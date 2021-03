Sichern Sie sich ein Jeep Fold E-Bike im günstigen Angebot zum Schnäppchenpreis* - perfekt für den Start in den nahenden Frühling! Die Marke Jeep steht bereits seit 1941 für grenzenlose Freiheit, Abenteuer und absolute Leistung. Ein Faltrad der Marke Jeep eignet sich für alle, die eigenständig die Umgebung erkunden wollen, sei es in der Stadt oder oder auf Reisen mit dem Wohnmobil oder dem Wohnwagen. Wenn Sie neugierig auf Ihre Umgebung sind und gleichzeitig auch umweltschonend mobil sein wollen, ist ein solches E-Bike ideal für Sie.

Die modernen Zeiten sind geprägt von einem Trend hin zur Elektromobilität und so bietet nun auch Jeep ein großes Sortiment an robusten, leistungsstarken und qualitativ hochwertigen E-Bikes an. Besonders praktisch und platzsparend die Fold E-Bike-Modelle, welche sich problemlos auch im kleinsten Kellerabteil oder im Wohnmobil verstauen lassen. Denn nicht nur für alle Fans von Radtouren durch wilde Landschaften hat Jeep das Passende parat, sondern auch für alle Menschen, die in der Stadt unterwegs sind. Wir stellen Ihnen das platzsparende Jeep Fold E-Bike FR 7020 vor, welches es in der Oster-Aktion zum Angebotspreis von günstigen 1.649 Euro gibt - obendrauf gibt es exklusiv mit inFranken.de einen gratis E-Bike-Helm sowie ein gratis Kettenschloss und 100 Euro Partner-Rabatt auf das zweite Fold E-Bike. Und das alles ohne Versandkosten und geliefert innerhalb von wenigen Tagen! Die Jeep Oster-Aktion gilt vom 22. März bis 11. April 2021. Schnell sein lohnt sich also!

Oster-Aktion: Sparen Sie bares Geld auf Jeep Fold E-Bikes - inklusive toller Gratis-Zugaben

Das Jeep Fold E-Bike FR 7020 bekommen Sie im Rahmen der tollen Jeep Oster-Aktion für gerade einmal 1.649 Euro - anstatt der unverbindlichen Preisempfehlung von 2.199 Euro. Sie sparen also ganze 550 Euro im Vergleich zum unverbindlichen Verkaufspreis. Mit inFranken.de können Sie obendrein noch von einem tollen Deal profitieren: Zusätzlich zum Rabatt erhalten Sie einen gratis E-Bike-Helm, der für zusätzliche Sicherheit sorgt, wenn Sie auf Ihrem E-Bike unterwegs sind. Außerdem gibt es ein Kettenschloss gratis dazu, sowie 100 Euro Partner-Rabatt, wenn Sie ein zweites Jeep Fold E-Bike kaufen. Und der Versand ist natürlich kostenfrei. Somit liegt die Gesamtersparnis bei über 700 Euro. Das Jeep Fold E-Bike können Sie sich auf der Website von Jeep E-Bikes ansehen*.

Dieses moderne Faltrad eignet sich perfekt für Touren in der Stadt - ob das jetzt der Weg zur Arbeit oder zum Supermarkt ist oder ob Sie einfach nur mit dem Rad Ihre Stadt und die Umgebung erkunden wollen. Gerade für Städter, die wenig Platz im Keller haben, um das Fahrrad zu verstauen, ist dieses Rad ideal, da es sich dank des einfachen Klappmechanismus unkompliziert auf wenig Platz verstauen lässt. Und auch wer gerne im Wohnmobil unterwegs ist, findet im Jeep Fold E-Bike ein tolles Rad, mit dem sich die Umgebung erkunden lässt - bei Abreise lässt sich das Fold E-Bike ohne Probleme zusammenklappen, wodurch es sehr wenig Platz im Wohnmobil einnimmt.

Jeep Fold E-Bike FR 7020: Leistungsstarkes Falt-E-Bike in der Oster-Aktion

Das Jeep Fold E-Bike FR 7020 lässt sich problemlos und in kurzer Zeit in ein handliches Format zusammenklappen. Der integrierte Xiongda-Heckmotor lässt Sie nicht nur auf ebenen Stadt-Strecken flüssig und ohne große Anstrengung fahren, sondern ist auch für Anstiege geeignet. Der eingebaute Akku von Samsung lässt Sie ebenfalls nicht so schnell im Stich: Die Reichweite beträgt bis zu 110 km. Wollen Sie das Bike abstellen, lässt sich der Akku abschließen - und wird somit diebstahlsicher. Hier ein Überblick über die Leistungen des Jeep Fold E-Bikes FR 7020:

Rahmen und Federgabel aus Alu

einfacher Klappmechanismus

Akku: Akku von LG mit 36 Volt - 10 Ah - 360 Wh

Heckmotor: Xiongda 250 W

Räder: 20 Zoll x 4,0 Laufräder FAT Style

Reichweite: bis zu 110 km

Gewicht: 26,8 kg netto, 34 kg brutto

zulässiges Höchstgewicht: max. 130 kg

Preis in der Oster-Aktion: 1.649 Euro (UVP: 2.199 Euro)

Tolle Extras: gratis E-Bike Helm, gratis Kettenschloss, 100 Euro Partner-Rabatt beim Kauf von zwei Fold E-Bikes

Oster-Aktion gültig vom 22. März bis 11. April

Schnelle Lieferung - ohne nervige Wartezeit von mehreren Monaten

