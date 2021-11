Videos, Fotos und bei manchen Menschen auch noch Musikdateien - im Laufe der Zeit sammeln sich auf Smartphone oder Tablet jede Menge Daten an. Abhilfe schafft eine Speichererweiterung mit einer microSD-Karte. Die meisten der aktuellen Handy-Hersteller verbauen noch einen Speicher-Slot und lassen Karten von Kapazitäten bis einem Terabyte (TB) zu. Während solche Speicherkarten-Größen aber aktuell noch ein ganz schwaches Preis-Leistungs-Verhältnis haben, hat Otto.de zum Black Friday ein Hammerangebot für eine 512-Gigabyte-Karte online: Nur für kurze Zeit ist die Samsung-Speicherkarte "EVO Plus 2020" für nur 39,99 Euro zu haben - das ist der mit Abstand beste Preis bei allen deutschsprachigen Händlern. Der Normalpreis liegt bei 89,90 Euro - Otto spendiert nur für kurze Zeit also 56 Prozent Rabatt!

Samsung microSD 512 GB bei Otto.de im Angebot: Maxi-Speicher zum Mini-Preis

Die aktuell mega-günstige Samsung-Speicherkarte* eignet sich für alle gängigen Smartphones und Tablets (maximale microSD-Kapazität in der Bedienungsanleitung des Geräts prüfen!).

Das sind ihre Eigenschaften - laut Händlerangaben:

Samsung »EVO Plus 2020 microSD« Speicherkarte mit 512 GB, UHS Class 10, 100 MB/s Lesegeschwindigkeit

Auf Geschwindigkeit optimierte microSD Speicherkarte perfekt für den Einsatz in Smartphones, Tablets, 360° Kameras, Action Kameras und Drohnen

microSD Speicherkarte perfekt für den Einsatz in Smartphones, Tablets, 360° Kameras, Action Kameras und Drohnen inklusive SD Adapter

Geeignet für 4K UHD- und Super Slow Motion Aufnahmen mit bis zu 100 MB/s lesend und bis zu 90 MB/s schreibend (UHS-I U3)

Bis zu 512 GB Speicherkapazität für bis zu 24 Stunden Aufnahmezeit von 4K UHD Videos oder 150.300 Fotos

Hohe Sicherheit für Ihre Daten dank 4-fach Schutz: Wasserfest, temperaturbeständig, röntgensicher und magnetresistent

Für alle, die keine so große Karte benötigen, hat Otto.de übrigens auch den Preis der gleiche Samsung-microSD mit 256 GB Kapazität gesenkt - von 35,90 auf jetzt 19,99 Euro*.

