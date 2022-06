E-Scooter werden immer beliebter, gerade für Kurzstrecken. Viele E-Scooter-Fans nutzen die kleinen Flitzer für die "letzte Meile", also z. B. von der U-Bahn zur Arbeitsstätte. Du möchtest dir einen E-Scooter zulegen, bist aber erschlagen von dem großen Angebot? Wir helfen bei der Suche nach dem passenden Elektro-Scooter für deine Bedürfnisse. Ob Preis-Leistungs-Sieger, Modell mit großer Reichweite, Offroad-Scooter oder "Made in Germany" - unsere Auswahl deckt alle Anforderungen an E-Scooter ab.

Wichtig: Alle der aufgelisteten E-Scooter besitzen eine Straßenzulassung gemäß StVZO, somit kannst du diese Elektro-Scooter ohne Einschränkungen nutzen - zum Beispiel für den Weg zur Arbeit, kleinere Einkäufe oder Sonntagsausflüge. Alle weiteren Infos unten im FAQ. In Kombination mit dem 9-Euro-Ticket wird diese Art der Mobilität noch interessanter. So kannst du das Geld, dass du momentan für dein ÖPNV-Ticket sparst, in einen E-Scooter investieren. Dieser bringt dich wiederum schnell und bequem von A nach B, beispielsweise vom Bahnhof zu dir nach Hause.

Beliebte E-Scooter mit Straßenzulassung (StVZO) Du spielst mit dem Gedanken, dir einen Elektro-Scooter zu kaufen? Ob Preisknaller, Bestseller, Reichweitenkrösus oder Komfort-Scooter - hier ist für jeden etwas dabei: Preis-Leistungs-Sieger: E-Scooter SEGWAY-NINEBOT Max G30D II Motorleistung: 350 W

Max. Reichweite: 65 km

Max. Geschwindigkeit: 20 km/h

Ladezeit: 6,0 h

Gewicht: 19,9 kg

Faltbar: Ja

Straßenzulassung in Deutschland: Ja

Kategorie: Preis-Leistungs-Sieger

Preis bei SIP-Scootershop: 799 Euro (Stand 09.05.2022)

Der E-Scooter SEGWAY-NINEBOT Max G30D II* bringt zu einem fairen Preis ordentlich Watt und Reichweite auf die Straße - daher ist der NINEBOT Max G30D II unser Preis-Leistungs-Sieger. Das intelligente Batteriemanagementsystem und die Akkukapazität von 15 Ah sorgen für eine fast unschlagbare Reichweite von 65 km. Zudem kannst du per Knopfdruck zwischen den verschiedenen Fahrmodi Eco, Drive, Sport und Fußgänger per Knopfdruck wechseln. Steigungen von bis zu 20 % sind kein Problem. Alle Infos zum SEGWAY-NINEBOT Max G30D II* Bestseller für Einsteiger: E-Scooter SEGWAY-NINEBOT E25D Motorleistung: 300 W

Max. Reichweite: 25 km

Max. Geschwindigkeit: 20 km/h

Ladezeit: 3,5 h

Gewicht: 14,4 kg

Faltbar: Ja

Straßenzulassung in DE: Ja

Kategorie: Bestseller & Leichtgewicht

Preis bei SIP-Scootershop: 399 Euro (Stand 09.05.2022)

Der E-Scooter SEGWAY-NINEBOT E25D* ist mit pannensicheren 9-Zoll-Reifen ausgestattet. Diese sind mit Schaumstoff gefüllt und sorgen zusammen mit den vorderen Stoßdämpfern für ein komfortables Fahrerlebnis. Mit seinen 14,4 kg ist der Elektro-Scooter mit Straßenzulassung vergleichsweise leicht und du kannst ihn dank des einfachen Klappmechanismus gut tragen (z. B. Fahrten mit Bus & Bahn). SEGWAY-NINEBOT E25D bei SIP-Scootershop* Allrounder "Made in Germany": E-Scooter METZ Moover Motorleistung: 250 W (max. 500 W)

Max. Reichweite: 25 km

Max. Geschwindigkeit: 20 km/h

Ladezeit: 4 h

Gewicht: 16,3 kg

Faltbar: Ja

Straßenzulassung in DE: Ja

Kategorie: Premium-Allrounder "Made in Germany"

Preis bei SIP-Scootershop: 1.298 Euro (Stand 09.05.2022)

Der E-Scooter METZ Moover* ist "Made in Germany", daher lässt die Verarbeitung keine Wünsche offen. Die 12 Zoll-Reifen sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl. Das breite Trittbrett und der verwindungssteife Rahmen bringen Kontrolle und Sicherheit. Außerdem besitzt der E-Scooter einen Gepäckträger, Scheibenbremsen vorne und hinten, einen Schritttempo-Modus und viele weitere Extras. Alle Infos zum E-Scooter METZ Moover* Offroad-König: E-Scooter IO HAWK LEGEND CROSS Motorleistung: 500 W

Max. Reichweite: 70 km

Max. Geschwindigkeit: 20 km/h

Ladezeit: 5-6 h

Gewicht: 24,3 kg

Faltbar: Ja

Straßenzulassung in DE: Ja

Kategorie: Cross/ All Terrain

Preis bei SIP-Scootershop: 1.575 Euro (Stand 09.05.2022)

