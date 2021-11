Mega-Deal zum Black Friday: Nintendo Switch Bundle zum Hammer-Preis

im Angebot enthalten: Nintendo Switch inkl. Mario Kart 8 Deluxe und dreimonatiger Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft

Mega-Deal bei diversen Händlern

schnell sein lohnt sich: nur für kurze Zeit

Alle Nintendo-Fans und diejenigen, die es noch werden wollen, aufgepasst: Zum Black Friday gibt es die Nintendo Switch jetzt in einem exklusiven Mario Kart-Bundle zu echten Schnäppchen-Preisen - und das gleich bei mehreren Anbietern. Wir stellen dir das Nintendo Switch Bundle vor und verraten dir, bei welchen Händlern du dieses Schnäppchen ergattern kannst.

Lese-Tipp: Die besten Deals und Empfehlungen zum Black Friday 2021 erfährst du in unserem Artikel.

Nintendo Switch Bundle: Das ist im Angebot enthalten

Das Bundle besteht aus einer Nintendo Switch in den Farben neonrot/neonblau inklusive dem Spiel Mario Kart 8 Deluxe plus einer dreimonatigen Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online. Das ist das Angebot im Überblick:

Nintendo Switch: revolutionäre TV-Konsole und Handheld in einem

einfach von unterwegs spielen

6,2 Zoll Multi-Touch-Display

neuer Joy-Con-Controller (2x): realistischer, interaktiver Spiel-Spaß

gemeinsam spielen: lokal oder im Multiplayer-Modus

inklusive Mario Kart 8 Deluxe (Download-Version)

inklusive dreimonatiger Nintendo Switch Online Mitgliedschaft

Die besten tagesaktuellen Black Friday-Deals bei Amazon findest du in unserem Artikel.

Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe + Nintendo-Mitgliedschaft: Bei diesen Händlern gibt es das Angebot

Gleich mehrere Händler haben das Nintendo Switch Bundle im Angebot, darunter Media Markt*. Dort gibt es die Nintendo Switch inklusive des Spieles Mario Kart 8 Deluxe plus die dreimonatige Nintendo Switch Online Mitgliedschaft zum Hammer-Preis von gerade einmal 288 Euro. Aber es kommt noch besser: Wer sich für den Newsletter anmeldet, bekommt noch einmal 10 Euro Rabatt - du bekommst das Nintendo Switch Bundle also für extrem preisgünstige 278 Euro. Hier geht es zur Newsletter-Anmeldung bei Media Markt.* Mehr zur Black Week bei Media Markt findest du in unserem Artikel.

Auch der Elektronik-Händler Saturn* hat das Nintendo Switch-Bundle aktuell im Angebot. Und auch hier gilt: Melde dich zum Newsletter an und du bekommst noch einmal 10 Euro Rabatt - auch hier liegt das Nintendo Switch Bunde dann bei 278 Euro. Hier geht es zur Newsletter-Anmeldung bei Saturn.* Welche Schnäppchen du bei Saturn und Co. sonst noch ergattern kannst, erfährst du in unserem Artikel, den wir regelmäßig updaten.

Des Weiteren lässt sich auch Deutschlands größter Versandhändler Otto* nicht lumpen, das Nintendo Switch-Bundle am Black Friday im Angebot zu haben. Unser Tipp: Bei Otto findest du aktuell weitere tolle Angebote rund um den Merry Black Friday - weitere Informationen dazu findest du in unserem Artikel.

Zu guter Letzt will selbstverständlich auch Amazon* mitmischen und bietet das Nintendo Switch Bundle im Rahmen des Black Fridays zu einem absoluten Schnäppchen-Preis an - vorbeischauen lohnt sich, nicht zuletzt wegen der krassen Vielzahl an Black Friday-Schnäppchen, die du derzeit bei Amazon abstauben kannst.