PlayStation Plus Schnäppchen in der Black-Friday-Woche: Bei Amazon bekommst du die 12-monatige PlayStation-Plus-Mitgliedschaft* jetzt zum Black Friday für nur 40 Euro statt den regulären 60 Euro. Ob es die PS Plus-Mitgliedschaft auch wieder bei Media Markt, Saturn und Medion gibt, bleibt abzuwarten - im letzten Jahr war sie dort zumindest am Cyber Monday zu einem Schnäppchen-Preis zu haben.

Amazon setzt auf Rabatt am Black Friday: PlayStation Plus Mitgliedschaft stark reduziert

Bei Amazon* gibt es die PS Plus-Mitgliedschaft aktuell im Angebot: Im Black Friday bei Amazon bekommst du das Guthaben für die Essential-Mitgliedschaft bei Playstation-Plus* für gerade einmal 40 anstatt der üblichen 60 Euro für 12 Monate Mitgliedschaft. Dieses Guthaben kannst du im PlayStation Store für die Essential-Mitgliedschaft einlösen, die um 25 Prozent reduziert ist. Das Guthaben für die Extra-Mitgliedschaft* kostet dich bei Amazon 67 statt 100 Euro und das Guthaben für die Premium-Mitgliedschaft* 76 statt 120 Euro. Wichtig: Dieses reduzierte Guthaben muss bis zum 28. November 2022 im PlayStation Store eingelöst werden - ansonsten erhöhen sich die Preise wieder und du hast nichts mehr von deiner Ersparnis.

PlayStation Plus: Alle Online-Features uneingeschränkt nutzen

Ein PlayStation-Plus-Abo* gehört zum Pflichtprogramm für jeden PS4- und PS5-Spieler. Denn nur mit PS Plus kann man alle Online-Features der PlayStation-Konsole uneingeschränkt nutzen.

Zudem versüßt Sony die Mitgliedschaft mit exklusiven Rabatten im PlayStation Store, mehr Cloudspeicher für Savegames und kostenlosen Spielen pro Monat. Im November gibt es diese Spiele exklusiv für Premium-Mitglieder:

Horizon - Forbidden West

Uncharted - Legacy of Thieves Collection

Tiny Tina's Wonderlands

Cyberpunk

W2K22

PlayStation Plus: Alle Vorteile im Überblick

PS4- und PS5-Online-Multiplayer nutzen

nutzen Jeden Monat kostenlos zwei oder mehr PS4-/PS5-Spiele zum Download (nutzbar, solange die Mitgliedschaft besteht. Die Games landen in deiner Spiele-Bibliothek und können jederzeit heruntergeladen werden, solange dein PS-Plus-Abo aktiv ist.)

zum Download (nutzbar, solange die Mitgliedschaft besteht. Die Games landen in deiner Spiele-Bibliothek und können jederzeit heruntergeladen werden, solange dein PS-Plus-Abo aktiv ist.) Exklusive Rabatte im PlayStation Store

im PlayStation Store 10 GByte Cloudspeicher für Savegames

für Savegames Mit Share Play Spiele mit Freunden teilen, auch wenn diese sie nicht selbst besitzen

Spiele mit Freunden teilen, auch wenn diese sie nicht selbst besitzen Vorabzugriff auf neue Spiele, Demos und Beta-Testversionen

Einschätzung der Redaktion

Das Amazon-Angebot zum Black Friday 2022 ist wieder mal spitze: So günstig ist die 12-monatige PlayStation-Plus-Mitgliedschaft ansonsten nicht zu haben. Wenn du also schon länger über eine Playstation Plus-Mitgliedschaft* nachdenkst, dann warte nicht länger: Hier kannst du ordentlich Geld sparen! Das Angebot gilt nur noch bis Montag, 28.11.2022 - dann nämlich ist Cyber Monday, der traditionell letzte Tag der Schnäppchen-Schlacht.

Tipp: Auch bei Media Markt* oder Saturn beispielsweise findest du zum Black Friday jede Menge starke Angebote rund um die PlayStation 5*. Es lohnt sich also, ab und zu mal vorbeizuschauen. Willst du alles rund um den Black Friday erfahren? Dann findest du die wichtigsten Infos und besten Schnäppchen hier.

Mehr zum Thema Black Friday: