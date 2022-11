ANZEIGE vor 1 Stunde

Schnäppchen

Original WECKgläser bis zu 58 Prozent reduziert: Mega-Rabatt am Cyber Monday

Starke Nachlässe und der Easy Warenkorb-Rabatt lassen dich bei Weck-Gläser am Cyber Monday bis zu 58 Prozent sparen. So kannst du beim Kauf der beliebten WECKgläser, nachhaltigen Twist-Off Gläsern, Glas Trinkhalmen und vielen nützlichen Hausmitteln und Haushaltshelfern so einiges sparen. Zudem sind die Gläser eine nachhaltige Alternative und werden zu 99 Prozent plastikfrei versendet. Wir verraten dir wie das Rabattmodell aufgebaut ist.