SodaStream-Schnäppchen: Wassersprudler als Top-Angebot bei Amazon

Der Black Friday bei Amazon ist da, und damit auch tolle Angebote für Wassersprudler der Top-Marke SodaStream. Wie auch im letzten Jahr, kannst du auf eine Vielzahl der SodaStream-Produkte krasse Prozente sparen. Wir stellen dir die tollsten Wassersprudler von SodaStream vor und verraten dir, weshalb auch du dir unbedingt einen solchen Sprudler zulegen solltest. Tipp: Wie du mit einem Trick an die besten Angebote beim Black Friday kommst, erfährst du in unserem Artikel.

Amazon Black Friday: Das können die Wassersprudler von SodaStream

Der Hersteller SodaStream bietet bei Amazon einige Varianten seines beliebten Wassersprudlers an, wir stellen dir hier einige der besten Modelle vor. Mit etwas Glück sind diese auch in diesem Jahr wieder zu echten Schnäppchen-Preisen beim Black Friday von Amazon erhältlich - wahrscheinlich ist es auf jeden Fall, da es auch im letzten Jahr tolle Angebote gab.

Diese Sets gibt es außerdem von SodaStream

SodaStream Crystal 2.0 mit CO2-Zylinder und zwei Glaskaraffen

Das Bestseller-Set: Dieses Schnäppchen war im letzten Jahr für gerade einmal 83,99 Euro anstatt 169,99 Euro erhältlich - eine krasse Reduzierung um 51 Prozent. Bleibt zu hoffen, dass auch der diesjährige Black Friday bei Amazon wieder solche starken Reduzierungen bereithält. Dieses Produkt sticht vor allem durch sein elegantes, sowie zeitloses, Design heraus und findet auch bei einem schicken Dinner seinen Platz auf dem Tisch. Der Wassersprudler kommt mit zwei Glaskaraffen, die für die Spülmaschine geeignet sind, und einem CO2-Zylinder (reicht für 60 Liter Sprudelwasser). Die Glaskaraffe wird einfach in den Metallbehälter des Sprudlers gesteckt, du drückst auf den Sprudelknopf und schon hast du frisches Sprudelwasser!

SodaStream Crystal 2.0 Promo-Pack mit CO2-Zylinder, zwei Glaskaraffen, zwei Trinkgläsern plus Sirup-Proben

Das Set mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis: Diese Version des Wassersprudlers kommt mit der gleichen Ausstattung wie Schnäppchen Nr. 1, hat aber zusätzlich zwei passenden Design-Trinkgläser und ein Sirup-Probier-Set im Gepäck.

SodaStream DUO mit CO2-Zylinder, zwei 1-Liter-Glasflaschen und zwei 1-Liter-Kunststoffflaschen

Das flexible Set: Das SodaStream DUO kommt gleich mit je zwei Glas- sowie Kunststoffflaschen. Für unterwegs taugt die praktische Kunststoffflasche, für daheim auf deinem Tisch tut es dann die elegante Glasflasche. Beide Flaschenarten sind spülmaschinentauglich.

SodaStream EASY mit CO2-Zylinder, zwei 1-Liter-PET-Flaschen, zwei 0,5-Liter-PET-Flaschen und fünf Sirupproben von Pepsi

Das praktische Set: Der SodaStream Easy kommt sowohl mit zwei 1-Liter-Flaschen, als auch mit zwei 0,5-Liter-Flaschen, die auch in die Handtasche passen. Der Sprudler funktioniert so, wie sein Name ist: komplett easy, selbsterklärend und intuitiv. Obendrein bekommst du mit diesem Modell noch fünf Sirupproben der Marke Pepsi.

Deshalb solltest du dir einen Wassersprudler von SodaStream zulegen

Vergiss das lästige Schleppen von Sprudelflaschen und Getränkekisten! Mit dem angesagten Wassersprudler von SodaStream* schonst du deinen Rücken und auch den Geldbeutel. Außerdem tust du der Umwelt etwas Gutes, da durch den Sprudler wesentlich weniger Abfall anfällt, als bei gewöhnlichen Flaschen. Obendrauf stellt der Wassersprudler ein schickes Objekt für deine Küche dar - ein richtiges Schmuckstück mit einer tollen Funktion.

Alle Vorteile des SodaStream Wassersprudlers im Überblick:

kein anstrengendes und nerviges Schleppen von Wasserflaschen und Getränkekisten

du sparst bares Geld: Im Vergleich ist der SodaStream günstiger, als wenn du auf Dauer Wasserflaschen kaufst

gut für die Umwelt: viel weniger Müll, als durch die Verwendung von Getränkeflaschen anfällt

Schmuckstück: durch sein zeitloses und schickes Design macht der SodaStream Wassersprudler eine gute Figur in deiner Küche

Extra-Tipp: Beim Amazon Black Friday sind die Wassersprudler von SodaStream höchstwahrscheinlich wieder im Angebot, so wie die letzten Jahre, und du bekommst deinen SodaStream zu einem echten Schnäppchen-Preis.

