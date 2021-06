Der Sommer steht in den Startlöchern – passend dazu gibt es jetzt einen tollen E-Bike-Deal von Jeep: Das Hardtail E-Mountainbike MHR 7000 gibt es aktuell zum absoluten Schnäppchenpreis.* Dieser Mega-Deal eignet sich für alle, die auch mal gerne abseits befestigter Wege unterwegs sind und das Abenteuer nicht scheuen. Mit dem MHR 7000 bekommen Sie ein robustes Fahrrad, welches speziell für unebene Strecken und Touren in der Landschaft entwickelt wurde. Mit diesem Deal bekommen Sie das Aktions-Bike zum Schnäppchenpreis von 1.449 Euro – damit sparen Sie ganze 550 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Schnell sein lohnt sich: Die Aktion gilt nur bis zum 27. Juni.

Die Marke Jeep steht bereits seit 1941 für die Idee von Freiheit und Leistungsfähigkeit, was sich in allen Produkten des Unternehmens widerspiegelt. Deshalb richtet sich das Jeep E-Mountainbike Hardtail MHR 7000* an alle abenteuerlustigen Enthusiasten, die auch die Welt abseits der Wege nicht scheuen. Wer gerne Fahrrad fährt und es liebt, draußen in der freien Natur unterwegs zu sein, wird sich mit dem MHR 7000 bestens zurechtfinden.

Aktion von Jeep E-Bikes: Sparen Sie beim Kauf des robusten E-Mountainbike MHR 7000 – inklusive toller Extras

Das Jeep Hardtail E-Mountainbike MHR 7000* bekommen Sie im Rahmen dieses Mega-Deals für gerade einmal 1.449 Euro – damit sparen Sie ganze 550 Euro im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Zudem ist der Versand gratis. Doch mit inFranken.de bekommen Sie noch weitere spannende Extras: Beim Kauf des Aktions-E-Bikes bekommen Sie ein robustes Kettenschloss, das Ihr E-Bike auf Touren gegen Diebstahl sichert. Die Gesamtersparnis beträgt damit satte 631,90 Euro! Und der Deal kann noch mehr: Wenn Sie sich gleich zwei der Aktions-E-Bikes kaufen – zum Beispiel für sich und Ihre*n Partner*in – bekommen Sie einen starken Rabatt von 100 Euro. Zu lange zögern sollten Sie allerdings nicht: Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

Für wen eignet sich das Jeep Hardtail E-Mountainbike MHR 7000? Das MHR 7000 eignet sich auf jeden Fall für all jene, die ohnehin schon viel mit ihrem Mountainbike in der Natur und auf unebenen Strecken unterwegs sind. Aber auch wenn Sie bisher lediglich den Wunsch hegen, häufiger Fahrrad zu fahren und dabei in erster Linie viel in der Natur unterwegs sein möchten, ist es eine echte Überlegung wert, bei diesem Deal zuzuschlagen. Denn durch den leistungsstarken Elektroantrieb wird der steilste Hang zum Kinderspiel und Sie werden auch als schwierig geltende Strecken im Handumdrehen zurücklegen.

Jeep E-Bike Hardtail MHR 7000: Das kann das robuste Mountainbike

Das Jeep E-Bike MHR 7000* ist das ideale Mountainbike, um auch Touren auf besonders unebenem Grund problemlos zu überstehen. Der extrem stabile und dennoch leichte Aluminium-Rahmen und die Federgabel lassen Sie auch auf holprigem Gelände nicht im Stich. Der Heck-Motor der Marke Xiongda lässt Sie zudem auch noch so steile Hänge und Schotterwege mühelos erklimmen. Mit einer Reichweite von bis zu 80 Kilometern können Sie mit dem MHR 7000 ordentliche Tagestouren zurücklegen, der Lithium-Ionen-Akku ist leistungsstark und wird Sie zuverlässig antreiben. Die mit 27,5 x 2,8 Zoll relativ klein gehaltenen Räder sorgen für eine erhöhte Stabilität des Fahrrads auf unebenen Untergründen.

Sehr praktisch ist das LCD-Display, welches Ihnen sowohl den Akkustand, als auch die Uhrzeit, die Geschwindigkeit, die gewählte Unterstützungsstufe, die zurückgelegte Strecke und die insgesamt gefahrenen Kilometer anzeigt. Das Fahrrad ist zu 90 Prozent vormontiert und kann nach Erhalt im Handumdrehen genutzt werden. Sehen Sie im Überblick, was das MHR 7000 kann:

Rahmen aus stabilem Aluminium

kraftvoller Heck-Motor von Xiongda (250 W)

leistungsstarker integrierter Li-Ionen-Akku (36V, 10,4 Ah), diebstahlgesichert und separat aufladbar

Reichweite: ca. 80 Kilometer

Schaltwerk: Shimano 8-Gang

mit LCD-Display

zuverlässige Scheibenbremsen

Reifen: 27,5 plus x 2,8 Zoll

unverbindliche Preisempfehlung: 1.999 Euro

Preis im Deal: 1.449 Euro

tolles Extra: robustes Kettenschloss im Wert von 39,90 Euro

schnelle und kostenlose Lieferung (sonst 49 Euro)

Gesamtersparnis von 638,90 Euro

beim Kauf von zwei Bikes: Partner-Rabatt von 100 Euro

zu 90 Prozent vormontiert

Aktion gültig bis zum 27. Juni