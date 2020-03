Disney+ für nur 5 Euro pro Monat: Satter Frühbucher-Rabatt zum Deutschlandstart

10 Euro Rabatt sichern: Disney+ für nur 59,99 Euro pro Jahr

Film- und Serien-Fans erwarten ihn schon sehnlichst: den Deutschlandstart des neuen Streaming-Dienstes Disney Plus (Schreibweise: Disney+). In wenigen Tagen ist es soweit: Zum Start in Deutschland am 24. März 2020 macht Disney+ allen Interessierten ein tolles Angebot: Zehn Euro Rabatt für das erste Jahr. Einzige Bedingung: Sie müssen bis zum 23. März buchen.

Für nur 59,99 Euro statt 69,99 Euro für 12 Monate*, effektiv also rund 5 Euro im Monat, holen Sie sich neben den populären Disney-Klassikern auch die legendären Pixar-Filme, das Marvel Superhelden-Universum, die komplette Star-Wars-Franchise und spannende Dokumentationen von National Geographic nach Hause. Gezahlt werden kann unter anderem einfach mit Kreditkarte oder per PayPal.

Disney+ begeistert mit exklusiven Inhalten

Während User aus anderen Ländern schon seit Ende 2019 gehypte Inhalte wie die neue Star-Wars-Serie "The Mandalorian", die nur auf Disney+ zu sehen ist, genießen können, haben die Menschen in Deutschland erst ab nächster Woche Gelegenheit dazu. Die Vorfreude ist entsprechend groß. Während es in den USA schon über 600 Filme gibt, wird der Katalog hierzulande mehr als 500 Filme und 350 Serien umfassen. Den amerikanischen Streamingdienst können Sie mit insgesamt sieben Profilen und auf bis zu vier Geräten gleichzeitig nutzen. Hierfür brauchen Sie nicht einmal ein Premium-Konto, wie es beim Konkurrenten Netflix der Fall ist.

Disney+ überzeugt mit seinen exklusiven Inhalten*. Kein Wunder: Neben allen Star-Wars- und Indiana-Jones-Filmen werden hier auch alle Marvel-Filme und -Serien sowie alle Simpsons-Staffeln zu finden sein. Auch viele Klassiker wie High School Musical, X-Men, 101 Dalmatiner, Ice Age, Findet Nemo, Die Monster AG oder das Dschungelbuch werden verfügbar sein. Dazu kommen natürlich auch die eigenen Disney+ Produktionen, wie die beliebte Star-Wars-Serie "The Mandalorian".

Disney+ überall nutzen

Disney+ können Sie auf jedem gängigen Smart-TV nutzen, auch das Streamen am PC wird möglich sein. Sie können die Disney+ App sowohl im Playstore für Android als auch im AppStore für iOS downloaden. Des Weiteren sind Kooperationen mit Magenta TV und Sky im Gespräch. Zusätzlich wird die Nutzung von Disney+ auch über Nvidia Shield TV und Amazon Fire TV möglich sein. Auch auf der PlayStation 4 und der Xbox One wird es eine entsprechende App geben.

Die schöne Überraschung: Seit einiger Zeit ist bekannt, dass der Streaming-Dienst von Disney eine Woche früher als ursprünglich geplant starten wird. Am 24. März 2020 soll Disney Plus nach Deutschland kommen. Für 59,99 Euro - also nur rund 5 Euro pro Monat* - ist das ein Angebot, das man eigentlich nicht ablehnen kann. Hinweis: Dieses Angebot gilt nur bis einschließlich 23. März 2020!

10 Euro Rabatt sichern: Disney+ für nur 59,99 Euro pro Jahr

Tipp: Sie können Disney+ auch schon vor dem Deutschlandstart nutzen. Hierfür benötigen Sie lediglich eine VPN-Verbindung und schon können Sie die Inhalte ansehen, die in anderen Ländern bereits verfügbar sind. Die Inhalte werden Ihnen dann allerdings nicht auf Deutsch zur Verfügung stehen.





