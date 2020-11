Pandora Black Friday: 20% auf Schmuck

Vom 26. bis 30. November sparen Sie 20 Prozent auf Schmuck beim Pandora Black Friday. Wer Club-Mitglied ist, darf sich schon 24 Stunden vor allen anderen an den Schmuck-Rabatten erfreuen. Zu den Top-Geschenk-Ideen aus dem Pandora-Sortiment zählt das Disney Cinderella-Set*: Das Set umfasst drei Charms aus der märchenhaften Disney-Geschichte, welche beispielsweise an ein Bettelarmband gehängt werden können.

Tipp: Auch Media Markt, IKEA und Co. bieten viele Black Friday-Angebote an, näheres dazu erfahren Sie in unserem Artikel mit allen Black-Friday-Informationen rund um die großen Händler.

Ebenfalls ein toller Geschenk-Tipp zu Weihnachten: Der Zeitumkehrer aus der Harry Potter-Reihe*. Der goldene Anhänger gleicht detailgetreu dem drehenden Zeitumkehrer aus der beliebten Buch- und Filmreihe. Er ist mit einer 18 Karat vergoldeten Metalllegierung überzogen, seine Scheiben und Kreise lassen sich drehen. Es befinden sich ebenfalls zwei Gravuren auf dem Schmuckstück: "I mark the hours, every one, nor have I yet outrun the Sun" und "My use and value, unto you, are gauged by what you have to do". Nicht nur für Fans ein schickes Stück!

Für alle Star Wars-Fans ist der silberne Baby-Yoda aus "The Mandalorian"* genau das Richtige: Das Charm für das Bettelarmband ist mit Sterling-Silber veredelt. Das kleine Schmuckstück steht dafür, das Kind in sich und die intuitive Weisheit zu bewahren. Wer noch mehr Schmuck-Tipps erfahren möchte, sollte sich die die Top 10 Geschenkideen von Pandora*ansehen.

Wer besonders Familienverbunden ist, wird sich über dieses Charm besonders freuen: Ein kleiner Familien-Stammbaum* steht für Liebe und engen Familienzusammenhalt. Die Botschaft lautet: "Family is where love grows". Das Charm kann sowohl am Pandora Armreif, wie auch am Armband getragen werden. Auch spezielle Weihnachts-Charms gibt es jetzt ganz exklusiv bei Pandora*.

Pandora-Mitglied werden und exklusive Rabatte sicher

Ein ganz besonderes Extra winkt denjenigen, die Mitglied im Pandora-Club sind: Bereits 24 Stunden vor dem offiziellen Start des Pandora Black Fridays bekommen Sie den exklusiven Rabatt auf die Produkte - noch vor allen anderen. Alles was Sie dafür tun müssen, ist sich beim Pandora-Club anzumelden. Das geht in wenigen Schritten auf der Website des Schmuckherstellers*. Neben dem frühzeitigen Zugriff auf die 20 Prozent Black Friday-Rabatt, genießen Sie weitere Vorteile, wie etwa einen schnelleren Bezahlvorgang, exklusive Angebote und vieles mehr.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.