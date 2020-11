Smart-Home-Starterset: Echo Dot 3 mit Philips-LEDs jetzt 60 Prozent billiger

Echo Dot 3 inklusive Philips Hue zum Schnäppchen-Preis: Den Lautsprecher Echo Dot 3* gibt es aktuell zum Black Friday auf Amazon stark reduziert. In Kombination mit einem Doppelpack der Philips Hue White LED-Lampen* gibt es über 60 Prozent Rabatt, das Set kostet für kurze Zeit also nur 29,49 Euro. Hier geht es zu weiteren Infos und Schnäppchen rund um den Black Friday.

Alles, was Sie brauchen, um mit Smart Home loszulegen: Die Philips-LEDs* sind Bluetooth-fähig und lassen sich auf diese Weise unkompliziert mit dem Echo Dot* verbinden - oder besser gesagt: mit Alexa. So können Sie die Lampen ganz einfach per Sprachbefehl steuern. Wenn Sie ins Bett gehen, können Sie zum Beispiel einfach sagen: "Alexa, mach das Licht im Schlafzimmer aus."

Echo Dot und Philips Hue LED-Lampen im Black-Friday-Deal

Es gibt zwei Möglichkeiten, die smarte Beleuchtung zu verbinden. Echo-Geräte unterstützen die Verbindung von bis zu fünf smarten Philips Hue-Lampen*, die mit Bluetooth oder Zigbee kompatibel sind. Mit einem Hue-Hub, können Sie zudem bis zu 50 weitere Lampen sowie Bonusfunktionen hinzuzufügen.

Mit dem Echo Dot 3* stehen Ihnen zudem alle weiteren Funktionen des smarten Lautsprechers mit Alexa-Sprachassistent.

Die 3. Generation des Echo Dots hat nicht nur ein neues Stoffdesign, sondern auch einen besseren Lautsprecher mit vollerem Klang als seine Vorgänger. Egal ob Musik abspielen, Nachrichten vorlesen oder ihre Smart-Home-Geräte steuern - der Echo Dot lässt sich vielseitig in Ihrem Zuhause einsetzen.