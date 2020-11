Xbox Series X: Hammer-Angebote zum Black Friday

Alle Fans der Xbox und insbesondere der neuen Xbox Series X sollten sich beim Amazon Black Friday* die aktuellen Angebote ansehen. Neben praktischem Zubehör winken zahlreiche Games-Schnäppchen. Auf manche Produkte bekommen Sie einen Rabatt von bis zu 55 Prozent. Gerade im der dunklen Jahreszeit - und aufgrund von Corona umso mehr - erfreuen sich Spielekonsolen einer immer größer werdenden Beliebtheit, um die neue Xbox Series X und auch um die neue Playstation 5* ist geradezu ein Hype ausgebrochen. Der Amazon Black Friday kommt also genau richtig, um sich mit Xbox-Spielen & Co. einzudecken.

Tipp: Auch Media Markt, Saturn und Co. werben jetzt mit super Black Friday-Angeboten. Lesen Sie in unserem Artikel mehr dazu.

Die Xbox Series X jetzt bei Media Markt bestellen

Die Xbox X wird als "leistungsstärkste Konsole der Welt" betitelt und hat gemeinsam mit der Playstation 5 einen wahren Konsolen-Hype ausgelöst. Die Xbox kommt mit einer sehr schnellen Rechenleistung von 12 Teraflops (Floating Point Operations per Second), außerdem mit einer 4K-Auflösung, was absoluten Game-Spaß garantiert. Spiele älterer Xbox-Generationen können ohne Probleme auch auf diesem neuesten Modell gezockt werden.

Der Xbox Game Pass Ultimate* sichert zudem den Zugang zu zahlreichen Top-Spielen - laufend kommen neue Spiele hinzu. Die Xbox Series X kommt des Weiteren mit vielen tollen Funktionen, wie etwa die Sprachsteuerung der Konsole, die Family App, die eine Verwaltung des Spiels von Kindern ermöglicht oder die Sprachausgabe, die Texte auf dem Bildschirm vorliest. Auch bei Saturn gibt es die Xbox X im Angebot.*

Black Friday: Zubehör für die Xbox X stark reduziert

Während des Amazon Black Fridays* gibt es viel tolles Zubehör für die Xbox Series X zu echten Schnäppchenpreisen - reinschauen lohnt sich! Zu einer Übersicht aller Black Friday-Angebote zur Konsole gelangen Sie hier.*

Starten wir mit dem Gaming Lenkrad G920 Driving Force von Logitech*: Dieses bekommen Sie beim Amazon Black Friday ganze 50 Euro günstiger und bezahlen so nur noch 209 Euro - eine Ersparnis von immerhin 19 Prozent! Das Lenkrad hat einen Lenkbereich von 90° und ist mit Edelstahl- und Lederkomponenten versehen. Im Umfang enthalten ist auch ein nicht-lineares Bremspedal, welches separat vom Lenkrad agiert und so einen besseren Gaming-Fahrspaß garantiert. Wer gerne Rennen an seiner Konsole fährt, wird mit diesem Gaming-Lenkrad sicherlich glücklich.

Natürlich muss auch etwas auf die Ohren - und zwar das Gaming Headset von Razer Kraken X*. Beim Amazon Black Friday lässt sich dieses Top-Headset für sehr günstige 42,90 Euro erwerben - damit sparen Sie 28 Prozent auf den Normalpreis. Das Headset verfügt über einen perfekten und klaren 7.1 Surround Sound, bei dem Positionsbewegungen deutlich herauszuhören sind. Die Polsterung der Kopfbandes übt wenig Druck aus, wodurch das Headset auch nach längerem Tragen noch komfortabel sitzt. Dem Komfort ebenfalls zuträglich ist, dass das Headset gerade einmal 250 Gramm wiegt - damit ist es vergleichsweise leicht und fällt beim Tragen kaum auf. Auch das Mikrofon kann punkten: Hintergrundgeräusche werden komplett herausgefiltert, wodurch die Stimme klar bei den Mitspielern ankommt. Wir haben in unserem Artikel noch weitere tolle Black Friday-Angebote bei Amazon für Sie.

Zur Steuerung der Xbox X bieten sich die eleganten, aber schlichten Controller* an. Diese sind besonders komfortabel und fühlen sich angenehm in der Hand an. Das hybride D-Pad sorgt für eine akkurate und dennoch vertraute Eingabe. Das ist neu: Mithilfe der Share-Taste besteht die Möglichkeit Inhalte direkt mit Freunden zu teilen, beispielsweise Screenshots. Der Controller verbindet sich in wenigen Augenblicken mit dem Gerät, dabei ist er nicht nur mit der Xbox X, sondern auch mit den Modellen S und One, sowie mit PC und Android-Geräten kompatibel. Die Tasten können je nach Belieben individuell eingestellt werden. Der Controller ist bei Media Markt in den Farben schwarz, weiß und blau erhältlich*.

Amazon Black Friday: Spiele für die Xbox X zu Schnäppchen-Preisen

Für die Xbox Series X eignen sich grundsätzlich alle Spiele der Vorgängermodelle. Beim Amazon Black Friday gibt es noch bis zum 30. November viele Rabatte auf Xbox-Spiele. So zum Beispiel auf das Spiel Fifa 21 Ultimate*: Die Fortsetzung des beliebten Spiels kommt mit einer größeren Spielauswahl als bei allen Versionen zuvor. Die UEFA Champions League und CONMEBOL Libertadores sind inklusive. Fifa 21 enthält ein kostenloses Upgrade für die Xbox X - für eine bessere Bildqualität. Dieses Black Friday-Angebot gibt es aktuell für 49,99 Euro - es ist gültig bis 30.11.20.

Da mit der Xbox X auch Spiele der Xbox One abspielbar sind, kommt hier ein Mega-Black Friday-Schnäppchen: Das Renn-Spiel Forza Horizon 4* gibt es aktuell ganze 55 Prozent günstiger - für 22,99 Euro. Das Spiel hat Großbritannien zur Kulisse und führt vorbei an Schlössern, Seen und Küsten. Die Jahreszeiten verändern sich wöchentlich und fordern eine angepasste Fahrweise. Spielen Sie gemeinsam mit anderen und wählen Sie aus 450 verschiedenen Auto-Modellen.

Ebenfalls unter den Black Friday-Angeboten auf Amazon ist das Spiel Gears Tactics*. Im Spiel befindet man sich in der Rolle des Soldaten Gabe Diaz, der seine Truppe durch brutale Kämpfe führen muss. Auf diversen Missionen optimieren Sie Ihre Fähigkeiten und sammeln Beute. Im Spiel befinden Sie sich in vielen Gefechten, bis Sie schließlich auf den Endgegner treffen. Im Amazon Black Friday* gibt es Gears Tactics für exklusive 34,99 Euro.