Elektrische Zahnbürsten als Prime Day-Schnäppchen: Starke Rabatte auf Zahnbürsten

Top-Marken: Oral-B und Philipps

diese elektrischen Zahnbürsten empfehlen wir

Es ist Prime Day und bei Amazon wird mit Rabatten um sich geschmissen: Auch auf hochwertige elektrische Zahnbürsten der Top-Marken Oral-B und Philipps bekommst du jetzt starke Prozente. Wir geben dir Tipps für empfehlenswerte Modelle.

Tipp: Was es mit dem Prime Day auf sich hat, erklären wir dir in unserem Artikel. Außerdem findest du dort eine Übersicht über die besten Angebote.

Prime Day: Das sind die besten Angebote für elektrische Zahnbürsten

Der Prime Day* bei Amazon eignet sich bestens, um sich mit einer neuen elektrischen Zahnbürste einzudecken. Unter den Marken sind vor allem Produkte von Oral-B und Philipps sehr gefragt - diese kosten normalerweise gut und gerne mal an die 200 Euro oder mehr. Im Rahmen des Schnäppchen-Events kannst du jedoch die ein oder andere Zahnbürste zu echten Hammer-Preisen ergattern - wir stellen dir empfehlenswerte Modelle vor.

Oral-B iO Series 8: Spare 22 Prozent am Prime Day

Die Oral-B iO Series 8* ist DAS Top-Produkt unter den elektrischen Zahnbürsten. Die verbaute Magnet-Technologie sorgt für ein besonders sanftes sowie leises Zähneputzen - besonders wird hierbei auch das Zahnfleisch geschont, weshalb der Hersteller bereits nach einer Woche 100 Prozent gesünderes Zahnfleisch verspricht. Dafür ist nicht zuletzt auch der speziell abgerundete Bürstenkopf verantwortlich. Die Mikrovibrationen entfernen dabei gründlich Schmutz von den Zähnen und sorgen für ein gepflegtes Lächeln. Die Zahnbürste verfügt zudem über ein interaktives Farbdisplay, welches durch das personalisierte Coaching für das beste Putzergebnis sorgt. Mithilfe von künstlicher Intelligenz wird dein persönlicher Putzstil erkannt und verbessert, sodass alle Zähne gleich gut gesäubert werden. Die sechs smarten Putzprogramme tun ihr übriges, dass deine Zähne strahlen wie nie zuvor.

Philipps Sonicare Expert Clean - inklusive App

Die Philipps Sonicare Expert Clean* ist ebenfalls eine elektrische Zahnbürste, von der die Kund*innen überzeugt sind - auf Amazon erhält das Produkt 4,5 von 5 Sternen aus über 3.000 Bewertungen. Mit der Zahnbürste soll dein Zahnfleisch bis zu siebenmal gesünder werden und zudem zehnmal mehr Plaque von den Zähnen entfernt werden. Das smarte Programm Expert Clean hilft dir außerdem dabei, ein gesünderes Zahnputzverhalten zu entwickeln. Mithilfe der Sonicare-App hast du dann Überblick über dein Putzverhalten. Im Prime Day-Angebot sparst du 18 Prozent auf die Philipps-Zahnbürste.

Oral-B PRO 3 3000 Sensitive Clean: Mit Andruckkontrolle für gesundes Zahnfleisch

Die Oral-B 3 3000 Sensitive Clean* ist besonders für alle mit sehr empfindlichem Zahnfleisch geeignet. Das liegt vor allem an der verbauten 3D-Technologie und der visuellen 360°-Andruckkontrolle. So werden nicht nur Bakterien entfernt, sondern auch bis zu 100 Prozent mehr Plaque als beim Putzen mit einer Handzahnbürste. Die Zahnbürste verfügt über drei Reinigungsmodi und einen 2-Minuten-Timer.

Philipps Sonicare for Kids: Damit macht Kindern Zähneputzen Spaß

Die elektrische Zahnbürste Philipps Sonicare for Kids* sorgt für mehr Spaß am Waschbecken: Die Kinderzahnbürste im bunten Wolken-Design unterstützt deine Kinder dabei, sich eigenständig und gründlich die Zähen zu putzen. Durch Sparkly dem Putzhelfer erhalten die Kids nach einer gewissen Putzdauer eine Belohnung. Du kannst den Putz-Fortschritt dann auch bequem per App kontrollieren.

Eine große Auswahl an elektrischen Zahnbürsten, die jetzt am Prime Day stark reduziert sind, findest du bei Amazon.*