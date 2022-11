Cyber Monday 2022 : Das sind die besten Angebote in Deutschland

: Das sind die besten Angebote in Deutschland beste Schnäppchen aus den Bereichen Elektronik, Mode, Schmuck & mehr

Media Markt, Samsung, Nike, Douglas & viele weitere - bei diesen Händlern kannst du jetzt richtig sparen

Am Cyber Monday 2022 überbieten sich die Online-Händler in Deutschland letztmals gegenseitig mit den besten Deals und Schnäppchen. Wir haben uns auf die Suche gemacht und präsentieren dir die besten Angebote zum Cyber Monday 2022 - darunter unter anderem die krassesten Schnäppchen-Aktionen von Media Markt, Samsung, Adidas, Douglas und Pandora.

Cyber Monday 2022: Die besten Angebote und Aktionen der beliebesten Händler

Nach dem Black Friday am 25. November ist die Rabatt-Schlacht noch nicht vorüber: Teilweise sogar bis zum Ende des Monats werben zahlreiche Händler mit tollen Rabatt-Aktionen und exklusiven Deals. Wir stellen dir die besten Angebote aus den Bereichen Elektronik, Mode, Schmuck und vielen mehr vor.

Unterhaltungselektronik, Multimedia & Technik

Bei Media Markt* bekommst du am Cyber Monday deine Technik-Lieblinge zu Hammer-Preisen. Darunter: Smartphones, TV- und Audio-Zubehör, Haushaltsgroßgeräte und vieles mehr! Die aktuellen Top-Schnäppchen findest du hier.

Saturn* und feiert den "Mehrvember": Auch hier bekommst du tolle Technik und Multimedia-Highlights im Schnäppchen-Angebot.

Auch beim Versandriesen Otto.de* ist das Cyber Monday in vollem Gange. Otto.de verspricht "Top-Deals zu Top-Preisen", natürlich auch im Bereich Technik (aber nicht nur - das Otto-Sortiment ist bekanntermaßen extrem breit gefächsert).

Samsung* gewährt noch einmal satte Rabatte auf Fernseher, Smartphones und Tablets.

Auch bei Lenovo* gibt es fantastische "Cyber Monday-Deals" - hier erhältst du starke Rabatte auf Laptops, 2-in-1-Laptops, Desktop- und Gaming-Computer, Zubehör und weiterer Technik.

Wer sich tolle Angebote aus dem Bereich der Audio-Produkte sichern will, der sollte sich bei Teufel* umsehen: Lautsprecheranlagen und Kopfhörer sind teilweise um mehrere hundert Euro reduziert.

Cyberport* lockt Tech-Angeboten aus beliebten Kategorien wie Gaming, Smart Home, Video und Audio..

Wer sein Zuhause in ein Smart Home verwandeln möchte, wird bei tink* fündig - einige der Produkte sind bis zu 70 Prozent reduziert.

Bis zu 50 Prozent Rabatt gibt es bei Medion*: Bei den "Black Weeks" lassen sich stark reduzierte Laptops, Computer, Bildschirme und mehr ergattern.

Voelkner.de* zieht den Cyber Monday besonders groß auf: Heute locken nicht nur exklusive Deals, sondern auch Gratis-Versand und ein 10-Euro-Gutschein.

Bei Flexispot* kannst du bis zu 34 Prozent sparen! Hol dir den Black-Friday-Rabatt auf elektrische und/oder höhenverstellbare Schreibtische, ergonomische Bürostühle und mehr.

Polar* bietet dir im Rahmen der Black Week bis zu 33 Prozent Rabatt. Ob Puls messen, Echtzeit-Routenführung oder zahlreiche Trainingsfunktionen: Die Smartwatches von Polar sind echte Alleskönner.

DOCKIN* schenkt dir bis zum 4. Dezember starke 20 % aufs gesamte Sortiment - bekannt ist die Marke für Bluetooth-Lautsprecher und -kopfhörer

Bei Rollei* sparst du bis zu 80 % auf Stative, Objektive und sonstiges Kamera-Equipment.

