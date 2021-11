PlayStation Plus Schnäppchen in der Black-Friday-Woche: Bei Amazon bekommst du die 12-monatige PlayStation-Plus-Mitgliedschaft* jetzt zum Black Friday für nur 39,99 Euro statt regulär 59,99 Euro.

Damit sparst du fantastische 33 Prozent! Aber auch bei Media Markt, Saturn und Medion gibt es die Mitgliedschaft im Cyber-Monday-Angebot.

Cyber Monday-Rabatt: Playstation Plus Mitgliedschaft bei Media Markt

Bei Media Markt gibt es die Mitgliedschaft heute 33 Prozent günstiger. Du sparst 20 Euro auf die PS Plus! Aber Obacht: Du solltest schnell sein. Der Cyber Monday läuft beim Elektronik-Riesen nur noch bis Mitternachht:

Schnäppchen am Montag: PS Plus bei Saturn

Auch bei Saturn bekommst du die Mitgliedschaft heute vergünstigt. Gerade einmal 39,99 Euro zahlst du für 12 Monate. Du sparst also auch hier wieder 20 Euro. Hier geht's direkt zum Angebot:

Hammer-Deal bei Medion am Cyber Monday

Auch bei Medion steht die Playstation Plus Mitgliedschaft am Cyber Monday auf der Rabatt-Liste. Ebenfalls 33 Prozent reduziert, ist die PS Plus auch hier ein echtes Hammer-Schnäppchen. Du hast also die Wahl! Hier geht's zu Medion:

Amazon setzt auf Rabatt am Cyber Monday: Playstation Plus Mitgliedschaft reduziert

Auch bei Amazon bleibt die PS Plus im Angebot: Am Cyber Monday hat der Online-Riese weiterhin Schnäppchen im Minutentakt für dich. Die Mitgliedschaft ist dabei eine Konstante seit der Black Week. Aber Vorsicht: Nur noch heute bis Mitternacht gelten die Cyber Monday-Konditionen!

PS Plus: Alle Online-Features uneingeschränkt nutzen

Ein PlayStation-Plus-Abo* gehört zum Pflichtprogramm für jeden PS4- und PS5-Spieler. Denn nur mit PS Plus kann man alle Online-Features der PlayStation-Konsole uneingeschränkt nutzen.

Zudem versüßt Sony die Mitgliedschaft mit exklusiven Rabatten im PlayStation Store, mehr Cloudspeicher für Savegames und kostenlosen Spielen pro Monat. Im November sind das beispielsweise ganze sechs Spiele, und ein paar davon sind richtig gut:

The Walking Dead: Saints & Sinners (PSVR)

The Persistence (PSVR)

Until You Fall (PSVR)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

First Class Trouble (PS4/PS5)

Knockout City (PS4/PS5)

Die PlayStation-Plus-Mitgliedschaft für 12 Monate kostet regulär 59,99 Euro.

PlayStation Plus: Alle Vorteile im Überblick

PS4- und PS5-Online-Multiplayer nutzen

nutzen Jeden Monat kostenlos zwei oder mehr PS4-/PS5-Spiele zum Download (nutzbar, solange die Mitgliedschaft besteht. Die Games landen in deiner Spiele-Bibliothek und können jederzeit heruntergeladen werden, solange dein PS-Plus-Abo aktiv ist.)

zum Download (nutzbar, solange die Mitgliedschaft besteht. Die Games landen in deiner Spiele-Bibliothek und können jederzeit heruntergeladen werden, solange dein PS-Plus-Abo aktiv ist.) Exklusive Rabatte im PlayStation Store

im PlayStation Store 10 GByte Cloudspeicher für Savegames

für Savegames Mit Share Play Spiele mit Freunden teilen, auch wenn diese sie nicht selbst besitzen

Spiele mit Freunden teilen, auch wenn diese sie nicht selbst besitzen Vorabzugriff auf neue Spiele, Demos und Beta-Testversionen

Einschätzung der Redaktion

Das Amazon-Angebot in der Black-Friday-Woche 2021 ist wieder mal spitze: So günstig war die 12-monatige PlayStation-Plus-Mitgliedschaft selbst im vergangenen Jahr zum Black Friday nicht. Wenn du also schon länger über eine Playstation Plus-Mitgliedschaft* nachdenkst, dann warte nicht länger: Hier kannst du ordentlich Geld sparen! Nicht lange überlegen, denn das Angebot gilt nur noch bis Montag, 29.11.2021 - dann nämlich ist Cyber Monday, der traditionell letzte Tag der Schnäppchen-Schlacht.

Tipp: Auch bei Media Markt* oder Saturn beispielsweise findest du zum Black Friday jede Menge starke Angebote rund um die PlayStation 5*. Es lohnt sich also, ab und zu mal vorbeizuschauen. Willst du alles rund um den Black Friday erfahren? Dann findest du die wichtigsten Infos und besten Schnäppchen hier.