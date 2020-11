Der Amazon Black Friday winkt mit großartigen Angeboten, unter anderem aus dem Elektronik- und Multimediabereich. Nur noch für kurze Zeit gibt es ganz exklusiv viele SanDisk-Produkte stark reduziert. Dabei betragen die Rabatte bis zu -56 Prozent.

Amazon Black Friday: Superschnelle SanDisk microSDXC zum Top-Preis

Für alle Game-Fans und diejenigen, die sich eine besonders schnelle Mikro-SD-Karte wünschen, gibt es jetzt ganz exklusiv die SanDisk Extreme microSDXC UHS-I Speicherkarte 512 GB + Adapter & Rescue Pro Deluxe* zum Top-Preis von 90,99 Euro - Sie sparen dabei ganze 19 Prozent im Vergleich zum Normalpreis. Diese Micro-SD-Karte eignet sich für alle gängigen Android-Smartphones, sowie für Tablets, Actioncams und Drohnen. Die Micro-SD-Karte gibt es in den Größen 32GB, 64 GB, 128 GB und 256 GB, 400GB, 512 GB und 1TB. Die Speicherkarte ermöglicht, dass Sie schnell und problemlos Ihre Spiele sichern können - die Lesegeschwindigkeit liegt bei 160 MB/s, die Schreibgeschwindigkeit bei bis zu 90 MB/s. Die Speicherkarte ist temperaturbeständig und und röntgensicher und außerdem gefeit gegen Wasser und Stöße.

Auch die SanDisk Extreme CompactFlash UDMA7* kann sich sehen lassen: Bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von Dateien von bis zu 120 MB/s bietet das Flashlaufwerk einen zehn mal schnelleren Zugriff. Die hohen Aufnahmegeschwindigkeiten von bis zu 85MB/Sek. ermöglichen schnellere Aufnahmen im sogenannten Burst-Modus. Bei diesem Angebot sparen Sie ganze 38 Prozent - statt ehemals 55,99 Euro gibt es das Flashaufwerk für nur 34,99 Euro (Stand: 23.11.20).

Wer auf der Suche nach einer internen Festplatte ist, für den ist dieses Angebot genau das Richtige: Die SanDisk Extreme PRO M.2 NVMe 3D SSD interne Festplatte* gibt es beim Amazon Black Friday zum Hammerpreis von 62,99 Euro - Sie sparen ganze 56 Prozent! Für diesen Preis bekommen Sie eine Mega-Leistung: Die Geschwindigkeit der Festplatte liegt bei 3.400 MB/s, was sie bis zu sechs mal schneller arbeiten lässt als viele anderen SATA-Festplatten. Die Festplatte gibt es in den Ausführungen 500GB, 1TB und 2TB.

Neben den hier vorgestellten Angeboten, gibt es noch viele weitere SanDisk-Schnäppchen*. Sie sollten schnell zuschlagen: Der Amazon Black Friday* gilt nur noch wenige Tage!

