäppchen-Newsletter per E-Mail abonnieren

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Mit ausgewählten Partnern verhandeln wir für unsere inFranken.de-Deals hart, um den besten Preis für Sie herauszuholen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.