Bose SoundLink Mini II günstig kaufen: Bluetooth-Lautsprecher für nur 99 Euro bei Amazon

Ob zuhause, im Büro oder unterwegs: Mit dem Bluetooth-Lautsprecher Bose SoundLink Mini II* hat man immer den richtigen Soundtrack dabei. Naturgetreuer Klang und dabei trotzdem ein leichtes Gewicht zeichnen die beliebte Musikbox aus. Aktuell gibt es den Bose SoundLink Mini Bluetooth Speaker II in der Special Edition in Schwarz für 99 Euro* anstatt 159,99 Euro bei Amazon (Stand: 03.02.2020, 15:30). Erhältlich ist die Musikbox außerdem noch bei Saturn* online und im Laden. Schnell sein lohnt sich!

Das Design der Box ist elegant, robust und kompakt. Zusätzlich integriert ist außerdem ein Mikrofon für die Freisprechfunktion sowie den Zugriff auf den Sprachassistenten (Siri oder Google Assistant) Ihres Smartphones. Aufladen kann man das Gerät mit einem USB-C-Anschluss. Außerdem verfügt die Box über einen AUX-Eingang. Der Bose SoundLink Mini II zählt zu den populärsten Bluetooth-Lautsprechern und steht derzeit wieder ganz weit oben in den Amazon Bestsellerlisten.

Alle Vorteile des Bose SoundLink Mini II im Überblick

Bose Technologie für Spitzenklang mit kraftvollen Bässen

Elegant, robust und leicht in kompaktem Design

Kabellose Wiedergabe mit bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit

Integriertes Mikrofon für die Freisprechfunktion sowie den Zugriff auf den Sprachassistenten Ihres Smartphones

Unterstützende Sprachansagen für eine einfache Bluetooth-Kopplung

Speicherung von bis zu acht gekoppelten Geräten

Usb-c-anschluss zum Aufladen und AUX-Eingang

SoundLink Mini II: Einschätzung der Redaktion

Obwohl der Bose SoundLink Mini II* eher klein und handlich ist, gehört er in Sachen Sound klar zu den Favoriten unter den mobilen Bluetooth-Lautsprechern. Außerdem ist das Design sehr robust und elegant gestaltet. Die lange Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden und die Freisprechfunktion sind zusätzliche Pluspunkte. Minuspunkte sind allerdings, dass die Musikbox nicht wasserfest ist und sie nicht mit der Bose Connect App verbunden werden kann. Trotzdem ist der aktuelle Preis ein absolutes Schnäppchen für einen so hochwertigen Bluetooth-Lautsprecher. Klare Empfehlung!





