Deutschland vor 43 Minuten

IKEA-Schnäppchen

IKEA feiert Black Friday: Welche Rabatt-Aktionen es in diesem Jahr gibt

Zahlreiche Unternehmen bieten zum diesjährigen Black Friday krasse Rabatte und großartige Schnäppchen an, so auch IKEA. Was der Möbelhaus-Riese geplant hat und auf welche Schnäppchen du hoffen kannst, erfährst du in diesem Artikel.