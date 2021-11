Der Black Friday 2021 ist da - und hat wieder unfassbare Schnäppchen-Angebote im Gepäck. Vor allem im Bereich Elektronik gibt es immer super Deals zu holen. Der Black Friday findet in diesem Jahr am Freitag, 26. November 2021, statt. Im vergangenen Jahr endete diese "Black Friday-Woche" mit dem Cyber Monday, der in diesem Jahr auf 29. November fallen würde.

Die PlayStation 5 von Sony ist unfassbar schwer zu bekommen. PlayStation-Fans in Deutschland versuchen seit Monaten verzweifelt, eine PS5 zu kaufen, doch das Release-Chaos aufgrund zu wenig produzierter Einheiten sorgt für Frust. Zudem haben sogenannte "Scalper" mittels Bots im Internet Tausende von PlayStation 5 ergattert und wollen diese nun teuer weiterverkaufen - zum Beispiel auf eBay. Aber jetzt steht der Black Friday 2021 an - und mit etwas Glück ergatterst du endlich deine PlayStation 5. Wir haben hier alle Tipps, Tricks und Händler für dich, die in den kommenden Tagen und Wochen eine PS5 anbieten könnten. Gibt es vorher ein Angebot, halten wir dich bereits in unserem Ticker auf dem Laufenden.

Playstation 5 ergattern: Hier kannst du aktiv nachfragen

Bei einigen Händler gab es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Angebote rund um die Playstation 5. Falls du unbedingt vor Weihnachten noch eine Konsole ergattern möchtest, ist es bei vielen Händlern nötig, direkt vor Ort nachzufragen. Trotzdem kann es nicht schaden, im Voraus telefonisch vorzufühlen beziehungsweise bei Online-Händlern nicht nur auf Angebote zu warten, sondern direkt nachzufragen. Hier kannst du die relevanten Händler erreichen:

PlayStation 5 am Black Friday 2021: Das kann die Spielkonsole

Zocker können sich bei der PlayStation 5 auf ein einzigartiges Spiel-Erlebnis freuen. Der Hersteller macht große Versprechungen:

Blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele.

Eine riesige Auswahl an Spielen und für PlayStation Plus Mitglieder 20 Spiele ohne zusätzliche Kosten.

Wenn du eine PS5 ergattert hast, dann lohnt sich auch eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft. Hier kannst du dir tolle Angebote sichern und bekommst jeden Monat eine Auswahl an Spielen kostenlos.

Wenn es in Sachen PlayStation Plus-Mitgliedschaft Angebote am Black Friday 2021 gibt, erfährst du das sofort.

Die Playstation 5 bei Amazon: Öffnet der Online-Riese die Verkaufsschleusen?

Zuletzt war es immer wieder bei vereinzelten Händlern möglich die Playstation 5 zu bestellen. Aber: Das Kontingent der Konsole war jedes Mal klein - extrem klein. Wollte man die Spielekonsole von Sony ergattern, dann musste man schnell sein. Jetzt steht der Black Friday 2021 vor der Tür und es wird gemunkelt, dass Amazon die Verkaufsschleusen für die Konsole öffnen könnte. Zwischen 10.000 und 20.000 Exemplare der Playstation 5 könnten rund um den Black Friday bei Amazon verfügbar sein. Also: Halt die Augen offen.

Sollte die Konsole wieder einmal nicht verfügbar sein, dann lass dich von Amazon benachrichtigen. So verpasst du den Zeitpunkt nicht, an dem die nächsten Exemplare der Spielekonsole verkauft werden. Du fragst dich, warum es bei Amazon bald wieder einige Konsolen geben könnte? Ganz einfach: Da in den vergangenen Tagen Online-Händler wie Otto, Saturn oder Media Markt einige Exemplare im Angebot hatten, ist davon auszugehen, dass auch der Online-Riese Amazon bei den Sony-Lieferungen berücksichtigt wurde.

Allerspätestens in der Woche nach dem Cyber Monday (29. November) solltest du die Augen offen halten: Dann könnte eine große PS5-Verkaufsaktion bei Amazon starten.

Online-Handel: Wie erhöhe ich meine Chance, eine PS5 bei Amazon zu ergattern?

