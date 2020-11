Stichsäge, Schlagbohrer und Schrauber zum Schnäppchenpreis : Diese Black-Friday-Angebote sollten Heimwerker nicht verpassen

Am Black Friday sind viele Werkzeuge im Preis reduziert

Teilweise können Sie sogar 50 Prozent sparen - aber nur für wenige Stunden

- aber nur für wenige Stunden Wir haben die besten Angebote namhafter Marken für Sie herausgesucht

Diese Heimwerker-Schnäppchen gelten nur heute: Bohren, schrauben, sägen und schleifen - rund ums Haus gibt es immer etwas zu tun. Und jeder Heimwerker weiß: Man kann man nie genug Werkzeug haben. Deshalb lohnt sich auch in der Black-Friday-Woche bis 30. November 2020 ein Blick auf Amazon. Der Online-Versandhändler hat viele Werkzeuge bekannter Hersteller im Preis reduziert.

Handwerker-Schnäppchen bei Amazon: Diese Werkzeug-Angebote lohnen sich

Wir haben uns die Baumarkt-Angebote bei Amazon genauer angeschaut und sagen Ihnen, welche Werkzeug-Deals sich wirklich lohnen.

Worx Bohrhammer SDS-plus mit 20 V fast die Hälfte billiger

Dass auch aus China ordentliches Werkzeug kommt, beweist die Marke Worx, die immer häufiger auch in heimischen Baumärkten zu finden ist. Amazon hat am Black Friday mehr als ein Dutzend Worx-Werkzeuge zum Teil um 50 Prozent im Preis reduziert.* Die durchwegs sehr gut Bewertungen aller dieser Produkte sprechen für sich. Ein Angebot möchten wir dennoch herausstellen: den Worx WX390.1 Bohrhammer SDS-plus 20V*. Das multifunktionale 3-in-1-Geräte (Bohrhammer, Bohrer und Schrauber in einem) kommt mit pneumatischem Hammerwerk, zwei Akkus, Ladegerät und Koffer - und das um sensationelle 48 Prozent reduziert, nämlich für 97,99 Euro statt 189,99 Euro.

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55 in der Amazon Edition um 32% reduziert

Der Akku-Schlagbohrer von Bosch Professional ist ein echtes Knaller-Schnäppchen, bietet die Amazon Edition doch ein wahres Rundum-glücklich-Paket: Sie umfasst nämlich nicht nur das Gerät, sondern auch den passenden Koffer (L-Case), ein 35-teiliges Zubehör-Set, einen Gürtelclip, ein Schnellladegerät - und gleich zwei Akkus obendrauf. Letzteres ist vor allem deshalb praktisch, weil alle Bosch-Professional-Akkus der gleichen Spannungsklasse kompatibel sind. Nur für kurze Zeit gibt es den Akku-Schlagbohrer für 165,99 Euro statt 245,00 Euro (32 Prozent Ersparnis).

Die wichtigsten Spezifikationen des GSB 18V-55:

55Nm Drehmoment

bürstenloser Motor

Zum Bohren, Schlagen und Schrauben mit zu 35 mm Bohrdurchmesser

Vom Akkuschrauber-Angebot abgesehen gibt es für Heimwerker weitere tolle reduzierten "Bosch Professional"-Deals. Aus der blauen Premium-Serie von Bosch gefallen uns besonders der Bosch Professional Winkelschleifer GWS 7-125*, der sagenhafte 59 Prozent günstiger ist (36,29 Euro statt 88,06 Euro) und die ebenfalls top-bewertete Bosch Professional Handkreissäge GKS 190 (aktuell für 77,99 statt 105,28 Euro - 26 Prozent Ersparnis.