Xbox Series S: Mega-Schnäppchen zum Black Friday

Die Xbox Series S inklusive Controller bei Media Markt erhältlich

Bei Media Markt gibt es die Xbox Series S derzeit für 290,99 Euro. Sie stellt die bisher kompakteste aller Xbox-Konsolen dar, wodurch sie allerdings nichts von ihren Funktionen und Leistungen einbüßt. Wer von einer großen Spiele-Vielfalt profitieren möchte, der sichert sich den Xbox Game Pass Ultimate*, der Zugriff auf über 100 tolle Spiele garantiert.

Besonders hervorzuheben ist natürlich die Performance-Leistung der Xbox S: Diese Next-Gen All-Digital Konsole enthält die Xbox Velocity Architecture, die durch die neu entwickelte 512 GB große NVMe SSD Festplatte optimiert ist, was das Laden und Eintauchen in die Spielewelt in wenigen Augenblicken und so schnell wie nie zuvor ermöglicht. Traumhaft ist auch der Controller: Er ist besonders ergonomisch und fühlt sich in den Händen sehr angenehm an. Durch die Share-Taste können Inhalte, zum Beispiel Screenshots, im Handumdrehen mit Freunden geteilt werden.

Amazon Black Friday: Zubehör für die Xbox Series S stark reduziert

Wer eine tolle Konsole besitzt, benötigt auch das passende Zubehör. Beispielsweise das 4er- Akku-Set für den Controller von BEBONCOOL*. Die Akkus wurden speziell für eine lange Spieldauer entwickelt, sodass nur selten der Akku getauscht werden muss. Die Akku-Ladestation verfügt über einen eingebauten intelligenten Schutz-Chip, der sowohl Überhitzung, als auch einen Kurzschluss zuverlässig verhindert. Um einen Akku zu laden, werden etwa 2,5 Stunden benötigt, eine Akkuladung reicht für circa zehn Stunden Spieldauer. Beim Amazon Black Friday bekommen Sie 26 Prozent Rabatt auf dieses Produkt - es kostet noch 19,99 Euro.

Ein weiteres Black Friday Schnäppchen für die Xbox Series S: Das Gaming-Headset von Razer Kraken*. Beim Amazon Black Friday sparen Sie ganze 26 Prozent - das Headset ist aktuell für 53,13 Euro zu haben. Der immersive 7.1. Surround-Sound garantiert ein realistisches Eintauchen in die Spiele-Welt. Die ovalen, kühlenden Gelkissen sorgen für einen sehr angenehmen Trage-Komfort und verhindern Überhitzung und ein Druckgefühl. Hintergrundgeräusche werden durch das hochwertige Mikrofon reduziert, wodurch die Kommunikation sehr klar wird.

Einfach nur praktisch ist dieses Teil: der Vertikalständer für die Xbox Series S von innoAura* ermöglicht, dass die stylische Xbox S sicher auf rutschfesten Füßen steht. Die eingebauten Kühlungsöffnungen sorgen dafür, dass die Konsole nicht überhitzt. Da der Vertikalständer speziell für die Xbox Series S designed ist, fügt er sich nahtlos an die Konsole an und fällt gar nicht auf. Ein Schnäppchen ist der Vertikalständer auch, es gibt ihn aktuell für günstige 12,99 Euro - eine Ersparnis von sieben Prozent gegenüber dem Normalpreis.

Amazon Black Friday: Sichern Sie sich starke Rabatte auf Games für die Xbox S

Alle Spiele, die für die Xbox X geeignet sind, können auch problemlos auf der Xbox S gespielt werden - ebenso wie alle Spiele für die Vorgängerversionen der Konsole. Ein echter Black Friday-Tipp ist das Spiel Square Enix Marvel's Avengers Deluxe Edition*. Dieses Game dreht sich rund um die Marvel-Superhelden The Avengers, welche die Welt vor allerlei Bedrohungen schützen müssen. Im Spiel können sich bis zu vier Spieler zusammenschließen und gemeinsam das Böse bekämpfen. Sparen Sie 27 Prozent Rabatt und sichern Sie sich das Game für günstige 38,79 Euro.

Auch spielenswert: Fifa21 Standard*, inklusive kostenlosem Upgrade auf die Xbox X/S. In mehr Spielvarianten als jemals zuvor, kickt man sich durch die Spiele der UEFA Champions League und CONMEBOL Libertadores. Als Black Friday-Special bei Amazon sparen Sie krasse 45 Prozent und bezahlen lediglich 38,49 Euro.

Passend dazu gibt es das Game Fifa 21 Champions*. Hierauf sparen Sie sogar 55 Prozent - das Spiel kostet exklusiv beim Amazon Black Friday nur noch 40,49 Euro. Auch hier kickt sich der Spieler durch die wichtigsten Fußball-Leagues. Der Amazon Black Friday ist ideal, um sich dieses Spiel zu einem Hammer-Preis zu sichern.

