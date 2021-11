Tiptoi-Angebot: Interaktives Lern-Spielzeug mit schlauem Stift als Schnäppchen zum Black Friday

Im einfachen Entdecker-Modus halten Kinder den Stift einfach auf Teile der Seiten, auf gemalte Figuren oder ähnliches, auf Teile von Bildern und schon erzählt ihnen eine Stimme aus dem Stift interessantes über die dargestellten Gegenstände.

Zuhören oder Spielen im Entdecker- oder Spielmodus

Manchmal sind auch Geräusche von Tieren zu hören, oder aufgemalte Menschen scheinen mit den kleinen Lesern zu sprechen. Bei mehrmaligem Antippen ertönen oft unterschiedliche, teilweise aufeinander aufbauende Audiodateien.

Es gibt aber auch oft einen Spielmodus, der über ein Antipp-Menü auf der Seite aktiviert wird. Dann stellt das Buch in Form der Erzählerstimme Rätsel und das Kind muss bestimmte Dinge auf der Seite finden oder das richtige antippen.

Damit das Ganze funktioniert, muss der Stift mit dem Rechner verbunden werden. Dann installiert man eine spezielle Software, über die auf die Tiptoi-Bibliothek zugegriffen werden kann. Darüber lädt man dann die zum Buch passenden Audiodateien auf den Stift und es kann losgehen.

Lang anhaltender Spaß mit Tiptoi

Die Bücher gibt es für eine große Spannbreite an Lebensaltern: Vom Kleinkind bis zum Erwachsenen gibt es passende Inhalte. Die Sorge, dass sich der Stift bald überlebt haben könnte, hat sich für uns zerstreut. Auch nach Jahren ziehen die Kinder sich manchmal mit einem Stapel Tiptoi-Büchern zurück und entdecken oder spielen lange Zeit mit den Büchern.

Spannend sind auch die Tiptoi-Spiele, die es neben den Büchern gibt. Hier funktioniert die Steuerung über den Tiptoistift, aber die Elemente sind auf Karten und Spielfeldern zu finden statt in Büchern. Überrascht hat uns hier die große Bandbreite, die sich ebenso wie bei den Büchern mitnichten nur an kleine Kinder richtet.

Die Bedienung ist sehr einfach und schnell zu erlernen, Stift und Bücher sind insgesamt recht robust. Positiv: Als der Stift doch einmal kaputt war, wurde uns sehr schnell ein Ersatzexemplar zugeschickt, auch nach der Garantiezeit. Offenbar hat der Verlag erkannt, dass der ein oder andere Stift, der ersetzt wird, für zufriedene Kunden sorgt, die weiter Bücher und Spiele kaufen.

Das Aufladen des Stifts ist über die beschriebene Software denkbar einfach. Einfach Produkt in der Bibliothek suchen und Daten herunterladen. Der Wiederspielwert der Bücher und Spiele ist hoch - es besteht nicht die Gefahr, ständig neue Produkte kaufen zu müssen.

Interaktiver Spaß ohne Bildschirm

Die Kinder haben sich in meiner Erfahrung immer wieder aufs Neue begeistern können - zu vielfältig sind die Möglichkeiten und immer wieder gibt es doch wieder etwas bisher Unbekanntes zu entdecken.

Wer Kindern visuelle und akustische Reize bieten will, ohne dass ein Bildschirm involviert ist, ist mit den TipToi-Produkten gut beraten. Und auch Erwachsene können ihren Spaß an den Büchern und Spielen finden. Eine wunderbare Idee also für die ganze Familie - absolute Geschenkempfehlung zu Weihnachten!