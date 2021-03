Schnäppchenjäger aufgepasst: Bei expert Bamberg in Hallstadt können Sie alle Angebote ab sofort auch wieder live im Ladengeschäft shoppen. Und der neue Prospekt hat es in sich: Auf Sie warten zahlreiche Deals und Rabatte für die neueste Technik! Wer aktuell noch etwas vorsichtiger unterwegs ist, kann natürlich weiterhin alle Schnäppchen einfach und sicher telefonisch oder im expert-Onlineshop bestellen.

Der aktuelle Prospekt überzeugt passend zu den Wieder-Offen-Wochen mit zahlreichen Angeboten. Alle Schnäppchen können Sie Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr direkt vor Ort kaufen. Eine Voranmeldung für den Besuch des Ladengeschäfts ist aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte in Stadt und Landkreis Bamberg aktuell nicht erforderlich. Bitte beachten Sie aber die Abstandregelungen und die FFP2-Maskenpflicht. expert Bamberg hat zahlreiche Hygienevorkehrungen getroffen, um Ihnen ein sicheres Shoppingerlebnis zu ermöglichen. Aber nun zum Wichtigsten: den Schnäppchen.

Samsung Galaxy Tablet Tab A7 Wifi mit klappbarer Halterung für Smartphone/Tablet und inkl. Book Cover Tablet Hülle für nur 222 Euro

Das Galaxy Tab A7 bietet hohe Usability in minimalistischem Metalldesign. Es überzeugt mit geringem Gewicht, schmaler Bauweise, hervorragendem Klang, leistungsstarkem Prozessor und cleverer Kamerapositionierung an der Seite. So können Sie Video-Calls im Querformat ausführen. Für ausreichend Speicherplatz gibt es die Möglichkeit zur Speichererweiterung per microSD-Karte. Außerdem sorgt der großzügige Akku für lange Laufzeiten und dank Schnellladeoption ist das Galaxy Tab A7 in kurzer Zeit wieder einsatzbereit.

HP Multifunktionsdrucker DeskJet Plus 4120 für nur 79 Euro

Dieser Drucker kann fast alles: Drucken, scannen und kopieren. Die automatische Dokumentenzuführung für bis zu 35 Seiten und kabelloser Betrieb machen die Handhabung besonders praktisch. Die Installation mit der HP Smart App ist ganz einfach und der Preis ein echter Knaller. Das perfekte Gerät für Homeoffice und Homeschooling!

Sony KD65A89B UHD OLED TV für nur 1.899 Euro

Dieser elegante 4K OLED-Fernseher hat so viele Zusatzfunktionen, dass wir gar nicht alle aufzählen können. OLED bietet unschlagbare Schwarztöne, Kontraste und Farben. Der Bildprozessor X1 Ultimate sorgt für eine unübertroffen realistische Bildqualität und die Inhalte lassen sich für 4K optimieren. Kurz gesagt: Die Bilder sind lebensechter als je zuvor. Weitere Highlights: Acoustic Surface Audio (der Bildschirm ist gleichzeitig der Lautsprecher), Voice Zoom (Stimmen klar und deutlich hören, ohne die Lautstärke zu erhöhen), integrierter Subwoofer, Sprachsteuerung, über 5.000 Apps, kompatibel mit Alexa, Google Home, Apple AirPlay uvm.

41% sparen: Bosch Einbau-Herdset HND271XS61 für nur 749 Euro

Hobbyköche aufgepasst: Dieses Einbau-Herdset bestehend aus Backofen und Kochfeld macht Ihnen das Leben leichter. Der Backofen bereitet Ihre Speisen dank AutoPilot und 10 voreingestellter Automatikprogramme automatisch perfekt zu. 3D Heißluft sorgt für eine optimale Wärmeverteilung auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig und das beste: Der Backofen reinigt sich selbst mittels Pyrolyse! Das Kochfeld bietet außerdem 4 HighSpeed-Kochzonen mit praktischer Restwärmeanzeige. Auf die Töpfe, fertig, los!

Jetzt 39% günstiger: Bosch Waschmaschine Serie 4 WAN 28298 für nur 444 Euro

Das spezielle Sportswear-Programm reinigt Sportbekleidung besonders schonend. Durch SpeedPerfect wäscht diese Waschmaschine bis zu 65% schneller und ist im Wasserverbrauch absolut sparsam. Der EcoSilence Motor ist ultraleise und dank gewohnter Bosch-Qualität sehr langlebig. Mit 7 Kilo Fassungsvermögen ist die Waschmaschine auch für größere Familien gut geeignet. Ideal für Gestresste ist die Nachlegefunktion: Während des Waschens können Sie zu fast jeder Zeit vergessene Wäschestücke nachlegen.

Angebote bei expert Bamberg gültig bis zum 17. März

Alle Angebote finden Sie ab sofort im aktuellen Prospekt von expert Bamberg. Aber aufgepasst: Die Angebote von expert Bamberg gelten nur bis zum 17. März.

Anfahrt und Kontakt zu expert Bamberg

expert Bamberg GmbH

Michelinstraße 142

96103 Hallstadt

Öffnungszeiten: Mo-Sa, 9-19 Uhr



E-Mail: info@ba.expert.de

Telefon: 0951/4073620

WhatsApp: 0152/57534365

Website: https://www.expert.de/hallstadt

Hinweis: Es handelt sich um ein verkauftes Partnerangebot, das von uns redaktionell geprüft wurde. Für die Präsentation des Angebots erhalten wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.