Sicheres Surfen mit VPN: Surfshark* gewährt 84 Prozent Rabatt auf das 24-Monats-Abo und schenkt dir zusätzlich zwei Freimonate.

Mode, Accessoires, Sportartikel & Schuhe im Cyber Monday Sale

Bei Adidas* gibt es angesagte Sneaker und Sportbekleidung hier zu deutlich vergünstigten Preisen.

Nike* zelebriert den Cyber Monday mit Rabatten auf 3000 Produkte aus den Kategorien Sneaker, Bekleidung und vielem mehr.

Bei About You* gibt es in diesem Jahr bis zu 70 Prozent Rabatt auf Kleidung, Schuhe und Accessoires.

Die "Black Week" wird auch bei Vero Moda* gefeiert - wer sich für den Newsletter anmeldet, kann sich bereits im Voraus Angebote sichern.

Auf Kleidung von Jack & Jones* erhältst du im Cyber Monday-Deal sogar bis zu 70 Prozent Rabatt.

Wer sich mit Outdoor-Bekleidung eindecken möchte, sollte mal bei Bergfreunde.de* vorbeischauen - die Black Outdoor Days laufen noch.

laufen noch. Auch Zalando* mischt mit: In der Cyber Week warten jede Menge Deals auf dich, die dir eine Ersparnis bis zu 80 Prozent garantieren!

Bei Asos* gibt es zum Cyber Monday bis zu 70 Prozent Rabatt - vorbeischauen lohnt sich.

Bei Deichmann* gibt es in der "Black Week" 50 Prozent Rabatt auf zahlreiche Schuhe.

Aber auch bei Footlocker* kannst du sparen: Hier sind fast 2.000 verschiedene Artikel im Sale.

Ob Bekleidung, Wäsche oder Sport: Bei Ulla Poken* sicherst du dir bis dem Code 3377 starke 20 Prozent Rabatt auf alles, nur bis einschließlich 28. November und ab einem Mindestbestellwert von 29 Euro.

Accessoires fürs Smartphone bekommst du bei der hippen Marke ETUII* - zur Black Week sparst du bis zu 70 Prozent bei Handyketten, Hüllen & Cases.

Parfum, Kosmetik & Schmuck stark reduziert

Eine große Auswahl an hochwertigen Düften gibt es in der Black Week bei Flaconi*.

Bei Douglas* gibt es noch einmal großartige Rabatte auf Parfum und Kosmetik.

Pandora* feiert ebenfalls den Cyber Monday - mit an Bord sind tolle Schmuck-Schnäppchen.

Auch der Juwelier Christ* feiert die "Black Week" mit bis zu 50 Prozent Rabatt auf Uhren und Schmuck bekannter Marken - bis einschließlich 29. November.

Haushaltsgeräte, Aufbewahrung & Möbel im Sale

E-Mobilität: Fahrrad & Scooter - diese Aktionen haben wir für dich entdeckt

Jeep E-Bikes* gewährt auf das faltbare E-Bike FR 7000 nur für kurze Zeit eine Ersparnis von knapp 800 Euro. Hier findest du alle Details zu dem Deal.

Beim SIP Scootershop* staubst du bis einschließlich 28. November starke 10 Prozent auf alle Produkte ab einem Bestellwert von 150 Euro ab. Nutze hierfür den Gutscheincode BLACKSIP. So sparst du bares Geld bei beliebten E-Scootern wie dem ninebot von Segway oder dem GO!MATE.

Tierbedarf: Pflegeprodukte, Futter & Co. für Hunde, Katzen und andere Lieblingstiere

Vetevo* zählt zu den beliebtesten Shops für Hundebedarf. In der Black Week staubst du bis zu 55 Prozent Rabatt auf viele Produkte ab, beispielsweise Wurm- oder Allergietests, Immunbooster oder den Adventskalender für Hunde.

