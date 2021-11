Sonos Black-Friday-Week bei tink: Bis zu 20 Prozent sparen auf Lautsprecher und smarte Sound-Systeme

Black Friday Week bei tink: Krasse Rabatte auf Produkte der Marke Sonos

Sonos Lautsprecher, Earbuds & Co. stark reduziert

außerdem: mit tink Spotify Premium sechs Monate gratis testen

Aktion gilt vom 19. bis 29. November 2021

Der Smart Home-Experte tink bietet zur Black Friday Week absolute Schnäppchen auf smarte Sound-Systeme der Marke Sonos an. Der Hersteller Sonos hat sich zum Ziel gesetzt, die besten der smarten Lautsprecher zu entwickeln und dir somit ein rundum perfektes Klangerlebnis zu ermöglichen. Wir haben eine Auswahl der besten Sonos-Deals in der Black Friday Week bei tink für dich.

Tipp: Auch weitere Händler, wie Media Markt und Saturn, haben tolle Black Friday-Schnäppchen am Start - mehr dazu findest du in unserem Übersichts-Artikel.

Sonos Black Friday Week bei tink: Das sind die besten Angebote

Wer einen qualitativ hochwertigen Lautsprecher möchte, kommt an der Marke Sonos wohl kaum vorbei: Wir haben eine Auswahl der besten Lautsprecher-Deals von Sonos beim Anbieter tink für dich.

Black Friday-Tipp: Neben Soundsystemen von Sonos hat tink aktuell auch die besten Deals auf weitere Produkte im Angebot - schau doch mal vorbei.*

Sonos Beam Gen 2 inklusive gratis Google Nest

Das erste Schnäppchen ist eine absolute Kaufempfehlung: Beim Kauf des Sonos Beam Gen 2* bekommst du ein Google Nest gratis dazu. Der 3D-Sound des Lautsprechers ist raumfüllend und lässt deine Lieblingsmusik so richtig zur Geltung kommen. Dabei ist der Beam Gen 2 in einer kompakten Größe gehalten und ist in wenigen Schritten mit wenig Aufwand installiert. Mit dem mitgelieferten, kostenlosen Google Nest kannst du ganz bequem dein Smart Home steuern. Mit diesem Deal sparst du ganze elf Prozent und bekommst das Google Nest noch gratis on top.

Black Friday bei Amazon: In unserem Übersichts-Artikel halten wir dich über die besten Schnäppchen auf dem Laufenden.

Sonos Arc inklusive Spectral Just Racs 20 Prozent günstiger

Auch dieses Angebot ist ein echter Schnapper: Den Lautsprecher Sonos Arc gibt es inklusive den Spectral Just Racs* in der Black Friday Week bei tink ganze 20 Prozent günstiger. Diese Kombi sorgt für perfekter Heimkino in deinem Wohnzimmer: Das Design der Spectral Just Racs ist minimalistisch gehalten, der Kabelkanal wird versteckt. Außerdem ist die Soundbar-Halterung integriert. Der Klang füllt den kompletten Raum, zudem kannst du über einen Sprachassistenten die smarten Funktionen steuern.

Sonos Roam plus True Wireless Earbuds im 2er-Pack - spare elf Prozent

Den Lautsprecher Sonos Roam gibt es bei der Black Friday Week von tink in Kombination mit den True Wireless Earbuds Belkin Soundform Move im 2er-Pack* zum Hammer-Preis - du sparst ganze elf Prozent auf diese Top-Produkte. Musik streamst du damit über WLAN oder Bluetooth, wasserdicht ist das Produkt auch und zudem kannst du dich bequem mit dem Google Assistant oder Alexa verständigen. Wie du dir ein gratis Abo von Amazon Music und weiteren Musik-Streaming-Anbietern sicherst, erklären wir dir in unserem Artikel.

Sonos One inklusive Philips Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus

Auf den Sonos One inklusive dem Lightstrip von Philips* erhältst du mit diesem Angebot 13 Prozent Rabatt. Mit der Trueplay-Funktion erhältst du dein individuelles Klangerlebnis. Der Sonos One lässt sich zudem ganz bequem über deine Stimme steuern - selbst wenn die Lautstärke komplett aufgedreht ist. Der Lightstrip von Philips verfügt über 16 Millionen Farben, die dein Klangerlebnis um ein visuelles Farb-Erlebnis bereichern und so perfektionieren.

Außerdem bei tink: Spotify Premium sechs Monate gratis

Mit tink kannst du Spotify Premium jetzt sechs Monate lang kostenlos testen - der Deal gilt beim Kauf aller Sets und Entertainment-Produkte ab 49 Euro. Ein 3-monatiges Probe-Abo erhältst du auf alle Produkte aus dem tink-Shop, die nicht unter die Entertainment-Kategorie fallen oder unter 49 Euro kosten. Für diesen Deal musst du kein Spotify-Abonnement abschließen. Die Aktion gilt noch bis zum 30.09.2022.

Alle Infos und Tipps vom TÜV zum Black Friday 2021 erfährst du in unserem Artikel.