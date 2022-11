Die Auswahl an Whiskeys ist nicht nur im Fachhandel beim Sommelier schier unendlich, auch Online-Händler wie Amazon haben mittlerweile eine große Auswahl an Whiskeys zu bieten. Jetzt zum Black Friday lohnt sich ein Blick in die digitalen Regale von Amazon. Wir zeigen euch eine Auswahl an Premium Whiskys, die zum Black Friday stark reduziert sind.

Glenfiddich Mix Pack: Drei Flaschen zum Sparpreis - das ideale Geschenk für Whisky-Entdecker

Du kennst Glenfiddich noch nicht und bist dir unsicher, ob der 12-Jährige, der 15-Jährige oder der 18-Jährige für dich der Richtige ist? Dann bist du hier richtig: Das Glenfiddich Mix Pack beinhaltet jeweils eine kleine 0,2-l-Flasche jeder Scotch-Sorte. Das Set ist damit ein ideales Geschenk für Whisky-Entdecker und Gelegenheits-Genießer. Amazon hat das Sortiment aktuell immerhin um 18 % heruntergesetzt - es kostet 36,99 statt 44,95 Euro.

Lagavulin 9 Jahre Single Malt Scotch Whisky - Haus Lannister Game of Thrones Limitierte Edition um 16 % rabattiert

Ein gemütlicher Sessel, eine Folge der Lieblingsserie und dazu ein guter Drink. Für viele klingt das nach einem perfekten Abend. Die letzten beiden Punkte sind mit der Haus Lannister Special Edition des neun Jahre alten Single Malts perfekt abgedeckt. Ein elegant, reichhaltiger Charakter mit Aromen aus Rauch, karamellisierter Banane, Vanille und Marshmallows soll das Haus Lannister aus der HBO-Erfolgsserie Game of Thrones widerspiegeln. Für 62,99 Euro (0,7 Liter-Flasche) statt 89,99 Euro könnt ihr das Ergebnis kosten.

Heaven's Door Straight Bourbon Whiskey 45 % vol, 750ml für unter 50 Euro

Den edlen Tropfen aus Übersee könnt ihr für 49,49 Euro statt 69,00 Euro auf Amazon erwerben. Dass qualitativ hochwertiger Whiskey nicht nur aus Schottland oder Irland stammt, beweist die Brennerei aus Tennessee mit dem Heaven's Door Straight Burbon Whiskey. Laut Hersteller erzeugt die Spezialität mit einem Hauch Vanille, Aromen aus dem ausgebrannten Eichenfass und einer Nuance aus gebackenem Brot einen sanften und langanhaltenden Geschmack. Genießer sollten hier aufmerksam werden.

Connemara Original: Getorfter Single Malt Irish Whiskey mit Geschenkverpackung um 23 % reduziert

Connemara ist eine irische Whiskey-Marke, die für ihre traditionelle Herstellungsweise bekannt ist. Bei zweifacher Destillierung und Räuchern der Gerste nach dem Mälzen über Torffeuer entsteht dieses Alleinstellungsmerkmal. Der Geschmack lässt sich mit milder Süße und intensiven, rauchigen Aromen beschreiben. Perfekt für alle Whiskey-Fans, die auf leicht rauchigen, ausgewogenen Whiskey stehen. Für 19,29 Euro statt 24,99 Euro sorgt Amazon auch für tolle Rabatte im niedrigeren Preissegment.

Laphroaig 10 Years Old: Die rauchig-torfige Legende jetzt 24 % günstiger

Und hier kommt gleich das definitive Highlight für alle Liebhaber von ausgeprägter Torf-Note: Der Laphroaig 10 Jahre (10 Years Old) ist mehrfach prämiert und wird vom Hersteller als der Scotch mit den "reichhaltigsten und vielfältigsten Aromen" von allen beworben. Das ist natürlich Geschmackssache - legendär ist der Laphroaig von der Isle of Islay aber dennoch für seinen kräftigen, rauchig-torfigen Geschmack. Statt 39,99 Euro kostet der Scotch mit Geschenkverpackung derzeit 30,59 Euro bei Amazon (Ersparnis: 24 Prozent).

Suntory Whisky - The Chita: Japanischer Whisky mit Geschenkverpackung um 27 % reduziert

Unser Tipp für alle, die die Sparpreise in der Black Week zum Testen neuer Sorten ausprobieren wollen: The Chita ist der erste in Japan produzierte Single Grain Whisky. Er punktet nicht nur mit dem "Exoten-Bonus", sondern zeichnet sich auch durch eine intensive Honignote aus. Er ist momentan für 36,29 Euro zu haben - Preisersparnis: 27 Prozent.

Oban Little Bay: Der prämierte Bestseller aus den schottischen Highlands jetzt 28 % günstiger

Der Oban Little Bay ist ein echter Klassiker aus den Highlands und kommt aus einer der ältesten und kleinsten lizenzierten Brennereien Schottlands. Nicht umsonst wurde der Single Malt mit der rauchig-würzigen Trockenheit bei der “San Francisco World Spirits Competition 2016” mit Gold ausgezeichnet. Er ist das ideale Whisky-Geschenk für Freunde von kompakten und vollmundigen Gaumenschmeichlern. Bei Amazon ist der aktuell für 42,99 statt 59,99 Euro zu haben (28 Prozent Nachlass).

Talisker Port Ruighe: Scotch von der Isle of Skye zum Knallerpreis - jetzt 38 % günstiger

Wer rauchige Scotch Single Malt Whiskys mag, wird den Talisker lieben. Er durchläuft einen doppelten Reifeprozess in Portweinfässern auf der Insel Skye - was dem mittelkräftigen Whisky sein einzigartiges Portwein-Finish verleiht. Aktuell zählt er zu den besten Whiskey-Deals am Amazon - 31,99 statt 51,99 Euro bedeuten einen starken Rabatt von 38 Prozent.

The Singleton: Malt Master's Selection Single Malt Whisky - aktuell für unter 20 Euro

Die Malt Master Selection von Singleton aus Dufftown ist in Fässern gereift. Sie wurde von Craig Wilson, Master of Malt, handverlesen und in drei Fassarten vollendet: Refill, Sherry und Bourbon. So entsteht ein Single Malt, der mit einer sanften Textur und einem vorwiegend süßen Geschmack überzeugt. Starke 26 Prozent Rabatt bei Amazon bedeuten, dass dieser Scotch derzeit für unter 20 Euro zu haben ist. Für 19,99 Euro, um genau zu sein (Normalpreis: 26,99 Euro).

