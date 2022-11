Amazon beteiligt sich maßgeblich an der Rabattschlacht zum Black Friday und bietet tolle Deals aus sämtlichen Bereichen an. Vor allem das Spielzeug-Segment dürfte für viele zur anstehenden Weihnachtszeit interessant sein. So sind sämtliche Artikel von Playmobil zum Black Friday im Angebot.

Wir zeigen euch einige Highlights, bei denen ihr extreme Rabattierungen erhaltet.

Playmobil: Back to the Future DeLorean mit Lichteffekten für 29€

Der Fluxkompensator läuft, das Plutonium ist im Tank und Hund Einstein ist auch an Bord. Mit dem Playmobil DeLorean aus der Kult-Trilogie Zurück in die Zukunft können auch zu Hause die Abenteuer von Marty, Doc & Co nachgespielt werden. Die Lichteffekte sorgen für erweiterten Spielspaß und Action. Das Sammlerstück mit Retro-Charme könnt ihr statt der UVP von 59,99 € schon für glatte 29 € erwerben.

Playmobil City Life: Große Schule für weniger als die Hälfte

Statt der UVP von 159,99 € ist die große Schule von aus dem Playmobil-Segment City Life schon für 73,30 € zu haben. Die große Schule bietet alles, um sich auf den Schulalltag vorzubereiten oder diesen Revue passieren zu lassen. Ausgestattet mit zwei Klassenzimmern, Sekretariat, integrierte Schließfächer, Aufzug und vieles mehr hat Playmobil so viele Details wie möglich einfließen lassen. Ein Highlight dürfte die digitale Uhr mit Schulgong-Funktion sein, um auch auf akustischer Ebene ein authentisches Schulerlebnis zu gewährleisten. Dieses Schnäppchen solltet ihr definitiv auf dem Zettel haben.

Playmobil City Action: Flughafen mit Flugzeug und Tower um 54 % reduziert

Sicher immer wieder einer der aufregendsten Momente für Kinder ist das Warten und Beobachten am Flughafen, bevor es in den Urlaub geht. Mit dem Spieleset von Playmobil kann dieses Erlebnis im Kinderzimmer nachempfunden werden. Kinder lernen spielerisch die Vorgänge am Flughafen kennen und können die spannendsten Urlaubsgeschichten kreieren, indem sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Und mag das Leben am Flughafen noch so actionreich und voller Trubel sein - Eindeutige Klarheit herrscht beim Preis: Das Set gibt es zurzeit für 55,64 € statt 119,99 € im Angebot.

Playmobil: Seenot Polarsegler-Rettung mit Schlauchboot um satte 64 % reduziert

Auf eine Seenot-Situation im richtigen Leben kann sicher jeder verzichten. Sich spielerisch in ein solches Szenario zu versetzen, verspricht aufregende Action und jede Menge Spaß. Playmobil hat neben zwei Seenotretter-Figuren und einem Schlauch- bzw. Segelboot sämtliche Utensilien in das Set integriert. Beispielsweise eine Rettungsboje, ein paar Taucherflossen oder ein Rettungshund sorgen für abwechslungsreiche Rettungs-Szenarien. Mit dieser Ausstattung sollte der Preis der einzige sein, der gesunken ist. Das Set ist für 12,80 € statt der ursprünglich angesetzten 35,99 € extrem rabattiert.

Playmobil Country: Großer Reiterhof um die Hälfte reduziert

Weitaus gemächlicher, aber nicht weniger aufregend geht es auf dem großen Reiterhof von Playmobil zu. Kleine Pferdefans können mit den enthaltenen Playmobilfiguren und diversen Pferderassen wie Tinker oder Trakehner spannende Abenteuer erleben. Die von Playmobil gewohnte Detailverliebtheit sorgt für ein authentisches, abwechslungsreiches Spielerlebnis auf dem Reiterhof. Auch preistechnisch stehen die Zeichen auf Harmonie: Statt 109,99 € kostet das Set nur noch 51,99 €

Playmobil History: Schwimmfähige römische Galeere mit 31 % Rabatt im Angebot

Auch das History-Segment von Playmobil ist Teil der Black-Friday-Aktion auf Amazon. Ein konkretes Highlight ist die schwimmfähige römische Galeere, die 31,06 € zu Buche schlägt. Die UVP liegt 44,99 €, somit spart ihr euch 13,93 €. Mit der römischen Galeere von Playmobil erlernen die Kinder spielerisch historisches Interesse zu entwickeln. Durch die detaillierte Ausstattung, ausgeklügelten Funktionen und nicht zuletzt der Schwimmfähigkeit lässt sich ein Abenteuer im historischen Setting zu Hause nachempfinden.

Playmobil: Star Trek-Team für 13,99€ statt 17,99€

Die Figuren aus der Original Star Trek Serie gibt es nun auch im Playmobil-Look zu kaufen. Die Hauptcharaktere Captain Kirk, Mr. Spock, Doktor McCoy und Lieutenant Uhura sind sicher die beliebtesten Figuren aus der Kultserie und werden hier detailgetreu adaptiert. Das Star Trek-Team von Playmobil eignet sich sowohl als Sammlerstück für Star Trek-Begeisterte als auch für Kinder ab 10 Jahren als Spielzeug. Durch die Rabattierung auf 13,99 € spart ihr euch zumindest vier Euro im Vergleich zur UVP.

