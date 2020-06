Die iSensoric Premium-Waschmaschine von Siemens überzeugt in neuem eleganten Design mit sensorgesteuertem Antiflecken-System, hat einen intelligenten, langlebigen und vor allem leisen iQdrive-Motor für besonders wirksame Wäschepflege – und berechnet den Wasser- und Energieverbrauch bereits vor Programmstart. Für nur 555 Euro ist es ein Angebot, das Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen dürfen!

Samsung Galaxy S20 + Powerbank + Galaxy Buds für nur 899 Euro

15,83 cm (6,2") Dynamic-AMOLED-Quad HD+-Display

Android 10.0, Octa-Core-Prozessor (2x 2,73 + 2x 2,6 + 4x 2,0 GHz)

128 GB Speicherkapazität, erweiterbar durch microSD-Card (bis zu 1 TB)

Triple-Hauptkamera (12 MP + 12 MP + 64 MP), 10 MP Frontkamera

8 GB Arbeitsspeicher

WLAN, Bluetooth 5.0, NFC,GPS, GLONASS, LTE

4.000-mAh-Akkukapazität, Fingerabdrucksensor

Dual-SIM (Nano-SIM)

LG UHD OLED TV 65C98LB für nur 1899 Euro

OLED-TV mit 164 cm (65'') Bildschirmdiagonale

4K Ultra HD mit 3840 x 2160 Pixel

Twin Triple Tuner: DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2

4K Cinema HDR, Aufnahme auf externe USB-Festplatte

Smart TV, DLNA, Google Assistant und Amazon Alexa integriert

VESA-Norm: 300 x 200 mm

4x HDMI, 3x USB, CI+-Slot, WLAN, LAN, Bluetooth

Abmessungen (BxHxT): ca. 144,9 x 86,2 x 25,1 cm mit Fuß

JBL Mobile Party-Box 1000 für nur 939 Euro

JBL Signature Sound

Lichtshows

DJ-Armband mit Gestensteuerung

DJ Launch Pad

Mikrofon- und Gitarren-Eingänge

USB-Wiedergabe, USB-Ladeausgang für externe Geräte

Versenkte Rollen

Abmessungen (BxTxH) 39,7 x 39,0 x 105,0 cm, Gewicht: 34,7 kg

Bauknecht Gefrierschrank GKN 2173 A3+ für nur 649 Euro

Energieeffizienzklasse A+++

NoFrost - nie mehr Abtauen

Nutzinhalt: 305 l

Bis zu 5-mal schnellere Temperaturwiederherstellung

Supergefrierfunktion

2 Fächer mit Klappe, 5 Schubladen (inkl. XXL-Box)

LED-Innenbeleuchtung

Elektronische Steuerung mit innenliegendem Bedienfeld

Maße (HxBxT): 175x71x76 cm

Angebote nur vom 25. Juni bis zum 1. Juli

Alle Angebote finden Sie ab dem 25. Juni in der aktuellen Beilage von expert Bamberg. Die Angebote von expert Bamberg gelten nur vom 25. Juni bis zum 1. Juli. Schauen Sie am besten direkt in der Filiale vorbei.

Anfahrt und Kontakt zu expert Bamberg

expert Bamberg GmbH

Michelinstraße 142

96103 Hallstadt

Info: https://www.expert.de/hallstadt

Wir wollen den Schnäppchen-Newsletter noch besser für Sie machen! Nehmen Sie an unserer Schnell-Umfrage teil - es dauert nur eine Minute.

Hinweis: Es handelt sich um ein verkauftes Partnerangebot, das von uns redaktionell geprüft wurde. Für die Präsentation des Angebots erhalten wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.