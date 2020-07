Seit dem 1. Juli ist die Mehrwertsteuer von 19% auf 16% reduziert worden – jetzt kann man sparen! Auch expert Bamberg in Hallstadt gibt diese Mehrwertsteuer-Senkung direkt an Sie weiter und hat seine Preise angepasst.

Richtig gute Preise gibt es bei expert Bamberg jedoch nicht erst seit Juli, sondern immer – auch in dieser Woche wieder: Vom 2. bis 8. Juli können Sie bei beliebten Produkten von starken Marken richtig sparen. Am meisten begeistert hat uns das Angebot der Woche: Den Samsung QLED TV GQ65Q60R gibt es in dieser Woche bei expert Bamberg für unschlagbare 876,35 Euro – Sie sparen also 50 Prozent!

Doch es gibt noch mehr: Wir haben für Sie die stärksten Angebote herausgesucht. Mit dabei diese Woche: Die JBL Kinderkopfhörer für nur 16,56 Euro, die Canon Spiegelreflexkamera EOS 2000D für nur 340,20 Euro, das Lenovo Notebook IdeaPad 5 für nur 649,21 Euro, die Miele Waschmaschine WED135 für nur 876,34 Euro, die Bosch Kühl-Gefrier-Kombination KGN 3671DP für nur 778,86 Euro, der Dyson Turmventilator AM07 für nur 291,46 Euro oder das DeLonghi Kapselsystem für Nespresso für nur 77,97 Euro.

Alle Angebote finden Sie ausführlich in der aktuellen Beilage von expert Bamberg ab 2. Juli.