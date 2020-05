Corona-Hilfen für Schüler: 150 Euro Zuschuss für Laptops - hier gibt es günstige Geräte

Die Koalitionspartner CDU und SPD beschlossen in der Nacht zum Donnerstag ein "Sofortausstattungsprogramm" über 500 Millionen Euro. Das Geld kommt zum Einen den Schulen zugute, die so die Erstellung von Online-Lehrangeboten finanzieren können. Zum Anderen soll ein Zuschuss von 150 Euro pro Kind bedürftigen Schülern den Unterricht zuhause finanziell erleichtern. Das Geld dient dem Kauf eines Laptops oder sonstigen technischen Geräten, die für das Home Schooling benötigt werden.

Mit dem Laptop-Zuschuss wird versucht, zu verhindern, dass Schüler abgehängt werden, weil es ihnen an der technischen Ausstattung fehlt. Auf diese Ungleichheit hatten Bildungsexperten und Lehrerverbände schon zu Beginn der Corona-Krise hingewiesen. Wann genau der Laptop-Zuschuss ausgezahlt werden kann, ist noch offen. Jedoch setzt sich Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) dafür ein, dass die Hilfsgelder schnell fließen werden. Mit den Ländern liefen bereits Gespräche darüber. "Dass der Regelbetrieb noch länger nicht wieder stattfinden kann, ist mittlerweile allen sehr bewusst", so Karliczek weiter. Umso wichtiger ist also, dass die Schüler zuhause über eine angemessene technische Ausstattung verfügen, damit sie die Schulzeit auch während der Corona-Krise gut überstehen.

Günstige Laptops: Das sind die Tipps der Redaktion

Der Laptop-Zuschuss gibt Anlass, sich mal auf dem Markt für günstige Laptops umzusehen. Es sind viele gute und wirklich preisgünstige Modelle vorhanden. So ist es durchaus möglich, dass man zu den 150 Euro Zuschuss kaum etwas zuzahlen muss. Schauen Sie sich hier die Empfehlungen unserer Redaktion an.

1. Der Preis-Leistungs-Hit: Das HP 250 G7 Business Laptop

Mit dem HP 250 G7 Business Laptop ist man bestens ausgestattet für Schule und Beruf. Das Laptop kommt mit insgesamt drei USB-Schnittstellen, einem HDMI-Anschluss und einem CD/DVD-Laufwerk. Hervorzuheben ist auch das robuste und schlichte Gehäuse, das einen problemlosen Transport ermöglicht. Ein sehr zuverlässiges und leistungsstarkes Modell und mit 339 Euro absoluter Preis-Leistungssieger unter unseren Tipps.

HP 250 G7 Business Laptop

Bildschirm-Diagonale: 15,6 Zoll

Gewicht: 2,56 kg

Prozessor: Intel Celeron N4000

Kapazität Festplatte: 1 TB HDD

RAM-Größe: 4 GB

Preis auf Amazon.de: 339 Euro

2. Das Schnäppchen: Winnovo V141

Wer ein gutes und gleichzeitig richtig günstiges Laptop haben möchte, sollte sich das Winnovo V141 genauer ansehen. Mit 199 Euro ist es ein absolutes Schnäppchen. Das Laptop ist in einem schlichten, aber schicken Design gehalten und verfügt über Schnittstellen für USB, HDMI, Bluetooth und Micro-SD. Der Festplattenspeicher scheint zunächst etwas klein, kann allerdings per SD-Karte auf bis zu 128 GB erweitert werden. 24 Monate Werksgarantie sind selbstverständlich mit inbegriffen.

Winnovo V141

Bildschirm-Diagonale: 14,1 Zoll

Gewicht: 1,46 kg

Prozessor: Atom Quad Core 64 Bit

Kapazität Festplatte: 32 GB (erweiterbar auf 128 GB)

RAM-Größe: 2 GB

Preis auf Amazon.de: 199 Euro

3. Das günstige mit der schnellen Festplatte: Medion Akoya MD 62000 E4242

Das Besondere am Laptop von Medion ist sicherlich seine SSD-Festplatte. Diese Art von Festplatten sorgen dafür, dass das Laptop wesentlich schneller und geräuscharmer läuft, was einen riesigen Qualitäts-Vorteil darstellt. Des Weiteren ist das Laptop leicht, handlich und zeitlos im Design. Schul- und Büro-Arbeiten sind mit diesem Laptop zuverlässig zu erledigen.

Medion Akoya MD 62000 E4242

Bildschirm-Diagonale: 14 Zoll

Gewicht: 1,34 kg

Prozessor: Intel Atom Z8300

Kapazität Festplatte: 64 GB

RAM-Größe: 2 GB

Preis auf Amazon.de: 249 Euro

Fazit: Der Laptop-Zuschuss in Höhe von 150 Euro ist eine echte Chance für viele Schüler, sich technisch besser für das Home Schooling auszustatten. Denn: Auch mit einem kleinen Geldbeutel ist es möglich, sich ein gutes Laptop zu kaufen, wie unsere Redaktions-Empfehlungen der günstigen Laptops beweisen.