Alles rund um Kaffee - Kaffeevollautomaten und Zubehör im Sale

Media Markt bietet in seinem Black-Week-Special* jede Menge Kaffeeautomaten zu reduzierten Preisen an - darunter auch starke Marken wie Ninja, Senseo/Philips, Krups und Delonghi.

Bei blankroast.de* gibt's zu den Black Coffee Days unschlagbare 15 Prozent Rabatt auf alle Kaffees. Verwende hierfür den Code BLACK22. Viele Zubereitungsarten wie Vollautomat, Siebträger oder Filter.

Whiskey, Gin, Liköre & andere Spirituosen zum Verschenken oder die eigene Sammlung

Die traditionelle Schlitzer Destillerie* senkt zur Black Week die Preise bei zahlreichen Gins und Likören.

Du sucht nach den besten Preise für Whiskey und andere Spirituosen zum Cyber Monday? Dann nutze den Preisvergleich von idealo.de.*

Spielwaren in der Rabatt-Aktion

Cyber Monday Dealwochen: myToys* gewährt bis zu 50 Prozent Rabatt auf über 500 Produkte.

Der Cyber Monday findet bei Lego* vom 25. bis 28. November statt - dann gibt es zahlreiche Lego-Sets zu stark reduzierten Preisen.

Urlaub & Reisen: Jetzt nächsten Urlaub oder Wochenendtrip buchen und bares Geld sparen

Bei Movacar* gibt's den Mietwagen für 1 Euro (viele Strecken mit Campervan), bis Ende des Jahres schenkt dir die Mietwagen-Plattform zudem einen 10 Euro Amazon-Gutschein zu jeder Buchung dazu. Du fragst dich, wo der Haken ist? Wir haben uns den Deal für dich angesehen.

Der Cyber Monday bei Aida* ist gestartet. Bis 28. November besteht die Möglichkeit, sich Super-Deals für den Winterurlaub in der Sonne auf dem Kreuzfahrtschiff zu sichern - oder gleich für den ersten Traumurlaub in 2023.

Flusskreuzfahrten-Anbieter A-Rosa* feiert den Cyber Monday mit einem Jubiläumsbonus - und spendiert 20 % Ermäßigung für Fahrten zu bestimmten attraktiven Locations in Europa (bis 28.11.2022).

Booking.com begleitet den Cyber Monday mit einer Mega-Aktion: Bei allen Cyber Monday-Angeboten auf Hotelbuchungen sparst du mindestens 30 %. Und oberdrein gilt: Jetzt buchen, jederzeit vor dem 31. Dezember 2023 reisen.

Beliebte Food-Marken, Nahrungsergänzungsmittel und Genussprodukte zur Black Week

Beim der Black-Friday-Aktion von esn.com* gibt es bis zu 50 % Nachlass auf ausgewählte Sportnahrung, Supplements und Snacks.

Vegan Shopping Week bei Greenforce*: Bis zu 35 % auf Fleischalternativen 'Made in Germany' (auch auf Reduziertes) - erspiele dir deinen Rabatt am Glücksrad. Produkte wie die veganen Burger stehen für nachhaltige und proteinreiche Ernährung.

Bei LiveFresh* holst du dir bis einschließlich 25. November die beliebten Wellness-Säfte und wohltuende Saftkuren bis zu 30 % günstiger. Die Erkältungszeit steht vor der Tür, mit den Immun-Boostern (z. B. für 2 oder 4 Wochen) beugst du vor.

Reishunger* punktet am Black Rice Day mit zahlreichen Specials, so gibt es z. B. den digitalen Mini-Reiskocher mit Starter-Set für unschlagbare 99,99 Euro statt 170,56 Euro. Auf viele weitere Produkte sparst du bis zu 60 %.

Kloster Kitchen* ist bekannt geworden durch Ingwer-Shots. Am Cyber Monday gibt's 20 statt 10 % Rabatt auf alle Abos (gilt für jede Abo-Lieferung in der Zukunft, Abo ist jederzeit kündbar).

etepetete* versendet Gemüse & Obst in Bio-Qualität zu dir nach Hause. Ein erheblicher Teil einer Ernte bleibt ausschließlich aufgrund seines Aussehens auf dem Feld liegen, wird vernichtet oder zur Energiegewinnung zweckentfremdet. Nicht so bei etepetete. Hier sparst du in der Less Waste Week 5 Euro auf deine erste Retterbox, zudem gehen 5 Euro pro abgeschlossenem Abo an lokale Tafeln.

