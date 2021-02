Die beste Haarschneidemaschine: Profi-Gerät bei Amazon zum Schnäppchen-Preis

Was das Modell ebenfalls auszeichnet ist der stufenlose Kurzhaarschnitt von 0,8 bis zwei Millimetern. Die Schnittlänge lässt sich unkompliziert einhändig direkt am Gerät einstellen, besonders für Kurzhaarschnitte und zum Bart-Trimmen eignet sich der Kurzhaarschnitt-Modus. Doch auch wer etwas längeres Haar hat, wird mit der Haarschneidemaschine glücklich: Passend zur Maschine werden drei Aufsätze mitgeliefert, die sich einfach aufstecken lassen. Diese Aufsteckkämme sind für Haarlängen von drei bis 15 Millimetern geeignet und ermöglichen einen akkuraten Schnitt des längeren Haares.

Für besondere Flexibilität sorgt auch die Stromversorgung: Die Panasonic HSM ER-DGP82* lässt sich sowohl direkt per Kabel an das Stromnetz anschließen, ist aber auch im Akkubetrieb (Lithium-Ionen-Akku) nutzbar. Sollten Sie also vergessen haben, den Akku aufzuladen, können Sie die Haarschneidemaschine einfach per Kabel weiterverwenden. Eine Akku-Ladung ermöglicht Ihnen ungefähr 50 Minuten Haarschneide-Betrieb - achten Sie am besten einfach auf die Ladeanzeige, die Ihnen verdeutlicht, wann es Zeit ist, das Gerät wieder aufzuladen.

Fazit: Panasonic HSM ER-DGP82 - tolle Profi-Haarschneidemaschine zum Schnäppchen-Preis

Die Panasonic HSM ER-DGP82* ist aktuell das absolute Top-Produkt unter den Haarschneidemaschinen und ist aufgrund der Vielzahl ihrer Leistungen und der Produkt-Qualität eine echte Kauf-Empfehlung. Besonders, wenn Sie damit liebäugeln, ihre Haare oder die Ihrer Familienmitglieder oder Freunde häufiger mal selbst zu schneiden - die Maschine soll im Heimgebrauch ein Leben lang halten. Für den Schnäppchen-Preis von 166,82 Euro bekommen Sie viel Qualität und Komfort und sparen ganze 40 Prozent gegenüber dem Normalpreis.

Weitere empfehlenswerte Haarschneidemaschinen des Herstellers sind die Geräte Panasonic ER-GP30* und Panasonic ER-GP 21*, beides Vorgängermodelle der ER-DGP82. Im Folgenden noch einmal alle wichtigen Fakten zur Panasonic ER-DGP82 zusammengefasst:

verbessertes Nachfolge-Modell des meistverkauften Profi-Haar- und Bartschneiders

extrem hohe Lebensdauer des Scherkopfs durch Carbon/Titan-Beschichtung

x-förmig angeordnete Scherköpfe: akkurater Schnitt

Linear-Motor sorgt für gleichbleibende Power

für den Friseur-Alltag entwickelt: sehr hohe Lebensdauer

kaputte Teile lassen sich meist problemlos ersetzen

Für sehr kurzen Schnitt (0,8 bis zwei Millimeter) und längere Haare (drei bis 15 Millimeter) mithilfe von Kammaufsätzen

flexible Stromversorgung - eine Akkuladung reicht für circa 50 Minuten Betrieb

Im Amazon-Angebot* nur noch 166,82 statt 279,95 Euro - 40 Prozent Ersparnis

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.