Offroad-Fans können sich freuen, denn Jeep E-Bikes haut zum Sommerende einen echten Hammer raus: Das Mountain FAT E-Bike MHFR 7100* gibt es aktuell zum Angebotspreis von 1.949 Euro (statt 2.699 Euro) - somit sparst du dir 750 Euro gegenüber UVP. Zusätzlich gibt's einen erstklassigen Helm und ein Schloss im Deal gratis dazu. Mit dem kostenlosen Versand liegt die Gesamtersparnis bei 903,80 Euro. Wenn du zwei Bikes kaufst, greift zudem der Partnerrabatt in Höhe von 100 Euro auf die Bestellung. Die Marke Jeep vertritt bereits seit über 80 Jahren die ideale Freiheit, Leistungsfähigkeit und Beständigkeit - alle, die sich damit identifizieren können, werden auch mit den E-Bikes von Jeep bestens zurechtkommen.

Das elektrische Mountainbike von Jeep E-Bikes ist der coole und leistungsstarke Begleiter in deiner Freizeit. Das robuste Mountain FAT E-Bike MHFR 7100* mit den auffallenden Reifen und kräftigem Motor zieht nicht nur die Blicke auf sich, sondern erfüllt dir auch deinen Wunsch, die Welt zu entdecken. Ohne Verlust an Komfort nimmt es mühelos Hindernisse wie Äste oder Bordsteinkanten. Das E-Bike wiegt 28 kg und lässt sich auch auf Reisen mit dem Auto oder Zug mitnehmen, um neue Orte zu erkunden. Das Beste: Die Lieferzeit beträgt nur 3 bis 5 Werktage, das heißt im Herbst gehören dir die Offroad-Pisten!

Elektrisches Mountainbike für 1.949 Euro - Helm & Schloss on top

Das Mountain-E-Bike MHFR 7100* von Jeep E-Bikes gibt es aktuell zum Aktionspreis von 1.949 Euro. Das bedeutet für dich eine Ersparnis von satten 750 Euro - die UVP liegt bei 2.699 Euro. Mit inFranken.de bekommst du außerdem noch zwei gratis Extras on top: Einen hochwertigen E-Bike Helm im Wert von 79,90 Euro und ein robustes Kettenschloss im Wert von 24,90 Euro sind ebenfalls im Angebot enthalten. Die Versandkosten im Wert von 49 Euro sparst du dir ebenfalls - zusammengerechnet ergibt das eine Gesamtersparnis von 903,80 Euro. Jetzt heißt es zuschlagen*, erfahrungsgemäß sind Aktionen dieser Art schnell ausverkauft (spätestens am 4. Oktober ist Schluss). Wer zwei E-Bikes kauft, profitiert zudem vom Partnerrabatt, an der Kasse werden 100 Euro abgezogen (lege hierzu einfach zwei Bikes in den Warenkorb, der Rabatt greift automatisch).

Das leistungsstarke E-Bike eignet sich für alle Abenteuerfans. Aufgrund der extra-fetten Reifen hast du überall den nötigen Grip und kannst im Gelände problemlos kleinere Hindernisse überrollen. Egal ob am im Wald oder auf steinigem Untergrund, das elektrische Mountainbike MHFR 7100* von Jeep E-Bikes bringt dich sicher ans Ziel. Zudem unterstützt dich der 250 Watt Motor von Xiongda bei deinen Touren, beispielsweise bei Anstiegen.

Mountain FAT E-Bike MHFR 7100 von Jeep: Alle Highlights

Das Mountain FAT E-Bike MHFR 7100* überzeugt nicht nur durch das coole Design mit den auffälligen Reifen, sondern auch durch die beachtliche Leistung: Der im Rahmen integrierte Lithium-Ionen-Akku und der 250 W-Heckmotor bringen dich zuverlässig an dein Ziel. Selbst auf längeren Strecken und bei steilen Anstiegen kommst du mit dem E-Bike nicht außer Atem. Die Reichweite des Akkus beträgt 60 Kilometer. Zum Laden kann er einfach abgenommen werden und sowohl zu Hause, im Hotel als auch im Büro unkompliziert geladen werden.

Ein großer Vorteil ist das Schaltwerk: Da es mechanisch ist, lässt es sich auch von Laien zu Hause selbst reparieren, wenn einmal etwas kaputtgehen sollte - auf lange Sicht gesehen lässt sich also Geld für teure Reparaturen sparen. Auf dem verbauten LCD-Display lassen sich alle Daten zu deiner Fahrt ablesen: Hier erfährst du alles über deine ausgewählte Unterstützungsstufe, die Geschwindigkeit, die zurückgelegte Strecke sowie über die Strecke, die du insgesamt schon mit dem E-Bike gefahren bist.

