Sie sind die perfekten, smarten Begleiter am Handgelenk: Smartwatches und Fitness-Tracker. Wie kleine Computer zeichnen sie deine Bewegungen auf, messen deine Schlafqualität und lassen dich jederzeit Nachrichten und E-Mails checken oder sogar Telefonate führen. Die Uhren sind im Trend - das zeigt sich auch rund um den Black Friday. Laut einer Auswertung des Portals Vergleich.org sind Smartwatches und Fitness-Tracker DER Verkaufsschlager in der Black Week 2021.

Am 26. November 2021 ist Black Friday. Dann erwarten dich sicher noch einmal mehr tolle Angebote. Wir haben jetzt schon einige Deals für dich gesammelt.

Für jeden Anspruch: Smartwatches und Fitness-Tracker in jeder Preisklasse

Eine gute Smartwatch oder ein genauer Fitness-Tracker muss nicht teuer sein. Schon ab zirka 40 Euro kannst du ein gutes Modell ergattern. Wer es edel und besonders hochwertig mag, kann aber auch ordentlich in die Tasche greifen und um die 700 Euro für eine Uhr ausgeben. Hier findest du besondere Angebote:

Apple Watch Series 6 mit Cellular und GPS - zum reduzierten Preis bei Amazon

Wir starten mit dem wohl edelsten aller Smartwatch-Modelle auf dem Markt: Die Apple Watch Series 6 gibt es bei Amazon derzeit im Black Friday Deal. Inklusive Cellular und GPS in 40mm Durchmesser mit schwarzem Sportarmband und Edelstahlgehäuse bekommst du die Uhr hier aktuell für 679 Euro. Entdecke das Angebot bei Amazon:

HUAWAI Band 6 Fitness-Tracker mit 96 Trainingsmodi - bei Amazon 41 % reduziert

Die Fitnessuhr von Huawai gibt es bei Amazon derzeit als unschlagbares Schnäppchen für 34,99 Euro anstatt 59 Euro. Der Tracker ist mit 96 Trainingsmodi ausgestattet. Dank wenig Schnickschnack verspricht der Hersteller bis zu 2 Wochen Akkulaufzeit. Wer viel Sport treibt kann sich auf das proaktive Gesundheitsmonitoring der Uhr verlassen. Und dazu kommt: Es gibt den Fitness-Tracker in vielen schicken Farben. Entdecke das Black Week Angebot:

Garmin vivoactiv 4 - wasserdichte GPS-Fitness-Uhr inklusive Trainingspläne: Bei Amazon fast 30 % günstiger

Du legst deinen Fokus auf Training und Sport? Dann ist die Garmin vivoactiv 4 genau die richtige Uhr für dich. Das Modell ist wasserdicht und mit zuverlässiger GPS-Funktion ausgestattet. Herzfrequenzmessung, 20 Sport-Apps, 8 Tage Akkulaufzeit, kontaktloses Bezahlen und Musikplayer inklusive. Neben Trainingsplänen kannst du sogar auf animierte Übungen zurückgreifen. Bei Amazon gibt es die Uhr momentan für 222 Euro statt 300 Euro. Also: Schlag jetzt zu.

Samsung Galaxy Watch 3 - smart, schick, edel UND praktisch: Super-Schnäppchen bei Amazon 30 % reduziert

Die schicke Samsung Galaxy Watch 3 macht sich nicht nur beim Sport, sondern auch im Büro gut an deinem Handgelenk. Bei Amazon gibt es die Uhr im Moment 30 % günstiger für 195 Euro statt 280 Euro. Die runde Bluetooth Smartwatch für Android kommt mit 36 Monaten Herstellergarantie daher. Hier findest du das Black Week-Angebot:

Media Markt, Saturn, Cyberport und Co. - die besten Smartwatch Angebote für dich im Überblick

Nicht nur bei Amazon gibt es während der Black Week und zum Black Friday 2021 unschlagbare Smartwatch- und Fitness-Tracker-Angebote. Auch Media Markt, Saturn und Co. haben die beliebten Uhren im Angebot. Hier findest du die besten Deals im Überblick:

Black Friday 2021: Das musst du wissen

Der Black Friday fällt dieses Jahr auf den 26. November. Traditionell findet der Schnäppchen Tag am Tag nach Thanksgiving statt - das ist der vierte Donnerstag im November. Auch 2021 gibt es schon vor und auch nach dem Black Friday viele Angebote. Bei vielen Händlern gibt es die ganze Woche über Angebote - bei Amazon sogar Blitzangebote im 5-Minuten-Takt.

Der Cyber Monday - der Montag nach dem Black Friday - fällt in diesem Jahr auf den 29. November. Unser Tipp: Bereite dich gut auf den Black Friday vor. Lege dir eine Liste der Dinge an, für die du dich interessierts oder die du gerade brauchst. So behältst du den Überblick und vermeidest zu viele Impulskäufe. Denk dabei doch auch gleich an Weihnachtsgeschenke für deine Lieben.Hier findest du weitere wichtige Spartipps zum Black Friday von Stiftung Warentest.

