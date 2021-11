Backen, Kochen, Dünsten, Eis herstellen - und das alles vollautomatisch: Der Thermomix der Marke Vorwerk* ist nach wie vor eines der beliebtesten Küchengeräte auf dem Markt. Wer bereits eine der begehrten Küchen-Allround-Maschinen besitzt, der kann rund um den Black Friday 2021 bei Vorwerk tolles Zubehör abstauben*. Viele, die sich eines der praktischen Geräte wünschen, suchen aber immer wieder nach einer preisgünstigeren Alternative. Lidl, Aldi und Co. haben deshalb schon vor einiger Zeit ihre ganz eigenen Thermomix-Alternativen auf den Markt gebracht. Aber auch andere Hersteller haben immer wieder Varianten der Küchenmaschine im Angebot.

Zum Black Friday 2021 haben wir die günstigsten und besten Alternativen für dich herausgesucht. Entdecke alle Angebote und schlag zu, solange der Rabatt noch gilt.

Black Friday 2021: Das sind die besten Thermomix-Alternativen am Schnäppchen-Tag

Küchenmaschinen mit Kochfunktion wie der Thermomix sind das absolute Must-Have in jeder Küche. Denn egal, ob ihr leidenschaftlich gerne den Kochlöffel schwingt oder echte Kochmuffel seid: Der Thermomix macht Kochen zum Kinderspiel. Und das heißt vor allem: Schneller kochen und somit mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben.

Mit rund 1400 Euro hat der Thermomix allerdings einen stolzen Preis. So viel musst du nicht ausgeben. Wir haben die günstigen Varianten bei Media Markt, Amazon und Co. für dich herausgesucht. Schau dir die Angebote an und schlag zu - mach ein echtes Black Friday-Schnäppchen.

Russell Hobbs Multicooker 5,0l mit 11 Kochprogrammen - 25 % reduziert bei Amazon

Der Multicooker von Russell Hobbs hat 11 Koch-Programme und ist damit ein echter Allrounder in deiner Küche. Er vereint gleich mehrere Geräte wie Dampfgarer, Reiskocher oder Schongarer in einem Produkt. So kannst du zum Beispiel Suppen, Fleisch, Fisch, Nudeln, Brot, Kuchen, Joghurt oder Eis zubereiten. Ganz besonders toll ist der große Kochtopf, der ein Fassungsvermögen von 5 Litern hat. Hier kannst du bequem für die ganze Familie kochen - auch an Weihnachten. Schick ist der Multicooker auch noch und mit seinem digitalen Display auch übersichtlich und einfach zu bedienen. Gerade einmal 49 Euro statt 65 Euro kostet das Küchengerät noch.

Ninja Foodi Multikocher mit Tender-Crisp-Technologie - fast 40 % günstiger bei Amazon

Das ist ein echtes Hightech-Küchengerät: Der Ninja Foodi Multikocher hat mehrere Kochfunktionen: Schnellkochen, Heißluftfrittieren, Schongaren, Dampfgaren, Anbraten / Rösten, Backen und Grillen. Das Beste an dem Gerät: Er macht diene Gerichte bei Bedarf super knusprig dank seiner Tender-Crisp-Technologie. Außerdem kommt er mit tollem Zubehör daher: Er beinhaltet einen 6 Liter Kochtopf, einen 3,6 Liter Koch- und Knusperkorb, ein Wendegestell, einen Druckdeckel und einen Knusperdeckel - wenn das kein Wow-Angebot ist. Zum Multicooker gibt es bei Amazon auch Kochbücher und weiteres Zubehör zu entdecken. Das Black Friday-Angebot ist unschlagbar: Nur noch Nur noch 157,99 Euro statt 249,99 Euro kostet das Gerät.

Krups Prep & Cook XL Küchenmaschine mit Kochfunktion inklusive Schnitzelwerk - bei Amazon über 40 % reduziert

Krups Prep & Cook XL Küchenmaschine ist ein echtes Hightech-Küchen-Allround-Gerät. Der Multikocher hat 12 automatische Programme plus einen manuellen Modus, der eine ganz individuelle Zubereitung von Gerichten möglich macht. Mit den 3 Litern Fassungsvermögen kannst du für bis zu 10 Personen kochen - ideal fürs Weihnachtsmenü also. Das Beste: Ein Rezeptbuch mit über 300 Ideen wird direkt mitgeliefert. Außerdem findest du hunderte weitere Rezepte in der kostenlosen Prep&Cook App. Der Multikocher von Krups ist sogar mit Bluetooth-Funktion erhältlich. Bei Amazon ist das Gerät anlässlich des Black Fridays irrsinnig reduziert: Noch 549 Euro statt 949,99 Euro kostet die Maschine.

Morphy Richards Multikocher bei Media Markt - 36 % reduziertes Black Friday-Schnäppchen

Der Multikocher von Morphy Richards hat eine Leistung von maximal 1000 Watt – locker ausreichend für alle gängigen Anwendungszwecke. Mit seinen 1,6 Litern Fassungsvermögen ist er klein und praktisch. Ideal für Singles oder auch für die Familie. Das Gehäuse besteht aus den Materialien Edelstahl und Kunststoff – eine perfekte Kombination, die das Gerät sowohl stabil als auch pflegeleicht macht. Die Maschine hat einiges zu bieten: Anbraten, Pause-Funktion, Saft, feine Suppe, grobe Suppe und manuelles Mixen. Bei Media Markt gibt es das Gerät für 62,99 Euro statt 99 Euro.

Tefal Multikocher in weiß bei Saturn - fast 30 % reduziert zum Black Friday

Der Multikocher von Tefal arbeitet mit bis zu 750 Watt. Zur leichten Reinigung kann das Gerät einfach in die Spülmaschine gegeben werden. Abgerundet wird der Multikocher durch einen praktischen Timer. Du kannst mit dem Gerät eine Vielzahl an Gerichten zaubern - und das fast von allein. In seinem weißen Design passt er außerdem in so gut wie jede Küche. Wenn du dich für den Kauf entscheidest, bekommst du einen Dampfgareinsatz, Reis- und Suppenlöffel, Messbecher und ein Rezeptbuch mit 50 Rezepten dazu. Spare jetzt am Black Friday: 113,99 Euro statt 159,99 Euro kostet die Maschine.

Für wen lohnt sich eine Küchenmaschine?

Du bist dir noch gar nicht so sicher, ob eine Küchenmaschine mit Kochfunktion das Richtige für dich ist, schließlich haben auch die Varianten meist stolze Preise? Thermomix-Alternativen lohnen sich vor allem für alle, die viel und oft kochen und backen, aber dabei wenig Zeit haben. Wenn du berufstätig bist oder Kinder hast und den Haushalt schmeißen musst und trotzdem gesund und frisch essen willst, dann ist ein Multikocher der perfekte Entlaster im Alltag.

Aber auch für Kochmuffel kann eine Thermomix-Alternative durchaus lohnend sein. Schließlich nimmt euch das Gerät lästige Arbeit ab. Den Großteil des Kochens übernimmt nämlich ab sofort eure Küchenmaschine.

Willst du weitere Black Friday Schnäppchen entdecken? Hier gibt es alles, rund um Haushaltwaren im Angebot. Mehr Black Friday-Angebote gefällig? Hier findest du alle Infos rund um den Schnäppchen-Tag.