Den in Deutschland hergestellten E-Scooter IO HAWK LEGEND CROSS* kannst du nicht nur auf der Straße, sondern auch Offroad fahren. Der Elektro-Scooter ist mit der Rekuperations-Technik ausgestattet. Heißt: Der Scooter gewinnt beim Bremsen, Bergabfahren und Ausrollen Energie zurück, wodurch Akkulaufzeit und Reichweite erhöht werden. Extra: Damit dein E-Scooter vor Diebstahl gesichert ist, wird ein Zündschloss gleich mitgeliefert. E-Scooter IO HAWK LEGEND CROSS bei SIP-Scootershop* Viel Komfort bei wenig Gewicht: E-Scooter GO!MATE stæp ER2 EVO OFFROAD Motorleistung: 350 W

Max. Reichweite: 35 km

Max. Geschwindigkeit: 20 km/h

Ladezeit: 3,5 h

Gewicht: 13,2 kg

Faltbar: Ja

Straßenzulassung in DE: Ja

Kategorie: Leicht zu Tragen & Allrounder der Luxusklasse

Preis bei SIP-Scootershop: 1.879 Euro (Stand 09.05.2022)

Der preisgekrönte E-Scooter GO!MATE stæp ER2 EVO OFFROAD* zählt zu den leichtesten E-Scootern am Markt. Der E-Scooter aus Deutschland sticht mit seinem auffallenden Design, dem geringen Gewicht und der großen Reichweite hervor. Außerdem kannst du mit diesem Scooter dank der großen Reifen und der guten Federung auch Offroad fahren. Alle Infos zum GO!MATE stæp ER2 EVO OFFROAD* E-Scooter kaufen: Häufige Fragen (FAQ) Welche Reichweite bringen E-Scooter auf die Straße? Die Reichweite bei Elektro-Scootern variiert je nach Modell und Hersteller. Im Durchschnitt liegt die Reichweite bei 20 bis 30 Kilometern. Überdurchschnittlich weit kommt der E-Scooter SEGWAY-NINEBOT Max G30D II, für dieses Modell gibt der Hersteller eine Reichweite von 65 km an. Welche Geschwindigkeit dürfen E-Scooter in Deutschland maximal haben? Modelle mit Straßenzulassung sind i. d. R. auf max. 20 km/h gedrosselt, hierfür wird kein Führerschein benötigt. Es gibt auch Modelle, die eine Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h erreichen, mehr dazu bei "Führerschein" und "Helm/Schutzkleidung". Brauche ich einen Führerschein, um einen E-Scooter zu fahren? Fährt dein E-Scooter mit Straßenzulassung maximal 20 km/h, brauchst du keinen Führerschein. Bei Modellen bis zu 45 km/h ist ein Führerschein der Klasse AM verpflichtend (bei Autoführerscheinen enthalten). Gibt es eine Altersbegrenzung für Elektro-Scooter mit Straßenzulassung? Ja, das Mindestalter für E-Scooter mit einer Geschwindigkeit von max. 20 km/h liegt bei 14 Jahren. Für E-Scooter bis 45 km/h bei 16 Jahren. Haftpflichtversicherung: Muss ich meinen E-Scooter versichern? Eine Kfz-Haftpflichtversicherung ist Pflicht. Wenn du eine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) oder ein Certificate of Confermity (COC) für deinen E-Scooter besitzt, kannst du diese abschließen. Als Nachweis für die Versicherung erhältst du ein Folienkennzeichen, um deinen E-Scooter im Straßenverkehr zu benutzen. Dieses sieht aus wie das Blechkennzeichen eines Mopeds, nur kleiner. Zusätzliche Versicherungen wie eine Teilkasko oder eine Versicherung des Akkus sind möglich, aber keine Pflicht. Welche Vorteile hat ein E-Scooter? Der E-Scooter ist das perfekte Fortbewegungsmittel für Kurzstrecken, insb. im urbanen Raum. Elektro-Scooter tragen so zum Lärm- und Umweltschutz in Städten bei. Durch den elektronischen Antrieb wird beim Fahren kein CO 2 ausgestoßen. Zudem bietet der E-Scooter den Vorteil, dass du ihn bequem zusammenklappen und so zum Beispiel mit in die U-Bahn nehmen kannst. Zudem fällt die nervige Parkplatzsuche weg. Wenn du konsequent vom Auto auf den E-Scooter umsteigst, sparst du zudem Spritkosten ein. Muss ich einen Helm oder andere Schutzkleidung tragen? Eine Helmpflicht bei Elektro-Scootern mit Straßenzulassung bis max. 20 km/h besteht nicht, es wird aber empfohlen einen Helm zu tragen. Bei E-Scootern mit einer Geschwindigkeit bis zu 45 km/h besteht eine Helmpflicht. Diese gilt auch für Elektro-Scooter mit Sitz. E-Scooter fahren unter Alkoholeinfluss - ist das erlaubt? Für das Fahren eines E-Scooters gelten dieselben Alkoholgrenzen wie für Autofahrer. Fahrer unter 21 Jahren und Fahrer in der Probezeit dürfen nicht unter Alkoholeinfluss fahren. Bildnachweis:



