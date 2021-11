Black Friday 2021 bei Amazon: tolle Angebote für Staubsaugerroboter

Top-Marke Roborock stark vergünstigt - spare 150 Euro

Trend Staubsaugerroboter: Wir stellen die besten Modelle vor

Durch ihren Einsatz sparen wir uns ziemlich viel Zeit: Staubsaugerroboter oder auch Saugroboter genannt. Oftmals mit einer Zeitschaltuhr versehen, saugen sie Haare, Fusseln und Krümel weg, solange wir auf der Arbeit, beim Sport oder Kaffeetrinken sind. Praktisch - und auch preiswert. Denn auch in diesem Jahr findet wieder der Black Friday bei Amazon und weiteren Anbietern statt, an dem es bei vielen tollen Marken viele Prozente gibt. Gerade jetzt verbringen viele von uns aufgrund der Covid-19-Pandemie viel Zeit zu Hause. Logischerweise fällt daher im Haushalt weit mehr Schmutz an als sonst - ideal also, dass die Staubsaugerroboter aktuell so günstig sind.

Staubsaugerroboter bei Amazon: Das sind die besten Schnäppchen zum Black Friday - Roborock im Angebot

Um dir die Arbeit im Haushalt zu erleichtern, haben wir für dich besten Black Friday Deals für Staubsaugerroboter zusammengestellt. Hier ist garantiert für jeden Geldbeutel das passende Gerät dabei. Obwohl es Black Friday heißt, gelten die Angebote bereits jetzt und du kannst schon vor dem Freitag das ein oder andere Schnäppchen ergattern. Das absolute Highlight ist natürlich der beliebte Roborock - auch für den haben wir für dich ein tolles Angebot aus dem Schnäppchen-Pool von Amazon gefischt!

1. Roborock S7 - aktuell so günstig wie nie zuvor

Pro:

Mehrfachkartenspeicherung

intelligente Routenführung

moderne Vollgummi-Bürste

intensives Sonic Wischen für eine effektive Reinigung

Contra:

hat Schwierigkeiten, zu hohe Kanten zu erklimmen

Die Marke Roborock ist aktuell wohl eine der besten auf dem Markt für Saug- und Wischroboter - das zeigt das Modell Roborock S7*, das es aktuell zum absoluten Schnäppchenpreis von gerade einmal 519,99 Euro gibt - den Rabatt von 150 Euro bekommst du, wenn du den Amazon Coupon einlöst. Wer zugreifen möchte, muss jedoch schnell sein, denn das Angebot ist befristet und gilt nur noch für sehr kurze Zeit!

Was kann der Roborock S7? Neben Saugen kann der Roboter Wischen - und das mit einer einzigartigen Schallwellen-Technologie, durch die dein Boden bis zu 3.000 Mal pro Minute geschrubbt wird, was ein absolut glänzendes Ergebnis hinterlässt. Beachtenswert ist des Weiteren das intelligente Mop-Routing: Der Roborock S7 erkennt Teppiche und ist imstande, sich anzuheben, selbst wenn er gerade im Wischmodus läuft - so wischt der Roboter um den Teppich herum, ohne diesen nass zu machen. Des Weiteren kann der Saugroboter verschieden Routen speichern, welche dann in der App betrachtet und bearbeitet werden können. Die eingebaute Kindersicherung verhindert zudem, dass der S7 einfach so von Kindern oder Haustieren gestartet werden kann. Unser Tipp: Auch beim Versandhaus Otto gibt es den Roborock S7 aktuell beim Merry Black Friday stark vergünstigt - mehr erfährst du in unserem Artikel.

2. RoboVac 30C von Eufy

Pro:

sehr leise

günstig

Abgrenzungsstreifen im Lieferumfang enthalten

Contra:

fehlende Kartierung der Wohnung

Navigation nicht möglich

Abgrenzungsstreifen müssen vor jeder Benutzung manuell in der Wohnung positioniert werden

Der RoboVac 30C von Eufy* ist preislich das günstigste Modell unserer Auflistung. Der Staubsaugerroboter kostet nur noch am 15. November 2021 139,99 Euro anstatt 249,99 Euro - du sparst also ganze 44 Prozent. Er kann über vier verschiedene Arten gesteuert werden: per Sprachbefehl mit Amazon Alexa und Google Assistant, per Fernbedienung und per App. Er hat eine maximale Akkulaufzeit von bis zu 100 Minuten. Mithilfe der App kann bereits im Vorhinein festgelegt werden, wann der Staubsaugerroboter mit seiner Arbeit loslegen soll. Falls er dabei einmal hängen bleiben sollte, bekommt man direkt auf das Handy eine Push-Benachrichtigung, sodass man ihn befreien kann. Jedoch hat der Hersteller einige Vorkehrungen getroffen, damit dies verhindert werden kann.

Im Lieferumfang sind Kabelbinder enthalten, mit denen du an kniffligen Stellen bereits vor der Reinigung die Hindernisse minimieren kannst. Zusätzlich wird ein Abgrenzungsstreifen mit einer Länge von vier Metern mitgeliefert. Mit diesem kannst du Möbelstücke oder beispielsweise Schuhe eingrenzen. Der Roboter erkennt diesen Streifen und fährt nicht über sie hinüber. Außerdem hat er große Räder, womit die Überwindung von Teppichkanten und Türschwellen kein Problem sind. Durch seine geringe Höhe kommt er im Gegensatz zu seinen Konkurrenten auch unter flachen Möbelstücken wie Schränken gut hindurch. Der geringe Preis schlägt sich aber leider in Hinblick auf die mangelnde Navigation nieder, denn der RoboVac 30C* scannt und merkt sich den Raum nicht, sodass er sich per Zufall den Weg durch die Wohnung bahnen muss. Daher kann es auch einmal vorkommen, dass er nicht alles hundertprozentig gereinigt hat.

3. Roomba e5 von iRobot

Pro:

sehr leise

schlägt in besonders schmutzanfälligen Zeiten selbstständig eine Änderung des Reinigungsplans vor

keine Abgrenzungsstreifen nötig

reinigt besonders schmutzige Bereiche häufiger

regelmäßige Updates mit neuen Funktionen

Contra:

einzelne Räume können nicht zur Reinigung ausgewählt werden

hohe Teppichkanten sind teilweise ein unüberwindbares Hindernis

geringere Akkulaufzeit als günstigere Modelle

fehlende Kartierung der Wohnung

Aktuell ist der Roomba e5 von iRobot* im Rahmen des frühen Black Fridays bei Amazon im Angebot: Statt 499 Euro kostet er gerade nur 249,99 Euro - eine Ersparnis von 50 Prozent! Mit seinen zwei Gummibürsten und den drei Reinigungsstufen mit unterschiedlicher Intensität ist der Staubsaugerroboter selbst für hartnäckige Verschmutzen und für alle Böden geeignet.

Auch hier kannst du Zeitpläne erstellen, wann der Staubsauger die Wohnung reinigen soll. Im Gegensatz zu den günstigeren Modellen erkennt der Roomba e5* Bereiche, die häufig stark verschmutzt sind und reinigt diese häufiger; es sind keine Abgrenzungsstreifen nötig. Zusätzlich denkt der kleine Helfer sogar mit, denn er schlägt dir in Zeiten, in denen es besonders dreckig werden könnte (wie beispielsweise in der Allergiesaison oder in der Zeit, in der Haustiere ihr Fell wechseln) selbstständig vor, die Wohnung häufiger zu saugen. Auch dieses Gerät ist mit Google Home- und Alexa-fähigen Geräten und per App steuerbar. Die Software wird regelmäßig geupdated, sodass sie immer wieder neue Funktionen zur Verfügung gestellt bekommen. Auch der Roomba e5 sucht seine Ladestation selbst auf, wenn sich der Akku nach 90 Minuten dem Ende neigt.

4. OZMO T8 AIVI von Deebot

Pro:

Kombigerät (wischen und staubsaugen möglich)

Kartierung der Wohnung oder des Hauses

Reihenfolge der zu reinigenden Zimmer kann festgelegt werden

Live-Stream möglich

lange Akkulaufzeit

keine Abgrenzungsstreifen möglich

Contra:

hoher Preis

Ebenso wie der Staubsaugerroboter 2200Pa von Hosome ist auch der OZMO T8 AIVI von Deebot* ein Kombigerät, denn es kann sowohl saugen als auch wischen. In unserer Auflistung ist es das zweitteuerste Gerät, dies hat aber auch einige Gründe: So hält der Akku beispielsweise anstatt 90-100 Minuten ganze drei Stunden. Sollte der Akku während der Benutzung einmal leer gehen, fährt der Staubsauger selbstständig zur Ladestation zurück und macht nach der Ladung an genau der Stelle weiter, an der er aufgehört hat. Des Weiteren erstellt dieser Staubsaugroboter eine Karte deiner Wohnung oder deiner einzelnen Etagen. Innerhalb der App kannst du bei diesen Karten Zonen markieren, die nicht oder die priorisiert gereinigt werden sollen.

In dem Roboter ist zusätzlich eine Kamera verbaut. Diese sendet, wann immer du möchtest, einen Live-Stream an dein Handy, bei dem du die Reinigung kontrollieren kannst und gleichzeitig sehen kannst, ob zu Hause alles beim Rechten ist. Außerdem kannst du in der App festlegen, in welcher Reihenfolge die Zimmer geputzt werden sollen und welche Bereiche beispielsweise aufgrund von Hindernissen ausgelassen wurden. Nach der Entfernung der Hindernisse fährt der OZMO T8 AIVI* selbstständig an die noch dreckigen Stellen zurück. Auch dieses Gerät ist per Sprachbefehl mit Google Assistant und Amazon Alexa steuerbar.