Raclette-Set zum Black Friday: Rechtzeitig vor Weihnachten günstiges Raclette-Set kaufen

Princess Dinner4Two: Der elegante Premium-Tischgrill für nur 63,70 Euro

Der Bambus-Tischgrill Dinner4Two der Marke Princess* besticht auf den ersten Blick mit seinem eleganten und modernen Design. Der Grill ist in einem schlichten Design gehalten, ummantelt von edlem Bambus. Im Amazon Black Friday ist der Tischgrill um neun Prozent günstiger - er kostet aktuell noch 63,70 Euro.

Neue Art der Zubereitung: Die japanische Teppanyaki-Zubereitung gelingt mit diesem Grill perfekt

gelingt mit diesem Grill perfekt Leistung: 420 Watt

für bis zu zwei Personen

Nachhaltiges Design durch den verwendeten Bambus

durch den verwendeten Bambus die zwei Platten garantieren kein Vermischen der Zutaten - ideal für Allergiker, sowie Vegetarier und Veganer

Teile sind spülmaschinenfest

Mehrere Dinner4Two-Sets können zusammengeschlossen werden - für mehrere Gäste

Princess Raclette-Set für sechs Personen: Die runde Alternative für 40,49 Euro

Das Raclette-Set für sechs Personen von Princess* ist die runde Alternative für jeden Raclette-Liebhaber. Für günstige 40,49 Euro kommt dieses Standard Raclette-Set zu Ihnen nach Hause.

für bis zu sechs Personen

runde Steingrillplatte mit 30 cm Durchmesser - ideal für runde und quadratische Tische

spülmaschinenfeste Teile garantieren eine leichte Reinigung

inklusive sechs Raclette-Pfännchen mit Farb-Codes zur besseren Unterscheidung

Das Raclette-Set von Severin: Die ausgefallene Raclette-Fondue-Kombi für 58,19 Euro

Genießen Sie Ihr Raclette und Fondue in Einem: Mit der Raclette-Fondue-Kombi von Severin*. Diese kostet aktuell 58,19 Euro - dafür, das sowohl ein Raclette-Grill, als auch ein Fondue-Topf dabei sind, ist das ein absoluter Schnäppchenpreis!

für bis zu acht Personen

acht antihaftbeschichtete Pfännchen

inklusive Naturgrillstein

inklusive acht Fondue-Gabeln

Teile spülmaschinenfest