Die Highlights des Mountain FAT E-Bikes MHFR 7100* von Jeep E-Bikes im Überblick - Outdoor-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten:

Leistungsstarkes Mountain FAT E-Bike MHFR 7100 von Jeep E-Bikes im exklusiven Deal bei inFranken.de

Technische Spezifikationen: Rahmen aus Aluminium Farbe: Schwarz Rahmengröße: L (ca. 48 cm); optional: M (ca. 44 cm), XL (ca. 52 cm) starker Xiongda 250 W Heckmotor integrierter 36V 10,4 Ah Lithium Ionen-Akku Reichweite: ca. 60 km Gabel: Federgabel Schaltung: Shimano 7-Gang hochwertiges LCD-Display Bremse: Scheibenbremsen Reifen: 26 x 4,0" entspricht nicht der StVZO

Aktionspreis: 1.949 Euro (UVP: 2.699 Euro)

kostenloser Versand (normalerweise 49 Euro) plus schnelle Lieferung innerhalb von 3-5 Werktagen

Tolle Extras: Gratis Helm und gratis Schloss im Wert von 104,80 Euro

Gesamtersparnis von über 903,80 Euro (mit Rabatt sowie kostenlosem Helm, Schloss und Gratis-Versand)

Beim Kauf von zwei E-Bikes: 100 Euro Partnerrabatt on top (wird automatisch an der Kasse abgezogen)

zu 99 % vormontiert - dadurch zügiger und unkomplizierter Aufbau

Aktionszeitraum: Jetzt bis zum 4. Oktober zuschlagen, nur solange der Vorrat reicht!

Die Highlights überzeugen nicht nur uns, sondern auch im Hardtail E-Mountainbike-Test von ebikeers, bei welchem das elektrische Mountainbike E-Bike MHFR 7100 von Jeep E-Bikes nicht nur das Urteil „Gut“, sondern auch die Auszeichnung „ebikeers KAUFTIPP 2021“ erhielt.

E-Bike kaufen: Die wichtigsten Fragen & Antworten (FAQ)

Wir beantworten die am häufigsten gestellten Fragen, die rund um den Kauf eines E-Bikes auftauchen.

Auf was muss ich achten, wenn ich ein E-Bike kaufen möchte?

E-Bikes unterscheiden sich nicht nur im Preis, sondern auch in ihrer Leistung. Je nachdem, für welchen Zweck du dein E-Bike nutzen möchtest, benötigst du unterschiedliche Leistungsstufen. Beim Kauf solltest du allerdings immer auf die Akku-Kapazität achten. Sie ist ausschlaggebend für die Reichweite, allerdings schlägt sich eine größere Akkukapazität in der Regel auch auf den Preis nieder. Vor dem Kauf empfiehlt es sich, eine umfangreiche Recherche zu den Motoren und Akkus durchzuführen, um das für deine Bedürfnisse geeignete E-Bike zu finden.

Wie lange hält ein E-Bike-Motor in der Regel?

Allgemein gilt, dass der Motor deines E-Bikes zwischen 10.000 und 20.000 Kilometern hält. Je nachdem wie oft du dein E-Bike nutzt, kann die Lebensdauer zwischen fünf und zehn Jahre betragen. Durch gute Pflege und regelmäßige Wartungen beim Fahrradhändler deines Vertrauens kann die Lebensdauer deutlich verlängert werden. Tipp: Meistens erhältst du beim Kauf deines E-Bikes eine zweijährige Garantie auf deinen Motor, währenddessen der Austausch bei fehlender Funktionstüchtigkeit kostenlos ist.

Was schadet dem E-Bike-Akku und wie sollte dieser gelagert werden?

Mit der Lithium-Ionen-Technik, welche in der Regel bei E-Bike-Akkus verwendet wird, verringert sich die Akkukapazität nach hunderten Ladevorgängen deutlich. Bei einem Ladestand zwischen 20 und 80 Prozent halten die E-Bike-Akkus am längsten. Extreme Temperaturen beeinflussen den Akku negativ. Solltest du dein E-Bike für längere Zeit nicht nutzen, empfiehlt es sich, den Akku halb geladen bei einer Temperatur zwischen 10 und 15 Grad Celsius zu lagern.

Wo finde ich öffentliche Ladestationen für mein E-Bike?

Um die Lebensdauer deines Akkus zu verlängern, empfiehlt es sich zudem, ihn nach jeder Fahrt zu laden. Dies kannst du auch unterwegs tun, denn an vielen öffentlichen Orten gibt es inzwischen frei zugängliche Ladestationen für E-Bikes - wie zum Beispiel am Supermarkt, Restaurant, Bahnhof, Tourismuszentrum, Rathaus und Gebäuden der örtlichen Energieversorger. Tipp: Da es noch keine genormten Stecker gibt, solltest du dein eigenes Ladekabel immer mit dabeihaben.