Die Vergangenheit hat gezeigt: Vor allem Prime-Mitglieder haben gute Chancen auf die Konsole von Sony. Denn die registrierten Amazon-Kunden wurden zuverlässig vor jeder Verkaufsaktion auf die anstehenden Angebote hingewiesen. Shopping-Experten empfehlen, auf den Kauf direkt am PC oder Laptop zu warten. In der Vergangenheit kam es wohl vor allem an Mobilgeräten zu Problemen. Hier sei es öfter zu Fehlermeldungen gekommen.

In der Vergangenheit konnten häufig nur Prime-Mitglieder die neue Sony Konsole bestellen. Das könnte sich in Anbetracht der kurzen Zeit bis Weihnachten und dem Black Friday bei der nächsten Verkaufsaktion ändern.

Die Playstation 5 vorbestellen: Hier könnte es telefonisch oder vor Ort klappen

Insider raten dazu, eine Bestellung bei der Supermarkt-Kette Real und Kaufland zu versuchen. Hier lässt sich an der Servicetheke eine Playstation 5 Disc Edition bestellen, und zwar zum regulären Preis von 499 Euro. Allerdings solltest du wirklich schnell sein, da die Kontingente aufgrund der hohen Nachfrage in manchen Real-Märkten schon wieder vergriffen sind. Telefonische Anfragen bringen leider nichts. Wer zur späteren Abholung eine Playstation 5 bestellen möchte, muss direkt in einem Real-Markt nachfragen.

Auch bei Gamestop könnte es in den kommenden Tagen wieder ein neues Kontingent an Konsolen geben. Frag am besten bei einer Filiale in deiner Nähe nach und finde heraus, ob und wann wieder neue Spielekonsolen erwartet werden.

Bei Media Markt und Saturn laufen bereits seit Längerem Aktionen, bei denen die Playstation 5 vor Ort in den Filialen bestellbar sind. Im Laufe des Novembers solltest du auch hier bei deiner Filiale nachfragen. Hier kannst du ganz leicht deine Media Markt-Filiale in Franken finden.

So verpasst ihr garantiert kein Black-Friday-Angebot

Es gibt vor allem online so viele unterschiedliche Black Friday Aktionen und Start-Daten, dass es tatsächlich schwierig werden kann, den Überblick zu bewahren. Es hilft deshalb, Käufe nicht zu überstürzen und sich ganz in Ruhe und bewusst auf den Black Friday vorzubereiten.

Die besten Black Friday Artikel sind die, die du auch tatsächlich brauchst. Mach dir also schon vor dem Black Friday eine Liste mit Artikeln, die du gerne kaufen möchtest. Denk dabei auch an die Weihnachtsgeschenke für deine Lieben. Eine solche Liste hilft dabei, nicht unkontrolliert jedes Angebot zu verfolgen, das dir am Black Friday begegnet.

Die besten Angebote rund um den Black Friday findest du natürlich bei uns. inFranken.de hält dich jeden Tag auf dem Laufenden. Egal, ob es um Amazon-Schnäppchen geht oder um alle anderen Angebote, die wir in Deutschland finden, beispielsweise bei Media Markt, Saturn oder expert. Auch den beliebten Technik-Giganten Apple behalten wir im Auge und versorgen euch mit den besten Deals. Du interessierst dich für Haushaltswaren? Dann haben wir hier die krassesten Angebote für dich zusammengefasst. Du willst Preise vergleichen und wirklich das beste Schnäppchen ergattern? Dann versuch es mit idealo.de oder camelcamelcamel und sichere dir den besten Preis.

Black Friday 2021: So lange gibt es Schnäppchen zu ergattern

Der Black Friday findet dieses Jahr am 26. November statt. Der Schnäppchen-Tag findet jedes Jahr am Tag nach Thanksgiving statt - und das wiederum wird in den USA am vierten Donnerstag im November gefeiert. Auch 2021 wird es schon vor und auch nach dem Black Friday viele Angebote geben. Bei vielen Händlern werden bereits die komplette Woche davor Rabatte zu holen sein. In der sogenannten Black Week versorgen vor allem Online-Händler ihre Kunden teilweise im Minutentakt mit Schnäppchen-Deals.

Die Schnäppchen-Tage dauern dann meist bis zum folgenden Montag - dem Cyber Monday - an. Der Cyber Monday fällt in diesem Jahr auf den 29. November 2021. Unser Tipp: Denk am Black Friday 2021 doch auch gleich an Weihnachtsgeschenke für deine Lieben. Schließlich läutet der Shopping-Tag traditionell das Weihnachtsgeschäft ein. Hier findest du weitere wichtige Spartipps von Stiftung Warentest.