Frankenwein bei ab-hof-weine.de*: Nur für kurze Zeit sparst du 30 % und mehr auf fränkische Klassiker wie den Silvaner. Ab Hof Weine setzt auf die Förderung kleiner Weingüter.

Ob hochdosierte Vitamine, wertvolle Mineralstoffe oder Produkte für Sportler: vitabay* hat eine große Bandbreite an Nahrungsergänzungsmitteln im Sortiment. Mit dem Code BLACK20 sparst du vom 18. bis 28. November satte 20 % auf deinen Einkauf.

Auch hier gibt es Cyber Monday-Rabatte: Lidl, Otto, Galeria.de & Co.

Lidl* feiert vom 13. bis 28. November die Black Week Deals, neben tollen Angeboten kannst du außerdem die Versandkosten sparen.

Auch beim Versandhändler Otto* lässt es sich sparen - teilweise bis zu mehreren hundert Euro auf Möbel und Elektrogroßgeräte.

Baur* gewährt starke Rabatte auf Mode und vieles mehr.

Bei Galeria.de* gibt es ein "Black Shopping-Event", bei dem du Produkte aus zahlreichen Kategorien günstig abstauben kannst.

happybrush* steht für effektive und erschwingliche Mund- und Zahnpflege. Bis einschließlich 28. November sparst du bis zu 40 Prozent bei limitierten Black Week-Produkten.

Starke Schnäppchen aus allen Bereichen findest du auch beim "Preisvergleicher" Idealo*.

Was sind Black Friday und Cyber Monday?

Das Wochenende mit Black Friday und Cyber Monday bildet in den USA und Europa die größte Schnäppchenaktion des Jahres und läuten traditionell das Weihnachtsgeschäft ein. Der Black Friday fällt immer auf den Freitag nach Thanksgiving, welches in den USA am 4. Donnerstag im Monat November gefeiert wird. Dieser Brückentag wird von vielen Amerikanern genutzt, um etwa die ersten Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Zusätzlich locken die Händler Kunden mit teils extremen Rabatten.

In den USA gehören der Black Friday und das darauffolgende Wochenende damit zu den umsatzstärksten Tagen im Jahr. Mittlerweile läuft auch in Deutschland jedes Jahr an diesem Tag die größte Rabatt-Aktion im Online-Handel: So hat zum Beispiel Amazon* jedes Jahr im 5-Minuten-Takt Schnäppchen für seine Kunden parat.

Den ersten Black Friday in Deutschland veranstaltete übrigens Apple. Der Technik-Gigant brachte das Erfolgsmodell 2006 zu uns ins Land. Andere Onlinehändler sprangen dann mit auf. Auch laut Deutschem Handelsverband gehen immer mehr Menschen auch in Deutschland gezielt am Black Friday auf Schnäppchenjagd im Internet. Die Rabatt-Woche hat sich damit hierzulande längst durchgesetzt.

Black Friday 2022: Das erwartet dich

Auch 2022 liegt der Fokus des Black Friday - zumindest in Deutschland - auf dem Online-Handel. Internet-Händler wie Amazon bieten ihren Kunden jede Menge Schnäppchen zu teils deutlich reduzierten Preisen an. Darüber hinaus zelebrieren aber auch immer mehr "echte" Ladengeschäfte in den deutschen Städten die Schnäppchen-Aktion.

2022 fällt der Black Friday auf den 25. November und der Cyber Monday auf den 28. November. Viele Händler, allen voran Amazon, haben den Cyber Monday aber kurzerhand vorgezogen und ausgeweitet, weshalb die Black-Friday-Woche (Black Week) bereits am 18. November stattfindet.

Mehr zum Thema Cyber Monday: