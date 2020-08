Echo Dot 3 für 9,99 Euro: Amazon mit Music Unlimited-Schnäppchen

Derzeit bietet Amazon* ein nicht alltägliches Schnäppchen an - den "Echo Dot 3". Das Besondere daran: Wer sich das Angebot sichert, erhält einen kostenlosen Monat "Music Unlimited" dazu.

Zahlreiche Musiktitel, Hörbücher und Hörspiele befinden sich in der "Music Unlimited"-Bibliothek, die pausenlos gehört werden können. Das Angebot hat zwar einen Preis von 19,99 Euro, zieht man jedoch die monatlichen Kosten für "Music Unlimited" ab, zahlt man effektiv nur 9,99 Euro für das Schnäppchen-Angebot. Amazon-Prime-Mitglieder kommen sogar noch günstiger weg: In diesem Fall kostet das Echo Dot 3-Paket nur 17,98 Euro.

Hier geht es zum Angebot:

Allerdings gilt dieses Amazon-Angebot lediglich für Neukunden von "Music Unlimited". Sprich: Wer den Musik-Dienst bereits genutzt hat, kann sich das Schnäppchen nicht sichern.

Wer den Musik-Streaming-Dienst auch nach dem einen Monat noch nutzen möchte, für den fallen 9,99 Euro monatlich an. Prime-Mitglieder zahlen auch hier weniger - nur 7,99 Euro.

Doch taugt der "Echo Dot 3" etwas? inFranken.de-Redakteur Rupert Mattgey hat den Test gemacht: Hier geht es zum Erfahrungsbericht.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

