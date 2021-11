Taschenmesser von Victorinox bei Amazon im Angebot

30 Funktionen und mehr in einem Produkt - Taschenmesser als praktischer Alltagshelfer

Produkt - Taschenmesser als praktischer Alltagshelfer Schweizer Taschenmesser jetzt in der Black Week zu unschlagbaren Preisen erhältlich

Seit 1884 überzeugt die Schweizer Messer-Marke Victorinox mit ihren Taschenmessern und Multifunktionstools, die keineswegs nur was für Wanderer und Überlebenskünstler*innen sind. Von Korkenzieher über Kugelschreiber bis hin zu kleinen Sägen stecken in den Taschenmessern richtige Werkzeuge. Bei Amazon gibt es die Messer jetzt um bis zu 34 Prozent günstiger - zuschlagen lohnt sich! Noch mehr Infos und Tipps rund um den Black Friday findest du hier.

Der Werkzeug- und Angelkasten im Mini-Format

Mit 33 Funktionen ist dieses Taschenmesser der absolute Champion unter den Messern von Victorinox. Hier gibt es nicht nur zwei Messer in verschiedenen Größen, sondern darüber hinaus noch diverses Angel-Equipment, Flaschenöffner, Schraubendreher, Nähzeug und eine Schere. Auch für die Basics in Sachen Hygiene ist mit Zahnstocher und Nagelfeile gesorgt. Das Modell Swiss Champ von Victorinox gibt es jetzt um unschlagbare 21 Prozent günstiger für nur 75,42 Euro.

Klassisch und edel - Der Allrounder in Holzoptik

Mit integrierter Holzsäge, Flaschenöffnern und einer großen Klinge vereint das Modell Ranger Wood 55 insgesamt 10 Funktionen in einem Messer. Durch seine geschnitzte Optik wirkt es besonders authentisch als Werkzeug für echte Outdoor- und Waldfreunde. Mit nur 71,78 Euro statt 99,83 Euro gibt es jetzt satte 34 Prozent Rabatt auf das Produkt.

Klein, aber oho - Dieses Modell, kann sich auch im urbanen Dschungel behaupten

Kugelschreiber, Schere und Schraubendreher können auch im Büro von Vorteil sein. Demnach macht das Modell Manager von Victorinox seinem Ruf als Alltagshelfer auch abseits der rauen Natur alle Ehre und misst dabei nur knapp 6 Zentimeter in der Länge. Taschenmesser sind also keineswegs nur was für Wild-Camper und Angler*innen. Bei Victorinox findet jeder seinen passenden Alltagshelfer. Diesen hier aktuell sogar um 15 Prozent günstiger für einen Preis von nur 28,24 Euro statt ursprünglich 33,28 Euro!

Ein Produkt - 27 Funktionen

Als Taschenmesser kaum mehr ersichtlich vereint dieses Mulitfunktionstool neben einer Zange und einer großen Klinge noch diverse Schraubendreher, Ahle, Flaschen- und Dosenöffner, Feilen und eine Schere in sich. Insgesamt kann es auf 27 Wegen eingesetzt werden und außerdem durch seine Handlichkeit und die stylische Hülle ganz einfach überall mit hingenommen werden. Bei Amazon ist das Modell Tool Spirit XBS von Victorinox jetzt um 31 Prozent reduziert und für nur 137 Euro erhältlich!

Taschenmesser für Anfänger - der Klassiker

Messer, Schere und Feile mit Schraubendreher sind die Hauptbestandteile von diesem Allround-Werkzeug. Daneben enthält das Modell Classic SD von Victorinox noch Zahnstocher und Pinzette. Das Taschenmesser misst nur knapp 6 Zentimeter und passt daher wunderbar in jede Hosentasche. Mit nur einem Klick für nur 14,17 Euro in den Einkaufwagen legen und dabei 14 Prozent sparen!

Immer aktuell: Unsere Empfehlungen für die besten Black-Friday-Angebote bei Amazon.