Endlich ist er da: Das Shopping-Highlight des Jahres - der Black Friday. Und auch dieses Jahr geizen die Online-Händler und Marken nicht mit Aktionen und Rabatten auf ihre Produkte. Für die Gesichts- und Körperpflegeprodukte der Beauty-Marke Rituals gibt es jetzt bis zu 21 Prozent Rabatt bei Douglas.

Eine besondere Erfolgsgeschichte der Beauty-Branche

Als eine der bekanntesten Beauty- und Wellenessmarken der Welt ist Rituals eine beliebte Anlaufstelle für Produkte wie Duschgels, Shampoos, Badezusätze oder auch Cremes und Düfte. So wächst die Marke in Europa immer schneller und ist mittlerweile auch aus kaum einer deutschen Innenstadt mehr wegzudenken.

Inspiriert von Traditionen der japanischen Kosmetik tragen die einzelnen Produktreihen fernöstliche Namen, greifen die nahöstliche Hammam-Kultur auf oder sind geprägt von der uralten indischen Ayurveda-Praktik. Darüber hinaus bietet Rituals mittlerweile auch Mode- und Deko-Artikel an.

Rituals bringt die Wellenesskulturen aus den verschiedensten Ecken der Welt in einer Marke zusammen und sorgt damit für ein hoch diversifiziertes Angebot. Außerdem spielt Nachhaltigkeit für das Unternehmen eine große Rolle, so gibt es bereits die Möglichkeit, einige Produkte verpackungsfrei wiederbefüllen zu lassen.

Diese Produkte sind reduziert

Mit dem japanischen Kirschblütenfest wird jedes Jahr die Schönheit der Wiedergeburt und des erwachenden Frühlings gefeiert. In diesem Zeichen steht auch die Linien "Rituals of Sakura". Mit dem Duft der Kirschblüte und pflegender Reismilch bietet diese Linie über Body Scrub und Deospray, bis hin zu Parfüm alles was das Beauty-Herz begehrt.

Ganz im Zeichen der Achtsamkeit steht die Linie "Namaste", wobei Körper und Geist zur Ruhe und in Einklang kommen sollen. Zahlreiche Pflegeprodukte für das Gesicht sind in dieser Reihe erhältlich.

Die verschiedenen Linien gibt es bei Rituals auch immer in praktischen Geschenkboxen, wo man einen Mix an verschiedenen Produkten erhält. Auch dafür können bei Douglas jetzt bis zu 21 Prozent gespart werden. Sei schnell und profitiere beim Weihnachts-Geschenke-Kauf von den Black Friday Deals!

