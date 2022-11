Spielzeug ist ein Trend beim Black Friday 2022

ist ein beim Black Friday 2022 Auch Lego-Fans können sich darauf freuen

können sich darauf freuen 5 besonders schöne Black Friday-Angebote auf Amazon

Schnäppchenjäger fieberten ihm schon eine ganze Weile entgegen - jetzt ist schon wieder vorbei: Der Black Friday 2022 ist vorüber, doch auf am Wochenende danach gehen Lego-Fans nicht leer aus. 5 Amazon-Angebote, die uns überzeugt haben, stellen wir euch im Folgenden vor. Auch interessant für dich: Black-Friday-Angebote für Playmobil - jetzt mehr als die Hälfte sparen.

1. Star Wars Lego: Transportschiff des Großinquisitors

Gute Neuigkeiten für kleine und große Star Wars Fans: Unter den Black Friday Angeboten befindet sich nämlich auch die Scythe, das aus 924 Teilen bestehende Transportschiff des Großinquisitors. Ebenfalls enthalten sind vier Minifiguren, darunter Ben Kenobi mit blauem Lichtschwert und der Großinquisitor selbst. Vor dieser Lego-Kulisse können sie filmreif miteinander kämpfen. Die Altersempfehlung für das Produkt lautet ab 9 Jahren.

2. Marvel: Spider-Man Figur

Diese voll bewegliche Action-Figur bringt Kindern ab 8 Jahren garantiert große Freude. Dieser 24 cm große Spider-Man kann, einmal zusammen gebaut, mit seinen gelenkigen Armen und Beinen in nahezu jede Pose und Position gebracht werden. Auch die berühmt-berüchtigten Spinnennetze fehlen nicht. Der Lego-Superheld ist voll und ganz einsatzbereit.

3. Schloss Hogwarts: Harry Potter und die Kammer des Schreckens

Wer eine ganze Filmlandschaft entstehen sehen will, der ist mit diesem zauberhaften Produkt von Lego bestens beraten. Mit großer Detailliebe ist das zweistöckige Schloss Hogwarts gestaltet. Nichts, was man aus dem gleichnamigen Film kennt, fehlt: Nicht die gruselige Kammer des Schreckens selbst, nicht der Basilisk, gegen den Harry am Ende kämpfen muss, noch das Schwert Gryffindors, das ihm zum Sieg verhilft. 10 Minifiguren sind enthalten: darunter nicht nur Harry selbst, sondern auch Dumbledore, Hermine, Ron und viele mehr.

4. Piratenschiff, Taverne oder Totenkopfinsel: 3-in-1 Spielset

Ein Bestseller auf Amazon ist das Lego Creator 3-in-1 Spielset "Piratenschiff". Kein Wunder, denn das klassisch schöne Piratenschiff kann zu einer unheimlichen Insel oder einer wilden Taverne umgebaut werden. So bietet das Set Kindern ab 9 Jahren unzählige Konstruktionsmöglichkeiten und Spielideen. 3 verwegen aussehende Piratenfiguren komplettieren das Set und sehen sich garantiert vielen Abenteuern gegenüber: ein Hai, ein Floß, eine Schatztruhe, ein gruseliges Gerippe, Palmen und Totenköpfe, großer Piratenspaß!

5. Lego Titanic: Klassisch schön

Eine wirklich klassische Schönheit, die sich auch als Dekoration sehen lassen kann, ist dieses Lego-Titanic-Schiff. Mit einer Länge von über 65 cm und einer Höhe von 28 cm ist diese Titanic außerdem ein Großprojekt. Entweder für gemeinsames Bauen mit der ganzen Familie geeignet oder für erwachsene Lego-Sammler. Auf jeden Fall ein Kunstwerk! Wichtig zu erwähnen ist auch, dass die Baublöcke aus hochwertigem, CE-zertifizierten Material hergestellt sind und die untersten Montageblöcke Lichter enthalten, um die malerische, stimmungsvolle Atmosphäre noch zu verstärken.

Da nicht nur der Black Friday vor der Tür steht, sondern auch das erste Adventswochenende beginnt, hier noch einmal für euch ein paar Ideen für besondere Adventskalender für Kinder: Die schönsten Adventskalender für Kinder 2022: Mit Dinos, Back- und Bastelspaß überraschen

Mehr zum Thema Black Friday: