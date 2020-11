Schlagbohrer, Akkuschrauber, Stichsäge: Die besten Heimwerker-Schnäppchen auf Amazon

46 Prozent sparen mit der Einhell Akku Stichsäge TE-JS 18

Immer mehr Heimwerker schwören auf im markanten rot gehaltenen Produkte der Marke Einhell aus Bayern. Uns gefällt vor allem die Akku-Stichsäge Einhell Akku Stichsäge TE-JS 18, die aktuell zum Top-Preis von 37,49 Euro (statt 69,96 Euro - 46 Prozent billiger) erhältlich ist. Vor allem an schwer zugänglichen Stellen liefert eine kabellose Stichsäge unschätzbare Dienste. Kleiner Wermutstropfen bei diesem Angebot: Akku und Ladegerät sind nicht dabei. Die Version mit Akku und Ladegerät* gibt es zwar auch, der Bestseller bei den Elektro-Stichsäger ist aber derzeit nicht im Preis reduziert.

Auch ansonsten wartet Amazon mit mehreren Einhell-Schnäppchen auf, darunter der Einhell Akku-Hobel TE-PL 18/82* für 63,33 statt 99,95 Euro und die Einhell-Akku-Polier- und Schleifmaschine CE-CP 18/180* für 71,99 statt 98,07 Euro.

Noch viel mehr Informationen und Schnäppchen-Tipps rund um den Black Friday finden Sie hier.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.