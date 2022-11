Black Friday 2022: Nintendo-Produkte im Super-Sale bei Amazon, MediaMarkt und Co.

Black Friday Deal: Nintendo Switch OLED zum Bestpreis auf Amazon

Spiele, Gadgets und Speicherkarten: Diese Produkte gibt es aktuell besonders günstig

Die Nintendo Switch OLED gilt schon jetzt als Kult-Konsole. Nicht zuletzt wegen der Spiele, welche es exklusiv nur für die Nintendo-Konsole gibt, sondern auch aufgrund des beliebten Retro-Designs. Mittlerweile hat Nintendo von der Nintendo Switch auch eine technisch besser ausgestattete OLED- und eine abgespeckte Lite-Variante im Portfolio. Letztere kommt ohne Docking-Station, weshalb ihr sie ausschließlich als Handheld nutzen könnt. Der Black Friday ist der ideale Zeitpunkt, die ansonsten sehr preisstabile und begehrte Nintendo-Konsole zu kaufen, da sie dann bei einigen Händlern endlich mit Rabatt angeboten wird.

Nintendo Switch OLED bei Amazon: Das sind die besten Deals

Amazon befindet sich in der Black Friday Woche* und zum Black Friday am 25. November haben wir ein tolles Schnäppchen entdeckt. Sowohl die weiße Edition der Nintendo Switch Konsole OLED als auch die Edition mit dem neonfarbenen Joy-Conist sind jetzt für nur 333 Euro statt 369,99 Euro zu haben. Mit einem Rabatt von über 10 Prozent gibt es die Nintendo Switch OLED Konsole derzeit zum Bestpreis auf Amazon. Inzwischen haben sowohl Media Markt* als auch Saturn* nachgezogen und bieten die Nintendo Switch als OLED-Modell ebenfalls für 333 Euro an.

Das Nintendo Switch-OLED-Modell verfügt über alle Funktionen der Nintendo Switch-Konsole, besitzt allerdings einen 7-Zoll-OLED-Bildschirm mit schmalerer Einfassung.

Die intensiveren Farben des Bildschirms und sein hoher Kontrast liefern ein beeindruckendes Spielerlebnis im Handheld- und Tisch-Modus – egal, ob du mit atemberaubender Geschwindigkeit Rennen fährst oder Gegner in die Flucht schlägst.

Joy-Con Schalter, Spiele und weitere Gadgets im Black Friday-Sale bei Amazon

Während du die Nintendo Switch OLED bei Media Markt, Saturn und Amazon zum Bestpreis erhältst, kannst du auf Amazon.de auch viele weitere Angebote aus dem Nintendo-Sortiment zu günstigen Preisen bekommen. Wir haben eine Auflistung der derzeitig besten Deals zusammengestellt:

Das Nintendo Switch OLED Tragetaschen-Bundle: Dieses Zubehör-Set erfüllt alle Bedürfnisse rund um das Switch OLED Modell. Es kommt mit einer Tragetasche, 12 Spielkartensteckplätzen, einer PC-Hülle für die Switch OLED Konsole, zwei TPU Hüllen für Controller, zwei Schutzfolien aus Glas, einem Spielstand, acht Daumenkappen und einem Acrylspiegel. Damit schützt du nicht nur deine Konsole besser vor Gebrauchsspuren, sondern erlebst auch ein reibungsloses Spielerlebnis. Für nur 21,59 Euro bekommst du das Zubehör-Set aktuell 13 Prozent günstiger.

Der Volants Joy-Con Schalter: Dieses Zubehör verwandelt deinen Joy-Con in einen Controller in Lenkradform für Nintendo Switch. Es erkennt Bewegungen und setzt diese sofort auf den Bildschirm um. Das kabellose Gadget wird in zweifacher Ausführung geliefert und ist in der Farbe Schwarz verfügbar. Derzeit gibt es das Angebot im Black Friday-Sale 35 Prozent günstiger, für nur 12,99 Euro.

Let's Get Fit Bundle für die Nintendo Switch: Mit dem Bundle kannst du ein eigenes Profil erstellen, um Workouts nach Wunsch zu planen. Trainiere spezielle Muskelgruppen oder mache einen Ganzkörper-Workout, je nachdem worauf du Lust hast. In dem Paket sind über 100 Fitnessübungen verfügbar, von Gymnastik bis hin zu intensiven Trainingseinheiten. Im Black Friday Sale gibt es das Spiel jetzt für nur 27,99 Euro – ganze 30 Prozent günstiger.

FIFA 23 Legacy Edition: Die EA SPORTS FIFA 23 Legacy Edition für Nintendo Switch enthält die neuesten Trikots, Vereine und Kader aus einigen der weltbesten Ligen. Außerdem enthalten sind neue Top-Frauen-Vereinsmannschaften und einige der berühmtesten Stadien der Welt, darunter auch Neuzugänge. Die FIFA 23 Legacy Edition enthält ein überarbeitetes visuelles Erscheinungsbild und ein aktualisiertes Übertragungsgrafik-Paket. Aktuell gibt es das Spiel bei Amazon für nur 27,99 Euro – satte 17 Prozent günstiger.

Sonic Frontiers Day One Edition: Im neuesten rasanten Abenteuer von Sonic the Hedgehog prallen Welten aufeinander! Bei der Suche nach den verlorenen Chaos Emeralds landet Sonic auf einer uralten Insel voller seltsamer Kreaturen. Kämpfe gegen Horden mächtiger Feinde und erkunde eine atemberaubende Welt voller Action, Abenteuer und Geheimnisse. Das beliebte Spiel des japanischen Spiele-Herstellers Sega gibt es aktuell 42 günstiger als zum UVP. Für nur 34,99 Euro statt 59,99 Euro kannst du dir den ultimativen Spielspaß auf deine Switch holen.

Nintendo Switch: Mega Deals zur Black Week beim Otto-Versand

Der Online-Versand-Riese Otto.de bietet zum Black Friday nicht nur diverse Produkte für die Nintendo Switch an. Bei Otto.de erwarten dich unzählige Schnäppchen-Preise aus der Rubrik Multimedia zum Black Friday*. In diesem Jahr liegen beim Versandhaus Otto die Spiele der Nintendo Switch besonders hoch im Kurs. Folgende Games sind derzeit besonders beliebt und reduziert:

Super Mario Party für die Nintendo Switch: Mit Super Mario Party erscheint der beliebte Brettspiel-Spaß zum ersten Mal auf der Nintendo Switch. Freue dich auf neue Spielbretter, neue Elemente wie charakterbezogene Würfel und vor allem auf 80 spannende Minispiele. Das Spielerlebnis wird mithilfe der Joy-Cons richtig lebendig. Du kannst sogar zwei Nintendo-Switch-Konsolen miteinander verbinden und dynamische neue Spielstile wie den Modus Toads Freizeitraum genießen. Dazu bietet Super Mario Party auch einen brandneuen Online-Mehrspielermodus. Bei Otto gibt es das Spiel derzeit 10 Prozent günstiger für nur 42,99 Euro.

Mario Strikers: Battle League Football für die Nintendo Switch: Das neueste Spiel der Mario Strikers-Reihe erschien erst vor wenigen Monaten und ist schon jetzt mit einer Preis-Reduzierung von 33 Prozent ein wahres Highlight im diesjährigen Black-Friday-Sale auf Otto. Im Versandhaus Otto gibt es das Spiel derzeit für nur 39,99 Euro. Mach dich bereit für das 5-gegen-5-Spiel Strike – Wie Fußball, aber mit deutlich härterer Offensive. Dabei kannst du Tacklings, Items und einzigartige Fähigkeiten zum Auslösen von Spezialschüssen nutzen.

Ring Fit Adventure Nintendo Switch: Nintendo möchte mit seinem Fitnessspiel Ring Fit Adventure gegen die Fettpolster arbeiten. Mit Ring Fit Adventure werden sämtliche Körperpartien trainiert. Bei diesem Spiel kommt der Körper zum Einsatz, sodass man die Spiele-Session mit dem Verbrennen von Kalorien verbinden kann. Beim Versandhaus Otto lässt sich das Spiel derzeit für 64,99 Euro käuflich erwerben.

Bestpreis für Nintendo Switch Bundle am Black Friday: Konsole plus Mario Kart 8 bei Media Markt, Saturn und Otto

Neben der brandneuen Nintendo Switch OLED, welche bei Amazon zum Bestpreis angeboten wird*, gibt es natürlich auch die Nintendo Switch im Black Friday Sale. Die Nintendo Switch kommt im Black Friday-Angebot in der neuen Version daher. Das bedeutet: Sie hat alle Funktionen der Original-Switch und ist somit als Handheld und per Station auch als klassische Konsole nutzbar. Der Vorteil gegenüber des alten Modells: Der Akku ist im Vergleich zur alten Variante ein ganzes Stück besser.

Interessanterweise gab es die Switch (nur die Konsole) über das Jahr verteilt immer mal wieder bei verschiedenen Anbietern für 288 Euro im Angebot: Aber: So günstig wie zum Black Friday gibt es die Nintendo Switch wahrlich kaum. Denn: Die Switch kommt hier mit dem Bestseller-Game Mario Kart 8 zusammen. Somit kannst du das beliebteste Nintendo Game "gratis" erhalten und gleich mit dem Spielen beginnen.

Neben diesem tollen Angebot fokussiert sich Media Markt bezüglich der Nintendo-Angebote zum Black Friday auch auf die Speicherkarten für die Konsole. Unschlagbare 70 Prozent Rabatt erhältst du derzeit beim Kauf einer SanDisk Speicherkarte mit einer Kapazität von 256 GB. Du zahlst also nur 31,99 Euro statt dem UVP von 110 Euro.

