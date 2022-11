Lenovo IdeaPad 5 Laptop* im Black Friday Deal für 499 Euro statt 699 Euro - ein echtes Schnäppchen für dein Home-Office: Du sparst 200 Euro im Vergleich zum regulären Preis. Die Leistungen des Notebooks vereinfachen deine alltägliche Büroarbeit.

Der ideale Home-Office-Laptop

Der Lenovo IdeaPad 5 Laptop* überzeugt mit seiner praktischen Ausstattung. Mit dem AMD Ryzen 5 Prozessor arbeitest du schnell in allen Office-Anwendungen. Die SSD-Festplatte mit 512 GByte Speicher und 8 GByte DDR4-RAM glänzt außerdem durch pfeilschnelles Laden und Speichern und eine robuste Bauweise.

Die Ausstattung des Laptops erleichtert dir stundenlanges Arbeiten am Bildschirm: 14 Zoll Bildschirmdiagonale (etwa 36 Zentimeter) und das Full HD Display mit IPS Technologie ermöglichen angenehme Schreibarbeiten im Home-Office oder Mobile-Office. Deine täglichen Videokonferenzen überträgt das schnelle Wi-Fi 6 nahtlos und in Top-Tonqualität - dank des Dolby Audio System. Die integrierte Kamera-Abdeckung vermeidet unvorbereitete Kameraauftritte. Und: Spätes Arbeiten gelingt leichter durch die beleuchtete Tastatur in drei Helligkeitsstufen.

Das IdeaPad kann sich für nur 499 Euro wirklich sehen lassen: modernes Design in Grau mit leichtem Gehäuse und besonderer Softtouch-Oberfläche machen das Angebot nahezu unschlagbar.

Die technischen Daten des Business-Laptops Lenovo IdeaPad 5:

Prozessor: AMD Ryzen 5 5500U Mobil-Prozessor (2,1 GHz bis zu 4,0 GHz, 6 Kerne)

Betriebssystem: Windows 11 Home

Displaytyp: 14.0" FHD (1920x1080) IPS 250nits Blendschutz

Arbeitsspeicher: 8 GB

Grafikkartenspeicher: DDR4 SDRAM

SSD-Festplattengröße: 512 GB

Garantie: 24 Monate

Akkukapazität: 56,5 Wattstunden

Akku: 3 Lithium-Ionen-Zellen

Manuelle Kamera-Abdeckung: Ja

Lesegerät für Fingerabdrücke: Ja

Tastatur: Mit Hintergrundbeleuchtung, Deutsch

Zeigegerät: ClickPad

WLAN: Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.1

Gewicht: 1,66 kg

USB-Schnittstellen: 3, USB 3.0

HDMI-Schnittstellen: 1

Mehr Chancen auf günstige Arbeits-Laptops von Lenovo

Deals zum Black Friday: Wer schnell ist, erleichtert sich das Arbeiten aus dem Home-Office mit leistungsstarken Laptops zum Schnäppchen-Preis:

