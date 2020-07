Sparfüchse aufgepasst: Bei expert Bamberg in Hallstadt gibt es in der Woche vom 9. bis 15. Juli wieder starke Angebote* zum Sparen! Diese Woche hat uns am meisten das Angebot von Philips überzeugt: Den Philips Shaver 9000 Herrenrasierer bekommen Sie für nur 116 Euro – laut der Preisvergleichsplattform Idealo ist dies aktuell beste Angebot, bei bekannten Onlinehändlern zahlen Sie 146 Euro für das gleiche Modell (Stand: 08. Juli)!

Doch es gibt noch mehr zu entdecken. Wir haben die besten Highlights für Sie herausgesucht, zum Beispiel den Nivona Kaffeevollautomaten NICR 820 CafeRomatica für 847,09 Euro oder das mobile Klimagerät Snow 12000 Eco von Suntec für 291,47 Euro. Auch hier bietet expert Bamberg aktuell deutlich günstigere Preise als der Onlinehandel. Lokal einkaufen und sparen, besser geht`s nicht!

Alle Angebote finden Sie ausführlich in der aktuellen Beilage von expert Bamberg ab 9. Juli.

Diese Highlights erwarten Sie bei expert Bamberg

Angebot der Woche: Philips Herrenrasierer Series 9000 S 9031/12 für nur 116 Euro (neuer Preis inkl. 16% Mwst., aktuell bester Preis laut Idealo – Stand 08.07.2020)

Der Rasierer der 9000-Serie S9031/12 wird als bisher fortschrittlichster Rasierer von Philips bezeichnet – und das verdienterweise: Die innovative Technologie zur Konturenerkennung passt sich der Form Ihres Gesichtes an. Die Haare werden durch das V-Track-System sanft in Position gerückt, dass selbst bei flach anliegenden Haaren eine gründliche Rasur garantiert wird. Die Köpfe bewegen sich in acht Richtungen und sorgen so für ein optimales Ergebnis. Mit dem Rasierer können Sie sich sowohl trocken als auch erfrischend nass rasieren – selbst unter der Dusche. Mit dem aufsteckbaren Trimmer können Sie darüber hinaus Ihren Schnurrbart oder Ihre Koteletten perfekt trimmen.

Akkubetrieb, Batterietyp: Lithium-Ionen

AquaTec Wet & Dry

V-Track-Präzisionsklingensystem, Super Lift&Cut-Technologie

50 min kabellose Rasur (17 Rasuren)

Vollständig geladen in 1 Stunde, Schnellladung

3-Stufen-Akkustandsanzeige, Reinigungsanzeige

Warnanzeige bei geringem Ladestand, Scherkopfaustausch-Anzeige

Konturenanpassung: In 8 Richtungen

Inkl. SmartClick-Präzisionstrimmer

Inkl. Reisetasche

Ritter Allesschneider nova 1 für nur 58,48 Euro (neuer Preis inkl. 16% Mwst.)