Cyber Monday 2022: Montag, 28. November 2022

Black Friday 2022: Freitag, 25. November



Cyber Monday ist der Höhepunkt und Abschluss der Black-Friday-Woche

der Black-Friday-Woche Cyber Monday ist immer der Montag nach dem Black Friday

Black Friday-Woche 2022: Von Freitag, 18. November, bis Montag, 28. November (Cyber Monday)

Am Cyber Monday, der oft als Höhepunkt der Black-Friday-Woche bezeichnet wird, gibt es traditionell noch einmal richtig gute Angebote. Manche Händler heben sich die besten Schnäppchen bis zum Schluss auf. Auch Amazon nutzt traditionell die Chance, noch einmal zahlreiche Schnäppchen anzubieten. Für das Unternehmen ist der Cyber Monday sogar der weltweit erfolgreichste Schnäppchentag.

Wann ist Cyber Monday: Datum und Dauer

Der Cyber Monday ist immer der Montag nach dem Black Friday. 2022 fällt dieser Montag auf den 28. November. Der Cyber Monday dauert nur einen Tag - im Gegensatz zum Black Friday, der mittlerweile bekanntermaßen wochenlang zelebriert wird. Der Cyber Monday bildet den Abschluss der Black-Friday-Woche.

Was ist der Cyber Monday?

Beim Cyber Monday handelt es sich um den Montag nach Thanksgiving (der Vollständigkeit halber: Der Freitag nach Thanksgiving ist der Black Friday). Der Marketing-Begriff Cyber Monday bezeichnet den Tag, an dem das Weihnachtsgeschäft im Online-Handel beginnt. Er wurde 2005 von einer Marketing-Agentur in den USA erfunden - mit dem Ziel, die Leute zum Online-Shopping auf Amazon & Co.* zu bewegen.