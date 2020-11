Echo Show 5: Mit Alexa in Verbindung bleiben - aktuell für nur 43,86 Euro

Sehen Sie sich außerdem Filme, Nachrichten und Serien an oder hören Musik, Radiosender oder Podcast: der Echo Show 5* macht es möglich. Kompatible Geräte können per Sprachbefehl oder über das Display gesteuert werden. Sie können das Gerät außerdem mit einem Uhrdesign nach Wahl oder ihrem persönlichen Lieblingsfoto ganz nach Ihrem Geschmack gestalten. Erstellen Sie beispielsweise Wecker und Routinen, um organisierter durch den Tag zu kommen. Für noch besseren Schutz der Privatsphäre gibt die Möglichkeit, sowohl die Kamera als auch das Mikrofon auszuschalten.

Für die Benutzung des Echo Show 5* benötigen Sie einen Stromanschluss und eine WLAN-Verbindung. Den Smart Display gibt es aktuell in den Farben weiß und schwarz. Sie können das Smart Display auch über Alexa steuern. Tipp: Wenn Sie wissen wollen, was Alexa alles kann, haben wir Ihnen die Skills der Sprachsteuerung hier zusammengefasst.

Das sagt Amazon zum Echo Show 5

Mehr Möglichkeiten mit Alexa: Der Echo Show bietet satten Klang und klare Anzeigen auf einem 5,5-Zoll-Bildschirm. Das kompakte Design passt überall hin.

Unterhaltung für jeden Augenblick des Tages: Bleiben Sie auf dem neuesten Stand mit den aktuellen Nachrichten und Sportergebnissen. Kochen Sie Schritt-für-Schritt-Rezepte nach. Lassen Sie sich Songtexte und Albumcover auf dem Display anzeigen. Die Größe ist ideal für Unterhaltung in jedem Raum.

Bleiben Sie in Verbindung: Tätigen Sie hands-free Videoanrufe mit anderen Echo-Geräten mit Bildschirm, der Alexa App oder Skype. Verbinden Sie sich direkt mit anderen unterstützten Echo-Geräten in Ihrem Zuhause. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Ihre Konten bei kompatiblen Mobilfunknetzbetreibern mit Ihren Echo-Geräten zu verbinden, um Hands-free Anrufe über Ihr Mobilgerät zu nutzen.

Schützen Sie Ihre Privatsphäre: Alexa und Echo-Geräte wurden mit Datenschutzmaßnahmen auf mehreren Ebenen entwickelt. Zum Beispiel können Sie die Mikrofone und die Kamera von Echo Show 5 per Knopfdruck deaktivieren oder ganz einfach die integrierte Abdeckung vor die Kamera schieben. Auch über Ihre Sprachaufzeichnungen haben Sie die volle Kontrolle. Sie können sie jederzeit einsehen, anhören oder löschen.

Smartes Zuhause: Verwalten Sie kompatible Smart Home-Geräte am benutzerfreundlichen interaktiven Display. Steuern Sie Lampen und Schalter. Regeln Sie Ihre Heizung. Sehen Sie die Videos von Sicherheitskameras.

Ideal für den Nachttisch: Mit der Tageslichtweckfunktion starten Sie gut in den Tag. Wählen Sie aus verschiedenen Zifferblättern Ihr Lieblingsdesign aus. Stellen Sie Wecker und Timer.

Mit 4,6 von 5 möglichen Sternen bei über 22.000 Bewertungen ist der Echo Show 5 auf Amazon außerordentlich positiv bewertet. Mehr als 1000 beantwortete Fragen von anderen Benutzern zeigen außerdem, dass sich vorherige Käufer ausführlich mit dem Smart Display auseinandergesetzt haben. Für neue Nutzer sind viele nützliche Tipps dabei.

