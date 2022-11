Im WECK Shop bei weckglaeser.com findest du WECKgläser, nachhaltige Twist-Off, Glas Trinkhalme, Universal Haushaltshandschuhe sowie Natron, Bienenwachs, Kokosöl und Waschnüsse von Doktor-Klaus. Mit dem vielfältigen Angebot kannst du deine Lebensmittel sicher aufbewahren, einmachen, einfrieren oder stylisch verschenken.

Für den Black Friday hält der Onlineshop nicht nur starke Rabatte für dich bereit, du erhältst bei deinem Einkauf auf die Gesamtsumme zusätzlich den Easy Warenkorb-Rabatt. So kannst du bis zu 58 Prozent sparen!

Original WECKgläser bei weckglaeser.com - zur Black Week sparen

Im WECK Shop bei weckglaeser.com* findest du viele Produkte, die nicht nur praktisch sind, sondern auch eine nachhaltige Alternative zu Plastikverpackungen bietet. Die Gläser sind allerdings nicht nur zum Verpacken von Speisen gut, sondern lassen sich vielseitig einsetzen. Hier ein paar Beispiele:

Original WECKgläser: Ideal für jeden Zweck

Schon seit 100 Jahren sind die Original WECKgläser* beliebt zum Einkochen von Marmelade oder anderen Lebensmitteln. Egal ob als nachhaltiges Verpackungsglas, zum Servieren von Desserts, Kuchen oder anderen Speisen, als Gewürzglas oder als Deko: in den letzten Jahren wurden die Gläser immer vielseitiger eingesetzt. Unser Tipp: Die Original Gläser von WECK eignen sich auch als stylisches Cocktailglas.

Das Komplett-Set von WECK* besteht aus:

Glasunterteil Glasdeckel Gummiring zwei Klammern

Die schon ein jahrhundertlange Deutsche Markenqualität überzeugt auch heute noch, denn die Gläser sind spülmaschinenfest, ofenfest und bis auf die Metallklammern sind alle Teile Mikrowellengeeignet. Zudem überzeugt das Material durch seine vielen Vorteile, denn die Gläser sind: Frei von Schadstoffen, hygienisch, einfach zu reinigen, 100 Prozent Öko und sehr gut recycelbar.

Stylisch & Nachhaltig: Gläser zur Aufbewahrung

Die Sturzgläser mit Holzdeckel von WECK sind ein echter Hingucker. Mit dem modernen Holzdeckel eignen sie sich perfekt als Aufbewahrungsglas für Müsli, Mehl und zahlreiche andere Lebensmittel. Zudem ist das Glas mit Holzdeckel eine nachhaltige Aufbewahrungslösung.

Die Holzdeckel können ganz einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden und besteht aus Bambus. Das original WECK Glas ist von -30° bis 180° Celscius temperaturbeständig und einfach zu reinigen, sowie für die Spühlmaschine geeignet.

Mit den Black Friday Rabatten und dem Easy Warenkorb-Rabatt sparst du beim Kauf deiner stylischen Gläser bares Geld, zudem stattest du deine Küche so mit nachhaltigen Produkten aus. Die Gläser erhältst du auch praktisch im Set.

Nützliche Haushaltshelfer und Hausmittel

Die WECKgläser kannst du auch schon gefüllt mit praktischen Hausmitteln für deinen Haushalt bestellen. So erhältst du nicht nur tolle Produkte für dein nächstes DIY, sondern auch eine nachhaltige Verpackung - so einfach geht noWaste. Denn wenn du den Inhalt aufgebraucht hast, kannst du das Glas ganz einfach auswaschen und mehrfach nutzen.

Einer unserer Favoriten ist das Bio Bienenwachs in gelb von Doktor-Klaus. Das Wachs kommt in praktischen Pastillen, damit du es einfacher dosieren kannst. So kannst du tolle DIY Kerzen herstellen oder deine eigene Natur Kosmetik herstellen. Bienenwachs eignet sich zum Beispiel ideal als Grundstoff für Cremes, Lippenstifte und Lotionen.

So funktioniert der Easy Warenkorb-Rabatt

Der Easy Warenkorb-Rabatt funktioniert super einfach und ist ein faires Rabattsystem. Je mehr du bestellst, desto mehr kannst du sparen. Auf die Summe in deinem Warenkorb kannst du bis zu 23 Prozent erhalten. Und das ganz einfach ohne Anmeldung und Verpflichtungen.

Diese Konditionen gelten beim Easy Warenkorb-Rabatt: