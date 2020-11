Mundschutz im Black Friday-Sale: Das sind die Top 5 Atemschutzmasken

Amazon bietet Mundschutz-Schnäppchen zum Black Friday an: Bei dem Shopping-Event im November locken viele Händler mit Angeboten und Rabatten. Neben Technik und Haushaltswaren sind auch Masken und Mund-Nasen-Schutz-Modelle im Angebot. Der größte Online-Händler Amazon bietet verschiedene Mundschutz-Varianten an, welche in der Black Friday Woche stark reduziert* sind.

In asiatischen Ländern schon längst etabliert, in Deutschland ein Novum: Das Coronavirus lässt viele deutsche Bürger in der Öffentlichkeit Atem- und Gesichtsmasken tragen. Seit Ende April 2020 besteht in öffentlichen Verkehrsmitteln, Gebäuden und Supermärkten Maskenpflicht. Diese Schutzmasken vermindern die Tröpfchenverteilung des Coronavirus. Auch FFP3- und FFP2-Schutzmasken werden immer beliebter. Man atmet dabei über einen Filter, der größere Partikel wie die Tröpfchen, die die Viren enthalten, aus der Atemluft entfernt.

Maske ist nicht gleich Maske - diese Unterschiede sind zu beachten

Im Kern gibt es drei Masken-Typen, deren Wirkungsweise sich deutlich unterscheidet: Die oftmals handgefertigten Alltagsmasken, der chirurgische Mund-Nase-Schutz (MNS), den man aus dem Krankenhaus kennt und schließlich professionelle medizinische Masken der Schutzklassen FFP2 und FFP3.

Aktuell sind verschiedene Atemschutzmasken im Black Friday Sale von Amazon* reduziert. Wir zeigen ihnen, welche Mund-Nasen-Bedeckungen sie derzeit bei Amazon günstiger bekommen:

#1 - Medizinische Einweg-Gesichtsmasken - 50er Paket

Ein Paket mit 50 Einweg-Gesichtsmasken gibt es aktuell bei Amazon für nur 19,99 €. Beim Kauf dieses Produktes sparen sie 20 Prozent, im Vergleich zum Normalpreis. Laut des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sind diese OP-Masken getestet und CE-zertifiziert. Es handelt sich hierbei um eine dreischichtige Atemschutzmaske mit verstellbarem Nasenbügel.