Wie immer haben wir für Sie die besten Angebote zusammengestellt, zum Beispiel den LG UHD LED TV 65UM7050PLA für 583,90 Euro oder die Garmin Smartwatch vivoactive 3 für 141,34 Euro. Auch hier bietet expert Bamberg aktuell sehr günstige Preise. Lokal einkaufen und sparen, besser geht`s nicht! Alle Angebote finden Sie ausführlich in der aktuellen Beilage von expert Bamberg ab dem 16. Juli.

Garmin Smartwatch vivoactive 3 für 141,34 Euro (neuer Preis inkl. 16% Mwst.)

24/7 Herzfrequenzmessung am Handgelenk

Fitness-Tracking, Stress-Level sowie Kraft- und Wiederholungstraining

Wasserdicht und Batterielaufzeit bis zu 8 Tage

Garmin Pay™

Smart Notifications

Für einen Handgelenkumfang von 127 bis 204 mm

Russell Hobbs Standmixer 25190-56 Retro für 58,48 Euro (neuer Preis inkl. 16% Mwst.)

800 Watt / 1,1 PS-Motor

Spülmaschinengeeigneter Glasbehälter (1,5 l)

Herausnehmbares, 4-flügeliges Edelstahlmesser

3 Geschwindigkeitsstufen / Retro-Anzeige (U/min)

Impuls-/Ice-Crush-Funktion

Oberfläche aus hochwertigem lackierten Edelstahl

Einfüllöffnung im Deckel

Max. Umdrehungen pro Minute: 20.000

WAHL Haarschneider WAHL 09649-016 Color Pro für 29,23 Euro (neuer Preis inkl. 16% Mwst.)

Netz- und Akkubetrieb

Selbstschärfende Präzisionsklingen, abnehm- und abspülbar

Schneidsatzbreite: 45 mm, minimale Schnittlänge: 1 mm

NiMH-Akku, Laufzeit: 60 min, Ladezeit: 20 h

Farbcodierte Aufsteckkämme (1,5-25 mm)

Inkl. Aufbewahrungstasche, Kamm, Schere, Reinigungsbürste, Klingenschutz, Klingenöl, Ladegerät

Angebote nur vom 16. bis zum 22. Juli

Alle Angebote finden Sie ab dem 16. Juli in der aktuellen Beilage von expert Bamberg. Die Angebote von expert Bamberg gelten nur vom 16. bis zum 22. Juli. Schauen Sie am besten direkt in der Filiale vorbei.

Anfahrt und Kontakt zu expert Bamberg

expert Bamberg GmbH

Michelinstraße 142

96103 Hallstadt

Info: https://www.expert.de/hallstadt

